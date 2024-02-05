Как выглядит дом Суховых в Барнауле, где после ремонта откроют ресторан и гостиницу

Историческое здание планируют отреставрировать в 2025 году

05 февраля 2024, 06:20, ИА Амител

Жилой дом купцов Суховых в Барнауле / Фото: amic.ru

Одно из самых известных исторических зданий Барнаула – Дом купца Сухова, расположенный на улице Льва Толстого, 33, планируют отреставрировать. Исторический объект приобрел инвестор, который намерен отремонтировать его за два года. В девяностые в здании торговали различными товарами, а сейчас оно не эксплуатируется.

Какие работы пройдут в здании?

Согласно проекту реставрации, в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, восстановят стропильную систему здания, произведут внутреннюю и внешнюю отделку.

В Алтайохранкультуре пока не сообщают, кто приобрел здание. Однако известно, что в нем после ремонта планируют открыть гостиницу на 30 человек, а также ресторан на первом этаже. Общая площадь здания – около 4 тысяч квадратных метров. Его построили в конце XIX века.

Собственник обязан завершить работы к декабрю 2025 года. Проект реставрации подготовил известный барнаульский архитектор Александр Деринг.

Что известно о Суховых?

Суховы – одни из самых известных предпринимателей в истории Барнаула. Послушать о них можно в специальном выпуске нашего подкаста "Столица мира".