НОВОСТИКультура

Государство оплатит Буйнову лечение рака стоимостью один миллион рублей

Певец получит полугодовой курс лекарств

05 февраля 2025, 18:50, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: t.me/buinovofficial
Александр Буйнов / Фото: t.me/buinovofficial

Государство оплатит онкотерапию Александра Буйнова. Как сообщает Mash, 74-летний артист получит полугодовой курс гормонотерапии, стоимость которого составит около одного миллиона рублей.

На последнем врачебном консилиуме онкологи назначили Буйнову новый курс лечения с применением препарата "Даролутамид". Стоимость одной упаковки лекарства колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а весь курс обойдется примерно в миллион.

Ранее артист уже принимал этот препарат, но в 2023 году был вынужден прекратить терапию из-за побочных эффектов. Во время велопрогулки он потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, а также врачи выявили нарушение мозгового кровообращения.

На данный момент Буйнов чувствует себя лучше и готов продолжить лечение. Однако он жалуется на сильную усталость после физической нагрузки, поэтому врачи рекомендуют ему легкую активность, работу в сидячем положении.

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1413615

Александру Буйнову из-за рака присвоили паллиативный статус

Впервые болезнь у него диагностировали 20 лет назад
НОВОСТИКультура
лекарства онкология Знаменитости

Комментарии 13

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Гость

18:52:45 05-02-2025

Типа не напел?

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Гость

19:02:52 05-02-2025

а обыкновенный мужчина в 47 лет умирает, тихо терпя боль. не получив ни лекарств, ни паллиативной помощи

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Гость

19:07:36 05-02-2025

Всё правильно. Больным детям СМСками скидываемся, а человеку у которого не один миллион имеется, Государство поможет. Логично. К А.Буйнову ничего личного. Пусть поправляется.

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Леха

19:08:32 05-02-2025

Почему из казны? У него и своего баблишка хватит с избытком...

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Гость

20:04:05 05-02-2025

Пусть государство и богачи всех снабжают необходимым лечением!

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Гость

21:13:47 05-02-2025

да кому он нужен этот ...? тем более богатый! я в шоке товарищи

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Гость

22:50:32 05-02-2025

Быть не может, чтобы при уйме-то "шлягеров" не скопил "Бамбук" даже сумму в один 'деревянный лимон'!.. Почему же бремя его издержек взваливается на плечи налогоплательщиков, тьма которых действительно нищебродна и тем не менее не питает надежд на вспомоществование со стороны "сердобольного" государства?
Да и "онтология" у "барда" когда-то уже афишировалась (причём давным-давно) и вроде бы сама по себе "рассосалась" безо всяких финансовых подачек извне, поэтому лучшее средство от любого недуга - бодрость и оптимизм... Больше жизни - и всё будет Окей!

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Гость

08:14:25 06-02-2025

Миллер с зарплаты отстегнет или Сечин?

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Гость

09:45:52 06-02-2025

Ни ,ни не трогайте Миллеров и Сечкиных , у них и так санация ,бюджет заплатит .

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Гость

10:47:07 06-02-2025

А на лечение детей по смс собираем

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Гость

11:37:19 06-02-2025

Что возбудились? Где написано, что этот препарат не входит в стардарт лечения и не оплачивается по ОМС?
Сейчас про всех напишут чем лечат и во сколько это лечение обходится? А где врачебная тайна?

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Гость

12:19:39 06-02-2025

Наверно пообещал после выздоровления перейти на патриотический репертуар?

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Musik

16:17:24 06-02-2025

злые вы.

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