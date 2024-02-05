Как выглядит дом Суховых в Барнауле, где после ремонта откроют ресторан и гостиницу
Историческое здание планируют отреставрировать в 2025 году
05 февраля 2024, 06:20, ИА Амител
Одно из самых известных исторических зданий Барнаула – Дом купца Сухова, расположенный на улице Льва Толстого, 33, планируют отреставрировать. Исторический объект приобрел инвестор, который намерен отремонтировать его за два года. В девяностые в здании торговали различными товарами, а сейчас оно не эксплуатируется.
Какие работы пройдут в здании?
Согласно проекту реставрации, в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, восстановят стропильную систему здания, произведут внутреннюю и внешнюю отделку.
В Алтайохранкультуре пока не сообщают, кто приобрел здание. Однако известно, что в нем после ремонта планируют открыть гостиницу на 30 человек, а также ресторан на первом этаже. Общая площадь здания – около 4 тысяч квадратных метров. Его построили в конце XIX века.
Собственник обязан завершить работы к декабрю 2025 года. Проект реставрации подготовил известный барнаульский архитектор Александр Деринг.
Что известно о Суховых?
Суховы – одни из самых известных предпринимателей в истории Барнаула. Послушать о них можно в специальном выпуске нашего подкаста "Столица мира".
15:34:39 05-02-2024
Здание красивое, а о купцах нам слушать незачем!
18:27:09 05-02-2024
какая красота!
20:39:05 05-02-2024
Кто не помнит прошлого, не имеет будущее.