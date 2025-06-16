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Россия передала Украине суммарно более шести тысяч тел погибших военных

В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих

16 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Владимир Мединский / t.me/vr_medinskiy
Фото: Владимир Мединский / t.me/vr_medinskiy

Россия передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канал. В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих.

"Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – добавил Мединский.

Таким образом, Москва выполнила договоренности, достигнутые в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

В Минобороны РФ сообщили, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Россия Политика украина

Комментарии 3

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Гость

19:01:37 16-06-2025

ну вот, а то не принимают....

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Гость

20:02:41 16-06-2025

Мне таки кажется что Мединский родом с Украины?

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Гость

09:24:49 17-06-2025

В ответ Киев передал 78 --- ну так это хорошее соотношение

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