Готов встретиться с Зеленским. Что сказал Путин об урегулировании конфликта на Украине
В диалоге с журналистами российский лидер отметил, что сомневается в легитимности украинского президента
19 июня 2025, 08:58, ИА Амител
В ночь на 19 июня президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе диалога российский лидер высказался об урегулировании конфликта на Украине и прокомментировал возможную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Главные заявления Владимира Путина
- Нужно найти решения, которые бы не только способствовали прекращению конфликта, но и создать условия для того, чтобы в будущем он не возобновился.
- ДНР и ЛНР имели право на отделение от Украины, не спрашивая разрешения Киева.
- Трамп прав насчет того, что если бы он был президентом, конфликт на Украине бы не начался.
- России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей.
"Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Но вопрос в том, кто будет подписывать документы. Важен вопрос легитимности властей. По конституции Украины возможность продления президентских полномочий не существует даже в условиях военного положения", – отметил Путин.
- Мы получили 57, а отдали уже шесть тысяч тел погибших военнослужащих Украины, и готовы еще около трех тысяч отдать сейчас.
- Наши переговорные договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня.
- Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией.
- ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.
- Потери Украины превышают уровень мобилизации в стране.
- Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.
09:05:07 19-06-2025
Он вообще знает, что противоположная сторона полностью отказалась от переговорного процесса?
09:26:09 19-06-2025
Гость (09:05:07 19-06-2025) Он вообще знает, что противоположная сторона полностью о... Тебе Меденский сказал?
10:48:12 19-06-2025
Гость (09:26:09 19-06-2025) Тебе Меденский сказал?... Министр культуры и отдыха договорился договориться о переговорах.
09:27:20 19-06-2025
Он же не разговаривает с террористами и фашистами ?
Что то пошло не так?
09:36:59 19-06-2025
Гость (09:27:20 19-06-2025) Он же не разговаривает с террористами и фашистами ?Что т... Не разговаривает о догворняке, а про капитуляцию он ничего не говорил. Любой террорист может прийти и сдаться и с ним будут разговаривать. Явку с повинной никто не отменял
09:32:59 19-06-2025
Если денацифицируешь нацистский режим - зачем переговариваться с нацистами?
Только полная и окончательная победа поставит точку в этом конфликте.
13:21:51 19-06-2025
Гость (09:32:59 19-06-2025) Если денацифицируешь нацистский режим - зачем переговаривать... А кто в 100 летней войне победил?
10:09:21 19-06-2025
С начальником штаба Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем и фельдмаршалом Кейтелем все разговаривали, когда они капитуляции подписывали. Кейтель даже удивился, что французы их тоже победили
10:13:43 19-06-2025
Гость (10:09:21 19-06-2025) С начальником штаба Верховного командования вермахта генерал... вы пишите прям как при этом лично присутствовали.
10:52:24 19-06-2025
Musik (10:13:43 19-06-2025) вы пишите прям как при этом лично присутствовали.... Я и про то что Земля круглая могу так же уверенно написать, хотя лично это не видел. И не спорьте, она круглая
10:54:04 19-06-2025
Когда преступнику кричат "Руки вверх" с ним же разговаривают
19:03:50 19-06-2025
- "Мы получили 57, а отдали уже шесть тысяч тел погибших военнослужащих Украины, и готовы еще около трех тысяч отдать сейчас."------------ Аксиома фокуса, при наступление, все свои тела находятся на завоеванной территории.