В России хотят готовить врачей со школы и стимулировать на поступление в медвузы

В Госдуме пытаются найти решения для уменьшения кадрового голода в российском здравоохранении

15 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме ищут пути решения проблемы кадровой политики в медицине, которая в последнее время усугубилась, рассказал "Парламентской газете" депутат Бадма Башанкаев.

Башанкаев отметил, что по поручению председателя ГД Вячеслава Володина создана межфракционная рабочая группа по вопросам совершенствования кадрового обеспечения российского здравоохранения.

"Нужно государственное планирование, и оно будет непростым. А начинать нужно со школы. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в российских школах, и считаем, что необходимо развивать профильные медицинские классы", – указал парламентарий.

Он также подчеркнул, что необходимо стимулировать тех, кто уже поступил в медицинские колледжи и вузы.

"И не только стипендиями, но и перспективой карьерного роста. Молодому человеку нужно показать, как будет развиваться его карьера, если он будет получать новые знания и достигнет определенного профессионального уровня", – пояснил Башанкаев.

Депутат отметил, что рабочая группа совместно с Минздравом РФ уже начала разрабатывать систему дополнительного стимулирования для целевого обучения в медицинских колледжах и вузах. Программа коснется студентов, живущих в сельской местности и малых городах.