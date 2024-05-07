Готовимся к отдыху. Будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем?
После этого россиян ждут четыре дня выходных
07 мая 2024, 21:42, ИА Амител
Сокращенный рабочий день ожидает россиян завтра, 8 мая. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.
Согласно трудовому законодательству, день, предшествующий праздничному выходному, должен быть на час короче. Отдыхать россияне будут с 9 по 12 мая.
Отметим, что следующая короткая рабочая неделя ожидается уже в июне – среда, 12 июня, будет выходным днем. Кроме того, в ноябре запланирована шестидневная рабочая неделя, а следующая за ней будет короткой, поскольку понедельник, 4 ноября, будет выходным.
Другая шестидневная неделя будет в конце года, так как суббота, 28 декабря, будет рабочим днем. Начиная с 29 декабря жители страны уйдут на новогодние каникулы.
23:38:33 07-05-2024
А у нас в технаре почему-то день вообще не сокращëн 🔥🔥🔥
06:12:12 08-05-2024
Александр (23:38:33 07-05-2024) А у нас в технаре почему-то день вообще не сокращëн 🔥🔥🔥... Учиться, учиться и ещё раз учиться - пива попить 4 дня будет