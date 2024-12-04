"Говорите по-немецки". Путин остроумно ответил гостю из Германии

Президент обратил внимание на важность суверенитета

04 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к гостю из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин обратил внимание на то, что руководитель инвестиционной компании Германии задал вопрос на английском, а не на немецком языке. Президент подчеркнул важность суверенитета.

"Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, а в суверенитете", – перевел свой ответ Путин.

Российский лидер поделился случаем из своей жизни. Он рассказал, что однажды побывал на дне рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Владимира Путина удивило, что весь праздник прошел на английском языке – даже хор девочек не исполнял песен на немецком.