Россия передала Украине суммарно более шести тысяч тел погибших военных

В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих

16 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Владимир Мединский / t.me/vr_medinskiy

Россия передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канал. В ответ Киев передал 78 тел российских военнослужащих.

"Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – добавил Мединский.

Таким образом, Москва выполнила договоренности, достигнутые в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

В Минобороны РФ сообщили, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.