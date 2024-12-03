Путин поручил ввести показатель физического развития граждан
Доклад представят до 30 мая 2025 года
03 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил включить в стратегические документы в области спорта показатель, отражающий уровень физического развития граждан. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Это стало частью рекомендаций по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
"Показатель будет определяться на основании числа граждан, прошедших диспансеризацию и выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", – следует из документа.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 мая 2025 года.
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