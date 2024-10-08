Готовьтесь платить больше. Социалисты критикуют очередную индексацию тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Александр Терентьев считает, что коммунальщикам нужно умерить аппетиты

08 октября 2024, 17:25, ИА Амител

Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com

После летнего повышения цен на комуслуги россияне рискуют столкнуться с новой волной подорожания. Согласно прогнозу, с 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги планируют проиндексировать на 11,9%. Рост цен на газ составит 10,3%, а на электроэнергию – 12,6%.

А есть ли причины?

Такое решение вызвало критику со стороны партии "Справедливая Россия – За правду". Ее председатель, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов назвал официальный уровень индексации "чистой воды фикцией".

"Когда с 1 июля тарифы ЖКХ выросли на 9,8%, нам объясняли, что прошлым летом индексации не было. А значит, надо помочь бедным коммунальщикам, иначе те разорятся. Но теперь-то что произошло?" – рассуждает Сергей Миронов.

По его мнению, связи между ростом цен и улучшением инфраструктуры попросту нет. Размер тарифа, по словам политика, отражает лишь стремление УК максимально увеличить свою прибыль.

Будут ли последствия?

Социалисты обеспокоены, что подобные меры приведут к росту инфляции и снижению уровня жизни, что сведет на нет важнейшие меры соцподдержки.

"Очередная индексация не просто ударит по карманам людей, она заберет у них кошельки", – считает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он убежден, что еще большие цифры в квитанциях люди попросту не осилят.

Что же делать?

В качестве альтернативы "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести мораторий на изменение тарифов. Причем надолго. Это позволит навести порядок, решить проблему долгов и снизить давление на население.

Напомним, недавно социалисты сообщили о подготовке проекта бюджета на 2025 год, который будет направлен на улучшение благосостояния населения и финансирование ключевых областей жизни.

Партийцы считают необходимым повысить размер стипендий, так как стране нужны грамотные специалисты, а не работники общепита.

Кроме того, они предлагают увеличить расходы на образование и здравоохранение. Как заявляют политики, они – единственные, кто выступает с подобными мерами.

Также представители СРЗП полагают, что недостаток средств и отсутствие жилплощади – основные факторы, препятствующие рождаемости. Поэтому они разработали более 30 предложений для улучшения демографической обстановки в стране. Кроме того, социалисты предлагают увеличить размер регионального маткапитала.