Россия передала Украине суммарно более шести тысяч тел погибших военных
В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих
16 июня 2025, 18:30, ИА Амител
Фото: Владимир Мединский / t.me/vr_medinskiy
Россия передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канал. В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих.
"Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – добавил Мединский.
Таким образом, Москва выполнила договоренности, достигнутые в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.
В Минобороны РФ сообщили, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.
19:01:37 16-06-2025
ну вот, а то не принимают....
20:02:41 16-06-2025
Мне таки кажется что Мединский родом с Украины?
09:24:49 17-06-2025
В ответ Киев передал 78 --- ну так это хорошее соотношение