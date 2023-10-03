Говорящий с телевизором Сергей Беляков вернется на ТНТ

Герой скетч-шоу "Наша Russia" появится в новом проекте Сергея Светлакова

03 октября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Канал ТНТ начал съемки нового шоу "Светлаков +", в котором Сергей Светлаков будет воплощать образы различных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По словам самого комика, для него проект стал настоящим вызовом, а работы на площадке продлятся до середины декабря.

Помимо новых образов, в рамках скетч-шоу появятся и персонажи, которых Светлаков играл ранее. Один из таких – Сергей Юрьевич Беляков, который живет в Таганроге и любит поговорить с телевизором.

Дата выхода шоу на экраны пока неизвестна.