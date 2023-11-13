К концу недели столбики термометров поднимутся до +15 градусов, обещают синоптики

13 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Сирень в Новоалтайске / Фото: Ольга Воронова

Аномальная волна тепла, накрывшая Алтайский край в начале ноября, стала, пожалуй, самой мощной за последние годы. Воздух прогрелся настолько, что снег сошел почти во всех районах края, а в некоторых из них по второму кругу начали распускаться листья на деревьях. И это еще не конец: к выходным, обещают синоптики, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Чем обусловлены для региона такие температурные качели и чем они опасны, amic.ru спросил у алтайских климатологов.

Разброс температур серьезный

Изменение климата, характеризующееся ростом средней годовой температуры, таянием ледников и повышением уровня Мирового океана, – общепланетарная тенденция, частью которой стал Алтайский край, отметил заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер. Со слов специалиста, повышение среднегодовых температур происходит примерно с 2000 года.

"За последние годы мы наблюдали целый ряд ситуаций, которых не было никогда. Достаточно вспомнить жару в июне 2023 года. Да, в ней ничего уникального – аналогичные периоды наблюдались и в другие годы. Но отклонения от нормы, погодные качели становятся более контрастными", – отметил собеседник.

Причем наибольший прирост температуры, если сравнивать разные времена года, приходится в последнее время на весну, добавляет Люцигер. Затем идут зима, осень и на последнем месте по изменчивости средних температур находится лето. Такая тенденция характерна, прежде всего, для сибирского региона. На разных континентах и в климатических зонах тенденции свои.

Специфика сегодняшнего глобального потепления состоит и в том, что отклонение температур происходит как в положительную сторону, так и в отрицательную, подчеркнула доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем, кандидат географических наук АлтГУ Наталья Харламова. Например, зима может быть как аномально холодной, так и жаркой.

Но речь, с ее слов, сегодня идет не только об изменении средних температур, но и количестве осадков.

"Лет пять назад все говорили: потепление – это же хорошо, зачем с ним бороться? Но самое опасное здесь – разброс от очень низких температур с избыточным количеством осадков до, наоборот, очень высоких с недостатком осадков. Поэтому все сельскохозяйственные ведомства сегодня должны быть готовы как к наводнениям, так и к засухе", – отметила эксперт.

Повлияет на аграриев

Еще одно последствие глобального изменения климата, которое затронуло и Алтайский край, – рост числа случаев природных катастроф, отметил Александр Люцигер. Речь идет о таких явлениях, как шквалы, грозы, град. Растет как частота, так и сила (соответственно, наносимый ущерб) природных явлений, говорит специалист.

Он отметил, что в последнее время в Сети публикуется немало псевдонаучной информации по теме изменения климата. Некоторые специалисты, например, утверждают, что среднегодовые температуры через десятки лет могут подняться до 4,8-5 градусов.

"Если среднегодовая температура повысится даже на 1 градус, начнутся очень серьезные климатические изменения. У нас за десятилетия она повысилась на десятые доли градуса", – заключил Люцигер.

Эксперт уверен, что изменение климата не сильно затронет Алтайский край. Но на кое-что оно все же повлияет. Например, на сельскохозяйственную деятельность, которая лежит в основе экономики региона.

"Потепление, которое мы сейчас наблюдаем, сменится похолоданием. А для распустившихся растений это будет дополнительный стресс", – сообщил собеседник, комментируя образование почек на деревьях в ноябре сразу в нескольких муниципалитетах Алтайского края.

"Специалисты в сфере сельского хозяйства должны учитывать климатические факторы, которые влияют на те или иные культуры. Параллельно с изменением условий произрастания идет работа с изменением сортности. Человек тем и интересен, что приспособится ко всем условиям", – добавил Люцигер.

Коллегу поддержала Наталья Харламова – по ее словам, из-за климатических аномалий в регионе неизбежно изменение как подходов к выбору сортов сельскохозяйственных культур, так и уходу за ними.