Если вы не наотдыхались, не переживайте – впереди еще одни длинные выходные

02 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Кот наслаждается выходными / Фото: pixabay.com

Выходные, посвященные 1 Мая, позади, и нужно снова возвращаться к работе. Впрочем, по привычному графику нам трудиться недолго: впереди еще одни длинные выходные.

Рассказываем, как и сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня Победы.

1 Сколько дней мы будем отдыхать на 9 Мая? По случаю Дня Победы нас ждут четыре выходных.

2 Какие дни будут выходными? Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).

3 Когда выходим на работу после майских праздников? В понедельник, 13 мая, нужно будет возвращаться к работе.