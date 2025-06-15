"Говорили обстоятельно". Трамп высказался о телефонной беседе с Владимиром Путиным

Американский лидер заявил, что обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке, а теме украинского кризиса будет отведена следующая неделя

15 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разговор по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что обсудил с Путиным ситуацию вокруг Ирана. С его слов, тему украинского кризиса в этом разговоре затрагивали в меньшей степени.

"Мы говорили очень обстоятельно. Намного меньше времени было уделено ситуации между Россией и Украиной. Этой [теме] будет [отведена] следующая неделя", – написал президент США в своих соцсетях.

Также американский лидер отметил, что Россия и Украина "проводят запланированные обмены" военнопленными.

Ранее переговоры президентов РФ и США прокомментировал Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина. Он заявил, что российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны также оценил ситуацию как весьма тревожную. При этом он признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана. Однако российский и американский президенты не исключают возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

Также, со слов Ушакова, российская сторона подтвердила готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Дональд Трамп отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта.