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Гостя новосибирской сауны убило током в джакузи

Владелец некачественно провел электрику, что привело к гибели человека

15 августа 2024, 11:25, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Новосибирской области
Фото с места происшествия / СК по Новосибирской области

30-летний мужчина погиб в новосибирской сауне. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, владелец заведения при установке джакузи некачественно провел электричество и не устранил нарушения в системе заземления.

Один из посетителей пошел в джакузи, взялся за поручень и получил смертельный удар током.

Владельца сауны осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам условно.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 12

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Элен без ребят

11:41:57 15-08-2024

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам условно!!
интересно, а есть еще где-то в мире такой гуманный суд?

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Гость

12:16:41 15-08-2024

Условно за убийство? Однако.

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Гость

12:30:13 15-08-2024

Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Ему условно дали не по 105-ой, а по 238-ой

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Гость

13:54:30 15-08-2024

Гость (12:30:13 15-08-2024) Ему условно дали не по 105-ой, а по 238-ой... 238 предусматривает до 6 лет, в случае смерти

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Гость

16:10:26 15-08-2024

Гость (13:54:30 15-08-2024) 238 предусматривает до 6 лет, в случае смерти... Предусматривает. Но она и штраф без срока тоже предусматривает.

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Гость

12:34:42 15-08-2024

Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Ну а че. Все ясно. Это нога того кого надо нога

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Гость

12:45:44 15-08-2024

Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Условно за убийство --- это не убийство, это причинение смерти по неосторожности. Убить можно только умышленно, а по неосторожности причиняют смерть. За умышленно или нечаянно наказания разные

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Гость

14:11:42 15-08-2024

Гость (12:45:44 15-08-2024) Условно за убийство --- это не убийство, это причинение смер... Причинение смерти по неосторожности - это отдельная статья 109 УК РФ.
Тут владелец сознательно зажал тысячу рублей на УЗО, в результате погиб человек, и никто не наказан.

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Гость

12:30:51 15-08-2024

Это был не желанный гость.

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Гость

12:44:54 15-08-2024

Гость (12:30:51 15-08-2024) Это был не желанный гость.... И все должно выглядеть как несчастный случай

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Гость

13:32:22 15-08-2024

Гость (12:44:54 15-08-2024) И все должно выглядеть как несчастный случай... ага.. и пости все получилось

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Гость

15:13:02 15-08-2024

Т.е. получается можно криво заземлить проводку позвать этого владельца отдыхать , так же его отправить к праотцам и получить условку? Или это особенный владелец какой-то всё-таки был у сауны ?

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