Готовы помогать. Медуниверситет выпустил первых специалистов по клинической психологии

В АГМУ прошла церемония вручения дипломов

14 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Выпускники с дипломами / Фото: АГМУ

12 февраля в Алтайском государственном медицинском университете прошло значимое событие – дипломы получили первые выпускники Института клинической психологии. Обучение по направлениям "Клиническая психология" и "Психотерапия и патопсихология" завершили 27 студентов. Февральская дата вручения связана с тем, что обучение в АГМУ длилось пять с половиной лет.

"Именно вам, наши уважаемые выпускники, выпала очень важная миссия сохранить психическое здоровье людей, протянуть руку помощи тем, кто ищет выход из безысходных ситуаций", – сказала ректор вуза, д. м. н., профессор Ирина Шереметьева.Она также выразила признательность коллективу института за командную работу и подчеркнула, что все студенты стали частью большой университетской семьи. Педагоги всегда радовались их успехам, поддерживали в трудные минуты и напоминают, что двери вуза останутся для них открытыми в любое время.

Ирина Шереметьева с выпускниками / Фото: АГМУ

Директор Института клинической психологии, д. м. н., профессор Александр Строганов сравнил профессию выпускников с шахматной партией. Он подчеркнул, что пациенты всегда уникальны и требуют индивидуального подхода, где каждое слово важно, как ход в шахматах. Александр Строганов отметил, что выпускники стали для педагогов родными, преподаватели гордятся их ростом от первокурсников до профессионалов и уверены в их успехах в будущем.