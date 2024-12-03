НОВОСТИОбщество

Путин поручил ввести показатель физического развития граждан

Доклад представят до 30 мая 2025 года

03 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил включить в стратегические документы в области спорта показатель, отражающий уровень физического развития граждан. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Это стало частью рекомендаций по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Показатель будет определяться на основании числа граждан, прошедших диспансеризацию и выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", – следует из документа.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 мая 2025 года.

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Владимир Путин Россия Спорт документы

Комментарии 4

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Гость

09:11:50 04-12-2024

Убили медицину, пустили побоку спорт, а теперь подводят итоги на выживших.

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Гость

09:21:14 04-12-2024

Он в какой стране живет? Или так сильно верит отчетам своих друзей?

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Гость

09:30:37 04-12-2024

Гость (09:21:14 04-12-2024) Он в какой стране живет? Или так сильно верит отчетам своих ... Политика! Будучи политиком все же можно остаться человеком. Но почти невозможно.

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Гость

11:39:10 04-12-2024

Денег на медицину нет, самый экономный способ заботиться о здоровье народа, заставить его заниматься спортом.

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