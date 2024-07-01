С 1 июля в Алтайском крае, как и по всей стране, выросли тарифы ЖКХ. Стоимость коммунальных услуг в России не индексировали полтора года. И вот подошел момент для очередного повышения. В краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов рассказали, какие цифры в платежках нас теперь будут ждать.
О том, на сколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае и какими они стали с 1 июля, – в материале amic.ru.
Холодная вода
Уже известны тарифы по трем крупнейшим городам края.
- В Барнауле с 1 июля кубометр воды будет стоить 31,52 рубля вместо нынешних 26,6 рубля.
- В Бийске установят тариф 30,88 руб/куб.м. Сейчас его размер – 27,95 руб/куб.м.
- В Рубцовске тариф на холодное водоснабжение вырастет с 27,08 до 30,28 рубля за "куб".
В ведомстве подсчитали, что в среднем тарифы на питьевую воду увеличатся примерно на 4 рубля.
За водоотведение жители этих городов будут платить по следующим тарифам:
- Барнаул – 27,96 руб/куб.м;
- Бийск – 31,15 руб/куб.м;
- Рубцовск – 37,75 руб/куб.м.
Электричество
Для городского населения без электроплит тариф на электроснабжение составит 5,56 руб/кВт⋅ч (сейчас – 5,10 рубля). Для горожан с электроплитами он будет равен 4,53 руб/кВт⋅ч (сейчас – 4,15 рубля). Наконец, сельское население будет платить по тарифу 4,34 руб/кВт⋅ч (сейчас – 3,98 рубля).
Также в управлении напомнили, что с 1 июля 2024 года тарифы на свет станут дифференцировать. Это значит, что для тех, кто потребляет больше электричества, его стоимость будет выше.
- Потребители, которые тратят больше 10 981 кВт⋅ч, будут платить по тарифу от 5,25 до 6,72 рубля за кВт⋅ч;
- те, кто превысит лимит в 14 641 кВт⋅ч, будут платить от 6,74 до 8,63 рубля за кВт⋅ч.
Природный и сжиженный газ
Сжиженный газ, который в баллонах поставляет "Алтайкрайгазсервис" для бытовых нужд, с 1 июля обойдется в 57,22 рубля за килограмм.
Газ из групповых резервуарных установок будет стоить 37,98 рубля за кг.
А вот цены на природный газ пока неизвестны. В управлении подчеркнули, что получили обосновывающие материалы от ресурсоснабжающей организации лишь 17 мая. Так что новые тарифы все еще просчитываются.
Отопление
С отоплением тоже не все ясно. Пока нет конкретики по Барнаулу, Бийску и Рубцовску. Напомним, эти города относятся к ценовым зонам теплоснабжения, поэтому тарифы для них устанавливаются в особом порядке.
"Соглашениями между муниципалитетами и теплоснабжающими организациями об исполнении схемы теплоснабжения предусмотрен порядок расчета цены за тепло: для расчетов с потребителями всегда применяется меньшая из двух цен (по соглашению или утвержденная регулятором предельная цена)", – говорится на сайте управления по тарифам.
А в остальных муниципалитетах, подсчитали в ведомстве, отопление подорожает в среднем на 185 рублей.
Горячая вода
Поскольку нет ясности с теплоснабжением, то и с тарифами на горячую воду пока не все понятно. Напомним, здесь действуют двухкомпонентные тарифы – холодная вода плюс подогрев.
Так что новые цены на горячее водоснабжение станут известны позже.
Вывоз мусора
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2024 году уже менялся для Барнаульской зоны. Он не вырос, а снизился на 1,8% с 1 января: плата с человека в многоквартирном доме составляет 70,29 рубля, а в частном – 72,67 рубля. И с 1 июля плата для Барнаульской зоны останется такой же.
В Бийске жители многоквартирных домов будут платить с 1 июля 61,37 рубля, а жители частного сектора - 63,45 рубля.
Наконец, в Рубцовске размер платы для многоэтажек со второго полугодия – 74,21 рубля, а для частных домов – 76,73 рубля.
А это уже точные тарифы, которые ждут нас с 1 июля 2024 года?
Да, тарифы утвердили еще в конце 2023 года на все коммунальные услуги за исключением теплоснабжения в Барнауле, Бийске и Рубцовске, которые являются ценовыми зонами Теплоснабжения. Здесь решение принимает муниципалитет совместно с ресурсоснабжающими организациями.
14:48:20 18-06-2024
Еще бы вода питьевая была действительно ПИТЬЕВОЙ...
п.Лесной, не говоря уж про слабый напор в летнее время, так фильтр входной через неделю забивается! Питьевой воду эту точно назвать нельзя. В итоге стоит 2 фильтра на входе и отдельно еще система из 3 фильтров для питья, и не сказать чтобы прям хорошая овда получалась....а цену повышают, а качество все хуже
15:44:44 18-06-2024
Гость (14:48:20 18-06-2024) Еще бы вода питьевая была действительно ПИТЬЕВОЙ...п.Лес... Посидите без такой воды месяцок, другой третий - и цена в 10 раз вам манной небесной покажется!
02:19:16 02-07-2024
Гость (15:44:44 18-06-2024) Посидите без такой воды месяцок, другой третий - и цена в 10... Вы это серьезно? Точно серьёзно? Тогда пустите по трубам кислоту и увидите, люди отдадут последнее за грязную воду из лужи. Или приедут с вилами спросить за что из так ненавидят
14:51:09 18-06-2024
Слов цензурных нет.
14:55:49 18-06-2024
А как некоторые заходятся в патриотичаском порыве, утверждая, что у нас лучшая страна в мире!
15:22:12 18-06-2024
Гость (14:55:49 18-06-2024) А как некоторые заходятся в патриотичаском порыве, утверждая... Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объезжали все побережье, в первый раз западное, во второй раз восточное. Был в Европе - Германия, Швейцария, Италия, Чехия, Австрия, Люксембург, Франция ну и тому подобное. Так вот - нет лучше страны чем Россия. Утверждаю.
15:46:49 18-06-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... Наркоман штоле?
16:42:46 18-06-2024
Гость (15:46:49 18-06-2024) Наркоман штоле?... Да просто он тут к корыту удачно пристроился, а там такие не нужны.
17:06:51 18-06-2024
Гость (15:46:49 18-06-2024) Наркоман штоле?... Брехун))))
17:18:10 18-06-2024
Гость (17:06:51 18-06-2024) Брехун)))
Да мне нет удовольствия бахвалиться перед анонимными затупками с провинциального сайта. Я просто дурачку сказал, что лучше нашей страны нет. И я имею основание для такого суждения. Ибо много где был.
18:00:48 18-06-2024
Гость (17:18:10 18-06-2024) ... Голословно можно что угодно утверждать.По каким критериям судите? Факты, плиз.
А так, конечно, вкусы у всех разые...Некоторые даже к психическим заболеваниям относят.Бывает.
Но за вас можно порадоваться.Нашли свое место!)
08:41:02 19-06-2024
Гость (17:18:10 18-06-2024) ...
А я на Луне был. И на Солнце, правда ночью. И мне пофиг, что затупки будут писать, что это неправда. ))))))
02:26:12 02-07-2024
Гость (17:18:10 18-06-2024) ... Когда работать-то начнёшь путешественник? Объездил он!
10:31:02 01-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... кратко. уверенно. обоснованно.
молодца, все верно.
13:18:30 01-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... Тогда обьясни уменьшение населения в нашей стране. Куда оно девается. Рыба ищет глубже человек лучше
16:09:09 01-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... Да-да, как только в аэропорту подходишь на паспортный контроль, тут-то родина и как раз даёт тебе понять, кто ты есть для неё.
20:14:05 01-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез...
Где- то быть и жить -абсолютно разные вещи
02:13:12 02-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... А у жителей тех стран спрашивали какую страну они считают лучшей? Сто процентов россиии в их перечне нет и не будет, потому, что они реальнее смотрят на мир, чем какой то галопирующий по 45 странам побегушник.
15:25:30 18-06-2024
А зарплаты на аналогичный процент повышены будут? Если нет, то - "денег нет, вы там держитесь..."
16:18:38 18-06-2024
Гость (15:25:30 18-06-2024) А зарплаты на аналогичный процент повышены будут? Если нет, ... Ну так требуйте с работодателя
17:49:33 18-06-2024
Гость (16:18:38 18-06-2024) Ну так требуйте с работодателя... А пенсии с кого требовать?!
18:59:43 18-06-2024
Гость (16:18:38 18-06-2024) Ну так требуйте с работодателя... А у меня работодатель- государство, фиг че стребуешь...
10:54:28 01-07-2024
Гость (18:59:43 18-06-2024) А у меня работодатель- государство, фиг че стребуешь...... ну можно подумать, что с частников или федералов стребуешь.
15:48:20 18-06-2024
Всегда готовы.
16:49:06 18-06-2024
Ишь ты не повышали целых полтора года, рассказывайте. А то что повышение было чуть ли не через 2 месяца да на такую ставку? 18% рост на воду? Там головой тронулись все?
10:12:02 01-07-2024
Алексей (16:49:06 18-06-2024) Ишь ты не повышали целых полтора года, рассказывайте. А то ч... Да тоже отметил умелое начало статьи))) прям такой прогрев аудитории ))
19:00:45 18-06-2024
Тариф за отопление с 1 июля 2024г. 2841 руб. за 1 Гкал.,а было 2488 (СТК). На 14.2 % подняли, по самому большому %. Чего мелочиться,у нас народ богатый,заплатят
20:40:58 18-06-2024
Инфляция по Росстату в РФ в 2023 году 7,42% и за 4 месяца 2,45% Итого 9,85% Почему повышение сразу на 18%, не на 10% например? Кто обосновывал такое повышение - пусть просветит: почему повышение выше в 2 раза инфляции!!! Или скажет вслух, что цифры по инфляции, которыми пользуется Президент - вранье! Если реальная инфляция гораздо выше - поправьте Президента, что он заблуждается. А то для расчета реальных доходов населения используются данные по инфляции Росстата, а для повышения тарифов для населения - свои данные, намного выше официальных.
10:29:31 01-07-2024
Гость (20:40:58 18-06-2024) Инфляция по Росстату в РФ в 2023 году 7,42% и за 4 месяца 2... напишите в спортлото - они только и ждут вашего запроса.
20:47:56 18-06-2024
При этом пенсии подняли на 7,5%. Кто вводит такие тарифы - тот против курса Путина на рост благосостояния граждан и должен за это ответить!!!! Президент старается повысить жизненный уровень пенсионеров , а местные власти этому противостоят. Надо перестраиваться, а то будет как в Министерстве Обороны.
15:12:42 01-07-2024
Гость (20:47:56 18-06-2024) При этом пенсии подняли на 7,5%. Кто вводит такие тарифы - т... Вы нормальный? Про президента такое писать
21:24:29 18-06-2024
Мда если так - то для пенсов это "контрольный выстрел".
00:48:00 19-06-2024
В Алейске не работы ,не зарплат. Зато вода холодная 84 рубля, на 2023 год. Мы бы 50 радовались, а вы 31,50 заплакали!1
04:47:47 19-06-2024
На краевых сайтах писать наши возмущения бесполезно. Надо жаловаться выше. Есть предел 9%. На каком основании в 2 раза выше?
16:11:33 01-07-2024
Гость (04:47:47 19-06-2024) На краевых сайтах писать наши возмущения бесполезно. Надо жа... Тем же хапугам жаловаться? Их в мусорный ящик надо отправлять.
08:33:55 19-06-2024
А чиновники обсуждают, будет ли Барнаул городом-миллионником. Даже в миллионном Новосибирске тарифы поднимутся на 12,5 %, а унас, городе, из которого бегут молодые, почти на 15 %.И сколько мы будем кормить якобы собственника СГК ,проживающего в Швейцарии и являющегося налоговым её резидентом, а не России.
13:27:20 20-06-2024
Гость (17:49:33 18-06-2024) А пенсии с кого требовать?!... А пенсии требуйте с детей,а не с государства.Родили,воспитали,пусть заботятся в старости ,привыкли халяву с государства требовать и недовольны еще
14:07:19 20-06-2024
Мила (13:27:20 20-06-2024) А пенсии требуйте с детей,а не с государства.Родили,воспита... С чего это граждане страны должны требовать пенсии с детей, а не с государства? Всю жизнь платят налоги государству, в том числе в пенсионный фонд – а потом «не требуйте пенсию»! Пенсия – это не халява, а наши деньги, которые десятками лет давали в долг государству, лишь в старости стали получать проценты.
10:23:55 01-07-2024
Гость (14:07:19 20-06-2024) С чего это граждане страны должны требовать пенсии с детей, ... дети должны в старости содержать родителей.
каким надо быть отбитым чтобы это не понимать.
с виду взрослые люди - а все верите в бабу ягу, песочного человека, прилетающих волшебников которые вам лично рай устроют...
рожайте детей, воспитывайте их правильно, вводите в жизнь - это ваш реальный пенс.фонд.
и сами будьте здоровы, активны и позитивны.
11:08:53 01-07-2024
Гость (10:23:55 01-07-2024) дети должны в старости содержать родителей.каким надо бы... Вам не приходит в голову, что дети могут умереть раньше родителей? В текущей ситуации - мальчики на раз-два-три. Девочки в свете недавней инициативы по фактическому запрету абортов (а следующей, видимо, подъедет контрацепция) тоже. И получите вы не помощь, а внуков на иждивении. Если внуки эти, конечно, успеют родиться. Ах да, с учетом того, что наличие вакцин у нас как-то перестает наблюдаться, а заболеваемость корью и прочей лабудой растет, родить скоро надо будет десяток, чтобы выжили двое. Вперед, рожайте.
14:49:17 01-07-2024
Гость (11:08:53 01-07-2024) Вам не приходит в голову, что дети могут умереть раньше роди... вот хорошо бы остановить Землю, ссадить вас таких зловредов, и лететь себе на обновленной Земле дальше.
02:33:50 02-07-2024
Мусик (14:49:17 01-07-2024) вот хорошо бы остановить Землю, ссадить вас таких зловредов,... И сколько вас таких умных на планете останется? Не замучаетесь искать друг друга? Может проще вам переселиться на луну, что ли, или Элизиум свой сделать?
16:49:13 01-07-2024
Гость (10:23:55 01-07-2024) дети должны в старости содержать родителей.каким надо бы... а если с дитем чо случится? (ттт) или не родится вовсе, то все- зубы на полку или как на ваш взгляд?
02:29:19 02-07-2024
Гость (10:23:55 01-07-2024) дети должны в старости содержать родителей.каким надо бы... " Незнайку на луне" почитай, если в детстве несподобился.
07:26:24 24-06-2024
Мила (13:27:20 20-06-2024) А пенсии требуйте с детей,а не с государства.Родили,воспита... Мила! Молодая, не знаешь многих тонкостей налогообложения, в т.ч. в пенсфонд, а берешься судить.Хотел бы я на тебя -пенсионерку посмотреть.Чтоб ты и как "запела".
21:22:56 01-07-2024
Мила (13:27:20 20-06-2024) А пенсии требуйте с детей,а не с государства.Родили,воспита... Милочка! Больная на головку? Бывает.Повзрослеешь- может,поумнеешь!
02:23:20 02-07-2024
Мила (13:27:20 20-06-2024) А пенсии требуйте с детей,а не с государства.Родили,воспита... Да это наверное вы сказали, что государство не просило их рожать и что макарошки всегда в одной цене? Тогда поздравляю, вас ничем не прошибёшь.
08:54:21 01-07-2024
Гость (15:22:12 18-06-2024) Был в 45 странах мира. Был в Штатах 2 раза, каждый раз объез... Ты когда бедалага работать то успеваешь) если все время путешествуешь...
15:15:18 01-07-2024
Гость (08:54:21 01-07-2024) Ты когда бедалага работать то успеваешь) если все время путе... А ему за чем работать у кормушки? На развлечения хватает.
10:40:16 01-07-2024
А когда реальные зарплаты в крае начнут расти? Как народу выживать? Ни купить жилье,ни снять! У нас многие знакомые уехали в соседние регионы. Очень хорошие специалисты! КОГДА КРАЙ ПОДНИМЕТСЯ ХОТЯ БЫ В СЕРЕДИНУ ТАБЛИЦЫ ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ? Посмотрите ,какая инфляция!
10:52:24 01-07-2024
Гость (10:40:16 01-07-2024) А когда реальные зарплаты в крае начнут расти? Как народу вы... судя по числу новеньких китайчат и лёхусов на дорогах - нормально все.
12:10:11 01-07-2024
Гость (10:40:16 01-07-2024) А когда реальные зарплаты в крае начнут расти? Как народу вы... Никогда, это же Алтайский край один из нищих субъектов РФ
13:38:35 01-07-2024
Гость (10:40:16 01-07-2024) А когда реальные зарплаты в крае начнут расти? Как народу вы... ---За январь-апрель 2024 года из Алтайского края уехало около 7000 граждан, и убыль населения за счет миграции составила 940 человек. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.--И правильно делают, бежать, бежать, от сюдова. В соседние регионы например, где зарплаты несоизмеримо больше, а цены такие же. А нас всё ловят на "Где родился, там и пригодился"
10:48:22 01-07-2024
Если взять средний реальный уровень наших доходов и реальные расходы на ЖКХ, то сразу будет видно, что в процентном отношении уже ПЛАТИМ БОЛЬШЕ, чем в "вымерзающей и выгнивающей гейропе" при несравнимом уровне сервиса.
13:27:02 01-07-2024
Генерации вообще платить не буду или по 1 копейке..........
13:42:59 01-07-2024
Уважаемые пенсионеры - понятно , что мы никому не нужны (скудные пенсии , дорогое лекарство , кругом неуважуха к пожилым) - Но мы с вами назло нашим чиновникам должны жить и жить , недождутся дяди в костюмах нашей погибели.
14:29:04 01-07-2024
огромное спасибо за предупреждение!!!с пониманием отнеслись к этой новости...
14:47:39 01-07-2024
Явно кому-то нужно, чтобы люди уезжали.Все делают для зтого.
15:16:35 01-07-2024
Гость (14:47:39 01-07-2024) Явно кому-то нужно, чтобы люди уезжали.Все делают для зтого.... А другие приезжали.
16:51:43 01-07-2024
Гость (14:47:39 01-07-2024) Явно кому-то нужно, чтобы люди уезжали.Все делают для зтого.... кому?
08:20:52 02-07-2024
Элен без ребят (16:51:43 01-07-2024) кому? ... На экстремизм подбиваешь?
18:33:41 01-07-2024
В след. раз дважды подумайте за кого "голосовать"
08:19:26 02-07-2024
Игорь (18:33:41 01-07-2024) В след. раз дважды подумайте за кого "голосовать"... Те, у кого есть чем думать думают, а другим уже незачем
02:40:11 02-07-2024
Да, блин, народишко совсем не понимает, как его наяривают. Народ это вторая нефть. А нам говорят, что, хотите как во Франции? Нет, конечно, мы понимаем, надо затянуть пояса, потерпеть, подержаться. Будет лучше. Жаль, только в ту пору прекрасную жить не придётся ни мне, ни тебе...
08:03:57 02-07-2024
Хорошо бы, чтоб губернатор выступил по алтайскому ТВ и разъяснил нам, непутевым, что за отношение верхов к простым людям и чтоб мы могли задать вопросы своему руководителю.
10:52:34 02-07-2024
Частные дома, фермы, удаленные от города и не очень в штатах, и не только. Генератор электричества, бочки с топливом, скважина, солнечные батареи- если подходящий климат и 100 проц. ветряки, скважина. Да и в союзных бывших редко без скважины и ветряка дом встретишь в пригороде. Но это пригород.. А в городах сурово. Нашим руководителям еще стараться и стараться.
11:29:17 02-07-2024
ЖКХ это же колондайк для чиновников! Греби лопатой деньгу повышай такрифы от балды !А в Алтайском крае особенно!