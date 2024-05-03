Когда и на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае?
Зимой стоимость коммунальных услуг не повышали. А вот летом они подорожают
03 мая 2024, 08:14, ИА Амител
Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru
Совсем скоро всех россиян ожидает индексация тарифов ЖКХ. Напомним, стоимость коммунальных услуг по всей стране была заморожена в течение полутора лет. И вот подходит момент, когда ее снова разморозят.
Рассказываем, когда и на сколько увеличатся тарифы ЖКХ в Алтайском крае.
1
Когда в Алтайском крае подорожают тарифы ЖКХ?
1 июля 2024 года. Это единая дата, в которую будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги по всей стране. Алтайский край – не исключение.
2
На сколько тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля?
Пока точно неизвестно. Во-первых, окончательные данные будут известны позднее. А во-вторых, стоимость услуг ЖКХ определяют не только для каждого региона, но и для каждого муниципалитета индивидуально.
Сейчас в Алтайском крае известен лишь предельный индекс – это уровень, выше которого увеличивать стоимость "коммуналки" нельзя.
3
Каким будет предельный индекс повышения тарифов ЖКХ в Алтайском крае?
14,2%. Об этом стало известно еще в декабре 2023-го, когда на сайте краевого правительства опубликовали соответствующий документ. Там максимальный индекс в 14,2% указан абсолютно для всех муниципалитетов Алтайского края.
На самом деле региону определили уровень индексации в 9,3%, но также дали возможность отклониться от него максимум на 4,9%. Так и получились те самые 14,2%.
Важно: не обязательно уровень индексации составит именно 14,2%. Размеры повышения будут отличаться в разных населенных пунктах.
Индексацию еще в конце прошлого года прокомментировал губернатор региона Виктор Томенко. Он подчеркнул, что 1 июля предстоит пересмотреть более 600 тарифов в городах и селах края.
"Однако как бы ни изменились тарифы во втором полугодии 2024 года, общий размер роста платы граждан за услуги ЖКХ не превысит 14,2%. Если в каких-то отдельных случаях изменение тарифов приведет к большему росту платы за ЖКХ, то государство это превышение компенсирует людям. Об этом сегодня я подписал соответствующий указ губернатора Алтайского края. Все жители, получающие такие компенсации сегодня, смогут получать их и в 2024 году", – писал Томенко в своем Telegram-канале.
4
Когда появится более точная информация о повышении тарифов ЖКХ?
Ближе к 1 июля. Порой новые цены на коммунальные услуги в муниципалитетах края становятся известны уже в самом конце июня. Так что стоит набраться терпения.
08:36:08 03-05-2024
Скоро чиновники "резьбу сорвут". Может хватит уже "гайки закручивать". Сами лям за деньги не ставите ,а людей нагибаете.
09:00:46 03-05-2024
гость (08:36:08 03-05-2024) Скоро чиновники "резьбу сорвут". Может хватит уже "гайки зак... Откуда такая уверенность?
Народ наш веками закален, а сейчас ещё ленив и запуган.
Власть это прекрасно понимает
08:37:08 03-05-2024
Когда уже подавятся???
08:55:20 03-05-2024
Гость (08:37:08 03-05-2024) Когда уже подавятся???...
А с чего вы взяли что они подавятся ? Аппетит у них только растёт 🤷♂️
09:01:22 03-05-2024
Гость (08:37:08 03-05-2024) Когда уже подавятся???... Вы столько не проживёте
09:10:35 03-05-2024
По соотношению средняя зарплата и квартплата уже платим больше, чем в "выгнивающей гейропе". И то ли ещё будет!
09:12:23 03-05-2024
Молодых жалко, которые нахватали квартиры за сотню квадратов в ипотеку на 30 лет, а теперь ещё вынуждены будут платить всё более растущие платежи ЖКХ.
10:57:30 03-05-2024
Гость (09:12:23 03-05-2024) Молодых жалко, которые нахватали квартиры за сотню квадратов... А нечего было жадничать! Халявная ипотека!.. Давай сразу и большую!.. Вот теперь пускай репу чешут!!!
20:39:53 03-05-2024
Гость (10:57:30 03-05-2024) А нечего было жадничать! Халявная ипотека!.. Давай сразу и б... Халявная?! Мде. Сами явно ипотеку никогда не платили
12:32:08 03-05-2024
Гость (09:12:23 03-05-2024) Молодых жалко, которые нахватали квартиры за сотню квадратов... Ну канеш, с бабушками лучше жить. Молодцы, кто взял
09:16:06 03-05-2024
Щастье то какое!
09:16:15 03-05-2024
Ну все верно - пенсии, МРОТ выросли на 200 р . надо значит тарифы на 2000 р повысить!
09:20:10 03-05-2024
не время протестовать! мы едины как никогда. К тому же это справедливо - олигархам и чиновникам коммуналку подымут тоже на 14.2%. Все одинаково переносят тяготы. (сарказм)
09:29:07 03-05-2024
Алтайский край как обычно как самый богатейший регион выкрутил процент по максимуму в нищем Москвабаде даже 8,9. Потом в телевизоре появляются очень удивленные головы с вопросом откуда убыль населения в крае, да от туда что все делаете чтобы выжить население из региона, уже большая часть друзей/знакомых свалили с края кто побогаче тот в МСК, СПб, кто победнее в соседние регионы. У кого дети поступили не в Алтайские вузы ни за что ни хотят возвращаться обратно.
09:56:55 03-05-2024
Будьте уверены: индексация составит именно 14,2%!
10:26:15 03-05-2024
Гость (09:56:55 03-05-2024) Будьте уверены: индексация составит именно 14,2%! ... Я вот уверен, что найдут способ сделать и по-больше
10:27:33 03-05-2024
Рвать когти надо отсюда... В соседней НСО киловатт 2.66....
10:36:58 03-05-2024
Римма (10:27:33 03-05-2024) Рвать когти надо отсюда... В соседней НСО киловатт 2.66....... зачем вы брешете как собака? согласно данным размещенным на сайте энергосетей в 1м полугодии для населения городских населенных пунктах в домах оборудованных электроплитами одноставочный тариф составляет 3,36, во втором полугодии будет 3,66. для сельского населения 1е полугодие 2,68, 2е - 2,93.
12:30:44 04-05-2024
Гость (10:36:58 03-05-2024) зачем вы брешете как собака? согласно данным размещенным на ... Где это для плит 3,36. у нас на южном с плитой 4,15 уже давно
11:01:24 03-05-2024
Вот и инфляция разгоняется. Тарифы повышают, потом повышают МРОТ, зарплаты и идём к миллионам
15:40:39 03-05-2024
Стремно коммент поставить, что в 2022 г. дважды тарифы повышались, при этом мотивируя тем, что в июле 2023 г. повышаться тарифы не будут. Сами же писали.Откройте свои архивы.
16:02:19 03-05-2024
Гость. (15:40:39 03-05-2024) Стремно коммент поставить, что в 2022 г. дважды тарифы повыш... так на дворе 2024, нет? или вы о чем?
15:47:50 03-05-2024
Повышать налоги для богатых в несколько раз, а не повышать оплату коммунальных.
16:04:19 03-05-2024
гость (15:47:50 03-05-2024) Повышать налоги для богатых в несколько раз, а не повышать ... каким образом связаны налоги и коммунальные платежи?
20:30:12 03-05-2024
гость (15:47:50 03-05-2024) Повышать налоги для богатых в несколько раз, а не повышать ... мы против
15:59:54 03-05-2024
интересно, а как коррелируется доходы населения Алтайского края и Новосибирской области, при том, что тарифы на ту же теплогенерацию там на 600+ рублей выше в Алтайском крае, в одной и той же компании - СГК. При том объем вложений СГК, обещанный при отмене регулируемого тарифа, не идёт ни в какое сравнение с вложениями СГК в Новосибирске.
08:50:23 04-05-2024
В прошлый раз в Солтоне составила около 24 процентов а возмещение шиш с маслом как обещали а сейчас у нас новая власть все по новому.
12:51:05 05-05-2024
Ну и что вы тут ноите, подумать и будем платить, как и всегда
12:20:52 28-05-2024
А в Иране газ для населения бесплатный