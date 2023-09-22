Легендарному зданию в центре города 140 лет. Оно пережило революцию, лихие 90-е и сильный пожар. А теперь его спасает предприниматель Евгений Лишин

22 сентября 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

















Реставрация дома купца Сухова

Еще несколько лет назад знаменитая усадьба купцов Суховых в Барнауле на улице Мало-Тобольской была на грани разрушения. Здание, которому более 140 лет, пережило несколько реконструкций, 90-е и сильный пожар. Власти Алтайского края несколько лет назад безуспешно пытались продать бывший универмаг барнаульских купцов за один рубль. В ходе торгов в 2020 году историческое здание за 7,7 млн рублей приобрел барнаульский предприниматель Евгений Лишин. За это время он уже потратил на восстановление бывшей усадьбы миллионы рублей. Amic.ru поговорил с бизнесменом и узнал, что заставило его приобрести разваливающееся кирпичное здание в центре Барнаула и как оно изменится после реставрации.

Как в Европе

Здание, расположенное на ул. Мало-Тобольской, 36, известно как бывший универмаг Торгового дома "Сухов и сыновья". В 1998 году памятник архитектуры, где тогда размещалось городское БТИ, значительно пострадал от пожара. Денег восстанавливать объект не было, и его законсервировали. В 2017 году улицу Мало-Тобольскую превратили в пешеходную, и "погорелец" портил внешний облик барнаульского Арбата. Долгое время краевые власти пытались "пристроить" здание, но даже за один рубль желающих приобрести недвижимость не находилось. Лишь в 2020-м барнаулец Евгений Лишин – уже в условиях конкуренции – купил памятник архитектуры за 7,7 миллиона рублей.

По словам Евгения, он никогда до этого не занимался восстановлением исторических объектов. Однако ему захотелось забрать бывшую усадьбу купцов Суховых под свое крыло и дать ей вторую жизнь.

"Я, как и все жители Барнаула, регулярно проходил мимо здания и сожалел о том, что оно не восстановлено. Много путешествовал по Европе и миру, видел, как там восстанавливают исторические здания: они превращаются в места притяжения для жителей и гостей города. Мне захотелось сделать подобное в Барнауле", – рассказал amic.ru Евгений Лишин.

Больше сотни самосвалов с мусором

После покупки памятника архитектуры была проведена экспертиза. Она выявила, что объект находится в ужасном состоянии. Из-за того что постройка 20 лет простояла без крыши, произошла усадка фундамента, стены "прострелили" огромные трещины, и, конечно же, отсутствовали коммуникации. Также в советские годы объект перестраивали: где-то оконные проемы расширили или заузили, где-то из них сделали входы.

Евгений Лишин сразу решил, что после реставрации здание должно выглядеть как в конце XIX века. Проект разработал барнаульский архитектор, основатель мастерской "Классика" Александр Деринг.

Первым делом, вспоминает Евгений, пришлось вывезти больше двух сотен самосвалов с мусором. Бывший универмаг долгое время использовали в качестве склада, когда на Мало-Тобольской еще работал базар.

Кроме того, необходимо было остановить разрушение памятника. Для этого оперативно разработали проект первоочередных противоаварийных мероприятий и восстановили кровлю и стены. Основной упор сделали на часть фасада, выходящий на улицу Мало-Тобольскую. Объект, отмечает собственник, очень сложный. Все работы необходимо согласовывать с автором проекта и "Алтайохранкультурой". В некоторых местах стены настолько развалились, что пришлось восстанавливать кладку. Причем использовали кирпичи той эпохи, XIX века, когда строили усадьбу.

Большое кафе

























Восстановление дома купца Сухова

Все работы, согласно планам, завершат к концу 2025 года. Однако Евгений рассчитывает, что это может произойти и раньше. Сейчас подрядчик начал ремонтировать внутреннюю часть здания и территорию двора. Также строители восстанавливают оконные проемы.

"При восстановлении стараются показать всю красоту кирпича и тот оттенок расшивки, который был изначально. Подбирали ее очень долго, пока не сумели найти идеальный вариант", – отмечает собственник здания.

Общая площадь универмага – около 1,5 тысячи квадратных метров. Евгений Лишин не скрывает: он еще не до конца решил, как использовать объект. Чтобы барнаульцы могли по максимуму наслаждаться особняком купца Сухова, внутри планируют открыть большое кафе. Благоустроят и внутренний двор здания, где уложат красивую плитку. Летом, по замыслу бизнесмена, там могут проходить различные мероприятия.

Во сколько обойдется реставрация памятника – собственник умалчивает. Из-за скрытых дефектов в проект приходится вносить точечные изменения. В любом случае, поясняет Евгений, на реконструкцию дома уйдет десятки миллионов рублей.

Барнаульский предприниматель отмечает, что восстановить памятник и сделать его одним из новых мест притяжения в городе – не только в его интересах, но и властей. Например, Евгений воспользовался возможностью льготных займов на проведение отдельных работ. В случае с универмагом Сухова Алтайским фондом финансирования предпринимательства был предоставлен льготный заем в размере 7,5 миллиона рублей на новое котельное оборудование, которое позволит организовать систему отопления здания.

"Уверен, что здание после завершения всех работ станет изюминкой центра Барнаула. Мне так нравится эта работа по восстановлению уникального объекта, которую мы проводим. По несколько раз в день бываю на объекте. Можно сказать, что я живу этим зданием", – говорит Евгений Лишин.

Что известно об усадьбе купцов Суховых?

Каменный дом купца Сухова, предположительно, построили в конце XIX века. Суховы на тот момент были одними из самых богатых людей в Барнауле. Последний законный владелец дома – Василий Дмитриевич Сухов – избирался городским головой и славился своей благотворительной деятельностью. В 1909 году ему было присвоено звание почетного гражданина Барнаула. В 1911 году торговый дом Василия Сухова был объявлен банкротом.

После революции помещения арендовал Алтайский союз кооперативов, в том числе и под квартиры сотрудников. В январе 1920-го часть помещений в доме Сухова была занята Особым отделом 5-й Армии. В 1920–1930-х годах в здании находилось правление алтайских кооператоров, столовая губернского профсоюзного управления и множество других организаций.

С начала Великой Отечественной войны здесь разместился горвоенкомат. Потом – после войны – дом использовали под жилье. В 1990-х годах здание перешло в частную собственность и было приспособлено под торговые помещения. В декабре 1994 года Алтайское краевое Законодательное собрание признало его объектом культурного наследия регионального значения.