Путин поручил ввести показатель физического развития граждан

Доклад представят до 30 мая 2025 года

03 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил включить в стратегические документы в области спорта показатель, отражающий уровень физического развития граждан. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Это стало частью рекомендаций по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Показатель будет определяться на основании числа граждан, прошедших диспансеризацию и выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", – следует из документа.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 мая 2025 года.