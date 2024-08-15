Гостя новосибирской сауны убило током в джакузи

Владелец некачественно провел электрику, что привело к гибели человека

15 августа 2024, 11:25, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Новосибирской области

30-летний мужчина погиб в новосибирской сауне. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, владелец заведения при установке джакузи некачественно провел электричество и не устранил нарушения в системе заземления.

Один из посетителей пошел в джакузи, взялся за поручень и получил смертельный удар током.

Владельца сауны осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам условно.