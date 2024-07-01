Стоимость жилищно-коммунальных услуг проиндексировали впервые за полтора года

01 июля 2024, 09:55, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

С 1 июля в Алтайском крае, как и по всей стране, выросли тарифы ЖКХ. Стоимость коммунальных услуг в России не индексировали полтора года. И вот подошел момент для очередного повышения. В краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов рассказали, какие цифры в платежках нас теперь будут ждать.

О том, на сколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае и какими они стали с 1 июля, – в материале amic.ru.

1 Холодная вода Уже известны тарифы по трем крупнейшим городам края. В Барнауле с 1 июля кубометр воды будет стоить 31,52 рубля вместо нынешних 26,6 рубля.

вместо нынешних 26,6 рубля. В Бийске установят тариф 30,88 руб/куб.м . Сейчас его размер – 27,95 руб/куб.м.

. Сейчас его размер – 27,95 руб/куб.м. В Рубцовске тариф на холодное водоснабжение вырастет с 27,08 до 30,28 рубля за "куб". В ведомстве подсчитали, что в среднем тарифы на питьевую воду увеличатся примерно на 4 рубля. За водоотведение жители этих городов будут платить по следующим тарифам: Барнаул – 27,96 руб/куб.м;

Бийск – 31,15 руб/куб.м;

Рубцовск – 37,75 руб/куб.м.

2 Электричество Для городского населения без электроплит тариф на электроснабжение составит 5,56 руб/кВт⋅ч (сейчас – 5,10 рубля). Для горожан с электроплитами он будет равен 4,53 руб/кВт⋅ч (сейчас – 4,15 рубля). Наконец, сельское население будет платить по тарифу 4,34 руб/кВт⋅ч (сейчас – 3,98 рубля). Также в управлении напомнили, что с 1 июля 2024 года тарифы на свет станут дифференцировать. Это значит, что для тех, кто потребляет больше электричества, его стоимость будет выше. Потребители, которые тратят больше 10 981 кВт⋅ч, будут платить по тарифу от 5,25 до 6,72 рубля за кВт⋅ч;

те, кто превысит лимит в 14 641 кВт⋅ч, будут платить от 6,74 до 8,63 рубля за кВт⋅ч.

3 Природный и сжиженный газ Сжиженный газ, который в баллонах поставляет "Алтайкрайгазсервис" для бытовых нужд, с 1 июля обойдется в 57,22 рубля за килограмм. Газ из групповых резервуарных установок будет стоить 37,98 рубля за кг. А вот цены на природный газ пока неизвестны. В управлении подчеркнули, что получили обосновывающие материалы от ресурсоснабжающей организации лишь 17 мая. Так что новые тарифы все еще просчитываются.

4 Отопление С отоплением тоже не все ясно. Пока нет конкретики по Барнаулу, Бийску и Рубцовску. Напомним, эти города относятся к ценовым зонам теплоснабжения, поэтому тарифы для них устанавливаются в особом порядке. "Соглашениями между муниципалитетами и теплоснабжающими организациями об исполнении схемы теплоснабжения предусмотрен порядок расчета цены за тепло: для расчетов с потребителями всегда применяется меньшая из двух цен (по соглашению или утвержденная регулятором предельная цена)", – говорится на сайте управления по тарифам А в остальных муниципалитетах, подсчитали в ведомстве, отопление подорожает в среднем на 185 рублей.

5 Горячая вода Поскольку нет ясности с теплоснабжением, то и с тарифами на горячую воду пока не все понятно. Напомним, здесь действуют двухкомпонентные тарифы – холодная вода плюс подогрев. Так что новые цены на горячее водоснабжение станут известны позже.

6 Вывоз мусора Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2024 году уже менялся для Барнаульской зоны. Он не вырос, а снизился на 1,8% с 1 января: плата с человека в многоквартирном доме составляет 70,29 рубля, а в частном – 72,67 рубля. И с 1 июля плата для Барнаульской зоны останется такой же. В Бийске жители многоквартирных домов будут платить с 1 июля 61,37 рубля, а жители частного сектора - 63,45 рубля. Наконец, в Рубцовске размер платы для многоэтажек со второго полугодия – 74,21 рубля, а для частных домов – 76,73 рубля.