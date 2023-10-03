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Говорящий с телевизором Сергей Беляков вернется на ТНТ

Герой скетч-шоу "Наша Russia" появится в новом проекте Сергея Светлакова

03 октября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Канал ТНТ начал съемки нового шоу "Светлаков +", в котором Сергей Светлаков будет воплощать образы различных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По словам самого комика, для него проект стал настоящим вызовом, а работы на площадке продлятся до середины декабря.

Помимо новых образов, в рамках скетч-шоу появятся и персонажи, которых Светлаков играл ранее. Один из таких – Сергей Юрьевич Беляков, который живет в Таганроге и любит поговорить с телевизором.

Дата выхода шоу на экраны пока неизвестна. 

телевидение

Комментарии 2

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Ольга

18:50:10 03-10-2023

Давно ждала возвращения к любимым персонажам!

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Максимка

19:02:00 03-10-2023

Ну всё ждем Дулина\Белякова\Сифона\Училку\Гаишника\Начальника\Славика Если в шоу будут еще камео других актеров с НР то вообще пушка. А так посмотреть на образы его героев для которых прошли события в ситкоме тоже интересно. Галустяна еще позовите на культовые роли. Бородач\Борода\Димон\Михалыч\Равшан

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