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В России хотят готовить врачей со школы и стимулировать на поступление в медвузы

В Госдуме пытаются найти решения для уменьшения кадрового голода в российском здравоохранении

15 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме ищут пути решения проблемы кадровой политики в медицине, которая в последнее время усугубилась, рассказал "Парламентской газете" депутат Бадма Башанкаев.

Башанкаев отметил, что по поручению председателя ГД Вячеслава Володина создана межфракционная рабочая группа по вопросам совершенствования кадрового обеспечения российского здравоохранения.

"Нужно государственное планирование, и оно будет непростым. А начинать нужно со школы. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в российских школах, и считаем, что необходимо развивать профильные медицинские классы", – указал парламентарий.

Он также подчеркнул, что необходимо стимулировать тех, кто уже поступил в медицинские колледжи и вузы.

"И не только стипендиями, но и перспективой карьерного роста. Молодому человеку нужно показать, как будет развиваться его карьера, если он будет получать новые знания и достигнет определенного профессионального уровня", – пояснил Башанкаев.

Депутат отметил, что рабочая группа совместно с Минздравом РФ уже начала разрабатывать систему дополнительного стимулирования для целевого обучения в медицинских колледжах и вузах. Программа коснется студентов, живущих в сельской местности и малых городах.

Фото: Антон Федотов

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НОВОСТИЗдоровье
Госдума образование здравоохранение

Комментарии 34

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Гость

12:20:31 15-11-2023

1. Платите нормальную зарплату. Учитель и врач должны получать от 100 000 за одну ставку в любом регионе. 2. Место работы - сделайте ремонт в больничках. Это испанский стыд, как огромная их часть выглядит. 3. Обеспечьте наличие материалов и расходников.

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Гость

12:28:21 15-11-2023

В московских школах открыты медицинские классы (с 8-ого класса) для желающих. Можно еще до поступления в медицинский вуз проверить, насколько тебе близка медицина и решить - поступать ли в мед, или это не твоё.

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Гость

14:14:44 15-11-2023

Гость (12:28:21 15-11-2023) В московских школах открыты медицинские классы (с 8-ого клас... Наша внучка училась в медклассе при медунивере им. Сеченова 10-11 классы, поступление через экзамены, из ее класса поступило 4 отличницы. Одна ушла через месяц (трудно, 5 уроков химии в неделю), другая тоже подумывала. По субботам были занятия по медицине, в том числе реанимация на "манекенах". Наша доучилась, но в последнем классе уже точно решила в практическую медицину не идти.

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Гость

14:29:31 15-11-2023

Гость (14:14:44 15-11-2023) Наша внучка училась в медклассе при медунивере им. Сеченова ... Да, лучше в школе попробовать, чтобы уже не терять время в университете, если медина - не твоё.

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Гость

18:35:58 15-11-2023

Гость (14:29:31 15-11-2023) Да, лучше в школе попробовать, чтобы уже не терять время в у... жаль, что не было таких классов раньше - ни за что не пошла бы в медицину. Но теперь приходится терпеть непосильные нагрузки.

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Гость

14:53:35 15-11-2023

Гость (14:14:44 15-11-2023) Наша внучка училась в медклассе при медунивере им. Сеченова ... вот и хорошо, что вовремя поняли, что не их, и не поперлись в ВУЗ. это правильная практика

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ВВП

12:35:32 15-11-2023

Легко, будущие косметологи, диетологи и прочие такие же специальности. Терапевтов, хирургов и других узких в поликлиники не получится. "Дурных не ма..."

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Гость

12:54:03 15-11-2023

Есть тут кто сведущий какая будет карьера у будущего мед специалиста расскажите пожалуйста. Просим просим.

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Гость

12:56:36 15-11-2023

Гость (12:54:03 15-11-2023) Есть тут кто сведущий какая будет карьера у будущего мед спе... Пахать на 2-3 ставки за копейки

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Гость

13:00:16 15-11-2023

Гость (12:54:03 15-11-2023) Есть тут кто сведущий какая будет карьера у будущего мед спе... ну как же будут стимулировать рассказами, сколько получает главный врач или начмед, скромно умалчивая, что на одну больницу или поликлинику требуется один главврач и один начмед и сто простых врачей, которые как раз и получают копейки ))))

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ВВП

13:07:06 15-11-2023

Гость (12:54:03 15-11-2023) Есть тут кто сведущий какая будет карьера у будущего мед спе... Пришёл на место работы, посмотрел вокруг, закрыл руками голову и убежал, куда угодно, только подальше. Край мало перспективный, потому и бегут все. Денег нет, разбежались, работа осталась, её распределяют другим за чисто символическую добавку. Спрос возрос, денег нет. Модно читать по новой. Круг замкнулся.

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Гость

14:31:23 15-11-2023

Гость (12:54:03 15-11-2023) Есть тут кто сведущий какая будет карьера у будущего мед спе... Стоматологи, а особенно ортодонты неплохо зарабатывают =)

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Гость

12:55:02 15-11-2023

С детского сада сразу

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Гость

13:10:46 15-11-2023

Очередная лапша для народа, отвлечь как-то надо, что-то пообещать, успокоить бабушков с дедудушками.

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ВВП

13:21:46 15-11-2023

Гость (13:10:46 15-11-2023) Очередная лапша для народа, отвлечь как-то надо, что-то пооб... Ну это святое, рассказывать с трибуны, как под их "чутким руководством" всё цветёт и колоситься.

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Гость

13:18:10 15-11-2023

Вообще-то, в Германии, например, зарплаты врачей и учителей ничем не отличаются от зарплат инженеров. А талантливые инженеры и врачи имеют все возможности выйти на пенсию миллионерами.

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Гость

13:20:14 15-11-2023

В советское время радиоинженер начинал своё образование в 5-м классе в радиокружке на "станции юных техников" или во "дворце пионеров". Профессия считалась стратегически важной для страны.

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Гость

13:25:47 15-11-2023

Гость (13:20:14 15-11-2023) В советское время радиоинженер начинал своё образование в 5-... Ну и чо, много нарадиоинженерили? Успехи е?

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Гость

13:58:12 15-11-2023

Гость (13:25:47 15-11-2023) Ну и чо, много нарадиоинженерили? Успехи е?... Кто же виноват, что 20 лет назад "величайший бессменнейший вождь" решил, что наше производство нам совсем не нужно и мы - "энергетическая суперсверхдержава", перед которой все будут на коленях ползать, умоляя продать нефть и газ. И всё сможем купить в Китае.

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ВВП

14:14:57 15-11-2023

Гость (13:58:12 15-11-2023) Кто же виноват, что 20 лет назад "величайший бессменнейший в... Гайдар так и говорил, как его все любили, в засос. Рыжего ещё вспомните. Погода сегодня пасмурная "20 лет правящего" обвините. Так и хочется спросить пароль "Чей Крым?"))

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Гость

16:08:22 15-11-2023

ВВП (14:14:57 15-11-2023) Гайдар так и говорил, как его все любили, в засос. Рыжего ещ... какая разница чей он? врачей от него не прибавится.

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Гость

14:35:01 15-11-2023

Гость (13:25:47 15-11-2023) Ну и чо, много нарадиоинженерили? Успехи е?... А то! Папа в детстве увлекался радиоэлектроникой. После школы уехал на север, работал с радиоэлектроникой на подводных лодках. Зарплаты были очень даже неплохими.

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Гость

14:45:40 15-11-2023

Гость (13:25:47 15-11-2023) Ну и чо, много нарадиоинженерили? Успехи е?... Да поболе чем сейчас

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Гость

14:00:13 15-11-2023

мне всегда было не понятно, медики никогда не получали больших денег, никогда!, но конкурс в мед ВУЗ был всегда запредельный. Вот объясните мне, на кой переться, если все прелести тебе известны заранее, и потом плакать? На что надеемся? И потом, в первую очередь нужно проверять человека на эмпатию, а потом уже знания и интеллект. В медицине без этого никак.

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Гость

14:23:48 15-11-2023

Гость (14:00:13 15-11-2023) мне всегда было не понятно, медики никогда не получали больш... Дочь моей подруги отучилась в меде просто для себя. Сказала - там интересно, в жизни пригодится, но работать не пошла врачом. Училась бесплатно

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Гость

14:28:54 15-11-2023

Гость (14:00:13 15-11-2023) мне всегда было не понятно, медики никогда не получали больш... Все кормятся вчёрную. Без чёрного нала тебя просто медленно и особо мучительно зарежут в операционной. На раковых больных делают миллионные состояния. Вся медицина сейчас платная. Хотя всё, на что она сейчас спсобна - лишь временно снять симптомы не леча саму болезнь.

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Гость

14:52:20 15-11-2023

Гость (14:28:54 15-11-2023) Все кормятся вчёрную. Без чёрного нала тебя просто медленно ... ааа, то есть все медики подпольные миллионеры? а чо тогда плачутся? работа под прикрытием? Чушь не несите!

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Гость

18:34:51 15-11-2023

Гость (14:28:54 15-11-2023) Все кормятся вчёрную. Без чёрного нала тебя просто медленно ... да, медицина на данном этапе развития только замедляет течение болезни. А какого чуда вы ждете? Если вам нужно чудо, то вам к знахаркам.

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Гость

16:14:16 15-11-2023

Гость (14:00:13 15-11-2023) мне всегда было не понятно, медики никогда не получали больш... Мало альтернатив для женщины получить достойную и востребованную специальность. Только начальнички превращают это в издевательство.

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Гость

18:33:02 15-11-2023

Гость (14:00:13 15-11-2023) мне всегда было не понятно, медики никогда не получали больш... Эмпатия не нужна, такие выгорают в первую очередь и становятся злыднями) Чтобы врач не выгорал, ему нужна адекватная нагрузка и нормальная зарплата, а не псих тесты при поступлении.

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Гость

14:52:55 15-11-2023

Им главное набрать людей, а не выучить настоящих специалистов, поэтому сейчас в поликлиниках, лечить и ставить диагнозы никто не умеет, их работа заключается выписать направление и назначить стандартное лечение, врачи умирают, на смену им приходят работники медицины.

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Гость

16:18:34 15-11-2023

Возьмите выписку по банку поступлений молодого специалиста, не среднюю статистику от глав врача, а фактические поступления. И сразу будет понятно почему кадровый голод, и почему господа начальнички не в том направлении работают.

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Гость

20:21:26 15-11-2023

Очередная дурь. Нужны не только юнармия но и орден милосердия МИнздрава на базе медучреждений. После девятого обеспечить желающим подросткам обучение в в средне специальтных фельдшерских школах а лучших из них направлять целевым набором в медуниверситеты бесплатно но с контрактом отработать десять лет там где это нужно спонсору то ееть государству

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Гость

20:50:38 15-11-2023

Гость (20:21:26 15-11-2023) Очередная дурь. Нужны не только юнармия но и орден милосерди... а чё не 15?

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