Говорящий с телевизором Сергей Беляков вернется на ТНТ
Герой скетч-шоу "Наша Russia" появится в новом проекте Сергея Светлакова
03 октября 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Канал ТНТ начал съемки нового шоу "Светлаков +", в котором Сергей Светлаков будет воплощать образы различных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
По словам самого комика, для него проект стал настоящим вызовом, а работы на площадке продлятся до середины декабря.
Помимо новых образов, в рамках скетч-шоу появятся и персонажи, которых Светлаков играл ранее. Один из таких – Сергей Юрьевич Беляков, который живет в Таганроге и любит поговорить с телевизором.
Дата выхода шоу на экраны пока неизвестна.
18:50:10 03-10-2023
Давно ждала возвращения к любимым персонажам!
19:02:00 03-10-2023
Ну всё ждем Дулина\Белякова\Сифона\Училку\Гаишника\Начальника\Славика Если в шоу будут еще камео других актеров с НР то вообще пушка. А так посмотреть на образы его героев для которых прошли события в ситкоме тоже интересно. Галустяна еще позовите на культовые роли. Бородач\Борода\Димон\Михалыч\Равшан