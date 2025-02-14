Готовы помогать. Медуниверситет выпустил первых специалистов по клинической психологии
В АГМУ прошла церемония вручения дипломов
14 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
12 февраля в Алтайском государственном медицинском университете прошло значимое событие – дипломы получили первые выпускники Института клинической психологии. Обучение по направлениям "Клиническая психология" и "Психотерапия и патопсихология" завершили 27 студентов. Февральская дата вручения связана с тем, что обучение в АГМУ длилось пять с половиной лет.
"Именно вам, наши уважаемые выпускники, выпала очень важная миссия сохранить психическое здоровье людей, протянуть руку помощи тем, кто ищет выход из безысходных ситуаций", – сказала ректор вуза, д. м. н., профессор Ирина Шереметьева.Она также выразила признательность коллективу института за командную работу и подчеркнула, что все студенты стали частью большой университетской семьи. Педагоги всегда радовались их успехам, поддерживали в трудные минуты и напоминают, что двери вуза останутся для них открытыми в любое время.
Директор Института клинической психологии, д. м. н., профессор Александр Строганов сравнил профессию выпускников с шахматной партией. Он подчеркнул, что пациенты всегда уникальны и требуют индивидуального подхода, где каждое слово важно, как ход в шахматах. Александр Строганов отметил, что выпускники стали для педагогов родными, преподаватели гордятся их ростом от первокурсников до профессионалов и уверены в их успехах в будущем.
17:15:24 14-02-2025
Клинические психи - это дохтора которые становятся психами в результате работы в клиниках.
22:10:46 14-02-2025
можно пожалуйста у этих девушек проверять как-то профпригодность? ужасные приходят - собеседование, и прочее супер - как вышла в поля, всё. неконтактная, с родителями не общается, этика трудовая не соблюдается. ощущение, что учат хитрить и увиливать, "создавать впечатление", а не спецов готовят!!!