Когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать?
Если вы не наотдыхались, не переживайте – впереди еще одни длинные выходные
02 мая 2024, 15:25, ИА Амител
Кот наслаждается выходными / Фото: pixabay.com
Выходные, посвященные 1 Мая, позади, и нужно снова возвращаться к работе. Впрочем, по привычному графику нам трудиться недолго: впереди еще одни длинные выходные.
Рассказываем, как и сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня Победы.
1
Сколько дней мы будем отдыхать на 9 Мая?
По случаю Дня Победы нас ждут четыре выходных.
2
Какие дни будут выходными?
Мы будем отдыхать 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 11 мая (суббота) и 12 мая (воскресенье).
3
Когда выходим на работу после майских праздников?
В понедельник, 13 мая, нужно будет возвращаться к работе.
4
Будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем?
Да. По Трудовому кодексу РФ, рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час.
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