НОВОСТИОбщество

Когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать?

Если вы не наотдыхались, не переживайте – впереди еще одни длинные выходные

02 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Кот наслаждается выходными / Фото: pixabay.com
Кот наслаждается выходными / Фото: pixabay.com

Выходные, посвященные 1 Мая, позади, и нужно снова возвращаться к работе. Впрочем, по привычному графику нам трудиться недолго: впереди еще одни длинные выходные.

Рассказываем, как и сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня Победы.

1

Сколько дней мы будем отдыхать на 9 Мая?

По случаю Дня Победы нас ждут четыре выходных.
2

Какие дни будут выходными?

Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).
3

Когда выходим на работу после майских праздников?

В понедельник, 13 мая, нужно будет возвращаться к работе.
4

Будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем?

Да. По Трудовому кодексу РФ, рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час.
Отдых, выходной день / Фото: pixabay.com

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2024 году?

В этот раз придется чуть больше поработать, чтобы затем хорошо отдохнуть
НОВОСТИОбщество
выходные

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров