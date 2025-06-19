В диалоге с журналистами российский лидер отметил, что сомневается в легитимности украинского президента

19 июня 2025, 08:58, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В ночь на 19 июня президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе диалога российский лидер высказался об урегулировании конфликта на Украине и прокомментировал возможную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Главные заявления Владимира Путина

Нужно найти решения, которые бы не только способствовали прекращению конфликта, но и создать условия для того, чтобы в будущем он не возобновился.

ДНР и ЛНР имели право на отделение от Украины, не спрашивая разрешения Киева.

Трамп прав насчет того, что если бы он был президентом, конфликт на Украине бы не начался.

России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей.

"Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Но вопрос в том, кто будет подписывать документы. Важен вопрос легитимности властей. По конституции Украины возможность продления президентских полномочий не существует даже в условиях военного положения", – отметил Путин.