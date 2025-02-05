Государство оплатит Буйнову лечение рака стоимостью один миллион рублей

Певец получит полугодовой курс лекарств

05 февраля 2025, 18:50, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: t.me/buinovofficial

Государство оплатит онкотерапию Александра Буйнова. Как сообщает Mash, 74-летний артист получит полугодовой курс гормонотерапии, стоимость которого составит около одного миллиона рублей.

На последнем врачебном консилиуме онкологи назначили Буйнову новый курс лечения с применением препарата "Даролутамид". Стоимость одной упаковки лекарства колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а весь курс обойдется примерно в миллион.

Ранее артист уже принимал этот препарат, но в 2023 году был вынужден прекратить терапию из-за побочных эффектов. Во время велопрогулки он потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, а также врачи выявили нарушение мозгового кровообращения.

На данный момент Буйнов чувствует себя лучше и готов продолжить лечение. Однако он жалуется на сильную усталость после физической нагрузки, поэтому врачи рекомендуют ему легкую активность, работу в сидячем положении.