Зимой стоимость коммунальных услуг не повышали. А вот летом они подорожают

03 мая 2024, 08:14, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Совсем скоро всех россиян ожидает индексация тарифов ЖКХ. Напомним, стоимость коммунальных услуг по всей стране была заморожена в течение полутора лет. И вот подходит момент, когда ее снова разморозят.

Рассказываем, когда и на сколько увеличатся тарифы ЖКХ в Алтайском крае.

1 Когда в Алтайском крае подорожают тарифы ЖКХ? 1 июля 2024 года. Это единая дата, в которую будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги по всей стране. Алтайский край – не исключение.

2 На сколько тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля? Пока точно неизвестно. Во-первых, окончательные данные будут известны позднее. А во-вторых, стоимость услуг ЖКХ определяют не только для каждого региона, но и для каждого муниципалитета индивидуально. Сейчас в Алтайском крае известен лишь предельный индекс – это уровень, выше которого увеличивать стоимость "коммуналки" нельзя.

3 Каким будет предельный индекс повышения тарифов ЖКХ в Алтайском крае? 14,2%. Об этом стало известно еще в декабре 2023-го, когда на сайте краевого правительства опубликовали соответствующий документ. Там максимальный индекс в 14,2% указан абсолютно для всех муниципалитетов Алтайского края. На самом деле региону определили уровень индексации в 9,3%, но также дали возможность отклониться от него максимум на 4,9%. Так и получились те самые 14,2%. Важно: не обязательно уровень индексации составит именно 14,2%. Размеры повышения будут отличаться в разных населенных пунктах. Индексацию еще в конце прошлого года прокомментировал губернатор региона Виктор Томенко. Он подчеркнул, что 1 июля предстоит пересмотреть более 600 тарифов в городах и селах края. "Однако как бы ни изменились тарифы во втором полугодии 2024 года, общий размер роста платы граждан за услуги ЖКХ не превысит 14,2%. Если в каких-то отдельных случаях изменение тарифов приведет к большему росту платы за ЖКХ, то государство это превышение компенсирует людям. Об этом сегодня я подписал соответствующий указ губернатора Алтайского края. Все жители, получающие такие компенсации сегодня, смогут получать их и в 2024 году", – писал Томенко в своем Telegram-канале