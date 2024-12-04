"Говорите по-немецки". Путин остроумно ответил гостю из Германии
Президент обратил внимание на важность суверенитета
04 декабря 2024, 23:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к гостю из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.
Владимир Путин обратил внимание на то, что руководитель инвестиционной компании Германии задал вопрос на английском, а не на немецком языке. Президент подчеркнул важность суверенитета.
"Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, а в суверенитете", – перевел свой ответ Путин.
Российский лидер поделился случаем из своей жизни. Он рассказал, что однажды побывал на дне рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Владимира Путина удивило, что весь праздник прошел на английском языке – даже хор девочек не исполнял песен на немецком.
"Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается", – отметил президент.
07:45:27 05-12-2024
весь праздник прошел на английском языке --- немцы знают, кто их гегемон
08:38:58 05-12-2024
Гость (07:45:27 05-12-2024) весь праздник прошел на английском языке --- немцы знают, кт... Англия?
12:12:29 05-12-2024
Гость (08:38:58 05-12-2024) Англия? ... Это младший брат гегемона. Не по возрасту, но по положению
08:19:24 05-12-2024
Обхохочешься просто.
Пол мира говорит на английском особенно на таких мероприятиях , при чём тут суверенитет.
09:20:32 05-12-2024
потроллил чутка
10:03:58 05-12-2024
про суверенитет было очень смешно)
10:56:59 05-12-2024
вот, детишки, учитесь!
это и есть самый настоящий тонкий троллинг на грани эстетства.
всегда была уверена, что высшей школе КГБ этому обучают)
13:40:20 05-12-2024
Элен без ребят (10:56:59 05-12-2024) вот, детишки, учитесь!это и есть самый настоящий тонкий ... Чувствуется, что Вы другую школу окончили со справкой...
21:04:39 05-12-2024
Путин указал не только, и не столько на суверенитет Германии. С ней всё понятно.
Он указал на то, как англосаксонские холопы в России, заставляют всех говорить на языке их хозяина - английском.
А это показывает, насколько не суверенна управленческая верхушка РФ.
Ведущий даже стал нагло врать. Холуй.