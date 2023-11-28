По последним данным, в ходе урагана пострадало 17 человек, а один погиб

28 ноября 2023, 15:04, Антон Дегтярев

Александр Макаров / Фото: Екатерина Смолихина

Последствия урагана, который обрушился на Алтайский край 19 ноября, все еще не устранили. Однако оставшиеся работы никак не влияют на жизнеобеспечение населения, сообщил amic.ru начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

"Последствия устраняются, идет ряд ремонтных работ по восстановлению кровли зданий, штатные электроснабжающие работы проводятся. Достаточно серьезный был ущерб для Алтайского края, серьезные были последствия. Поэтому работа продолжается. Данные работы на жизнеобеспечение населения не влияют. Они больше носят характер приведения объектов в норму", – сообщил он.

Сроков, к которым все последствия урагана должны быть устранены, Макаров не назвал.

По информации МЧС, во время урагана без электричества осталось более 500 населенных пунктов, в 269 населенных пунктах повредились кровли более чем 1000 объектов разного назначения. 17 человек во время урагана пострадали, один из них погиб. В некоторых районах края ветер достигал 30 метров в секунду.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании с сотрудниками МЧС 28 ноября отметил, что 63 муниципалитета из 69 из-за урагана вводили режим повышенной готовности. По состоянию на 27 ноября 27 из них еще оставались в этом режиме. Шесть муниципалитетов также ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы быстро устранить последствия урагана.

Напомним, что в Барнауле из-за урагана зафиксировали 309 происшествий. Упало 162 дерева, 17 рекламных щитов, повредилось шесть фасадов зданий, 33 автомобиля, также есть 67 случаев повреждения кровли зданий. Ураган 19 ноября стал мощнейшим за последние 40 лет в регионе.