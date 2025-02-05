Государство оплатит Буйнову лечение рака стоимостью один миллион рублей
Певец получит полугодовой курс лекарств
05 февраля 2025, 18:50, ИА Амител
Государство оплатит онкотерапию Александра Буйнова. Как сообщает Mash, 74-летний артист получит полугодовой курс гормонотерапии, стоимость которого составит около одного миллиона рублей.
На последнем врачебном консилиуме онкологи назначили Буйнову новый курс лечения с применением препарата "Даролутамид". Стоимость одной упаковки лекарства колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а весь курс обойдется примерно в миллион.
Ранее артист уже принимал этот препарат, но в 2023 году был вынужден прекратить терапию из-за побочных эффектов. Во время велопрогулки он потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, а также врачи выявили нарушение мозгового кровообращения.
На данный момент Буйнов чувствует себя лучше и готов продолжить лечение. Однако он жалуется на сильную усталость после физической нагрузки, поэтому врачи рекомендуют ему легкую активность, работу в сидячем положении.
18:52:45 05-02-2025
Типа не напел?
19:02:52 05-02-2025
а обыкновенный мужчина в 47 лет умирает, тихо терпя боль. не получив ни лекарств, ни паллиативной помощи
19:07:36 05-02-2025
Всё правильно. Больным детям СМСками скидываемся, а человеку у которого не один миллион имеется, Государство поможет. Логично. К А.Буйнову ничего личного. Пусть поправляется.
19:08:32 05-02-2025
Почему из казны? У него и своего баблишка хватит с избытком...
20:04:05 05-02-2025
Пусть государство и богачи всех снабжают необходимым лечением!
21:13:47 05-02-2025
да кому он нужен этот ...? тем более богатый! я в шоке товарищи
22:50:32 05-02-2025
Быть не может, чтобы при уйме-то "шлягеров" не скопил "Бамбук" даже сумму в один 'деревянный лимон'!.. Почему же бремя его издержек взваливается на плечи налогоплательщиков, тьма которых действительно нищебродна и тем не менее не питает надежд на вспомоществование со стороны "сердобольного" государства?
Да и "онтология" у "барда" когда-то уже афишировалась (причём давным-давно) и вроде бы сама по себе "рассосалась" безо всяких финансовых подачек извне, поэтому лучшее средство от любого недуга - бодрость и оптимизм... Больше жизни - и всё будет Окей!
08:14:25 06-02-2025
Миллер с зарплаты отстегнет или Сечин?
09:45:52 06-02-2025
Ни ,ни не трогайте Миллеров и Сечкиных , у них и так санация ,бюджет заплатит .
10:47:07 06-02-2025
А на лечение детей по смс собираем
11:37:19 06-02-2025
Что возбудились? Где написано, что этот препарат не входит в стардарт лечения и не оплачивается по ОМС?
Сейчас про всех напишут чем лечат и во сколько это лечение обходится? А где врачебная тайна?
12:19:39 06-02-2025
Наверно пообещал после выздоровления перейти на патриотический репертуар?
16:17:24 06-02-2025
злые вы.