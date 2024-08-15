Гостя новосибирской сауны убило током в джакузи
Владелец некачественно провел электрику, что привело к гибели человека
15 августа 2024, 11:25, ИА Амител
Фото с места происшествия / СК по Новосибирской области
30-летний мужчина погиб в новосибирской сауне. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным следствия, владелец заведения при установке джакузи некачественно провел электричество и не устранил нарушения в системе заземления.
Один из посетителей пошел в джакузи, взялся за поручень и получил смертельный удар током.
Владельца сауны осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам условно.
11:41:57 15-08-2024
Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам условно!!
интересно, а есть еще где-то в мире такой гуманный суд?
12:16:41 15-08-2024
Условно за убийство? Однако.
12:30:13 15-08-2024
Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Ему условно дали не по 105-ой, а по 238-ой
13:54:30 15-08-2024
Гость (12:30:13 15-08-2024) Ему условно дали не по 105-ой, а по 238-ой... 238 предусматривает до 6 лет, в случае смерти
16:10:26 15-08-2024
Гость (13:54:30 15-08-2024) 238 предусматривает до 6 лет, в случае смерти... Предусматривает. Но она и штраф без срока тоже предусматривает.
12:34:42 15-08-2024
Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Ну а че. Все ясно. Это нога того кого надо нога
12:45:44 15-08-2024
Гость (12:16:41 15-08-2024) Условно за убийство? Однако.... Условно за убийство --- это не убийство, это причинение смерти по неосторожности. Убить можно только умышленно, а по неосторожности причиняют смерть. За умышленно или нечаянно наказания разные
14:11:42 15-08-2024
Гость (12:45:44 15-08-2024) Условно за убийство --- это не убийство, это причинение смер... Причинение смерти по неосторожности - это отдельная статья 109 УК РФ.
Тут владелец сознательно зажал тысячу рублей на УЗО, в результате погиб человек, и никто не наказан.
12:30:51 15-08-2024
Это был не желанный гость.
12:44:54 15-08-2024
Гость (12:30:51 15-08-2024) Это был не желанный гость.... И все должно выглядеть как несчастный случай
13:32:22 15-08-2024
Гость (12:44:54 15-08-2024) И все должно выглядеть как несчастный случай... ага.. и пости все получилось
15:13:02 15-08-2024
Т.е. получается можно криво заземлить проводку позвать этого владельца отдыхать , так же его отправить к праотцам и получить условку? Или это особенный владелец какой-то всё-таки был у сауны ?