Говядина – почти на сотню. Как подорожало мясо в Алтайском крае с начала 2025 года
Меньше всего за три прошедших месяца изменилась стоимость курицы
07 апреля 2025, 08:15, ИА Амител
Килограмм говядины в Алтайском крае с января 2025 года стал стоить в среднем на 92 рубля дороже. Это следует из данных Алтайкрайстата: мы сравнили сводки по средней стоимости продуктов в начале января и в конце марта. Сейчас цена составляет 729,71 рубля – на 14,5% выше, чем была в самом начале года.
Впрочем, все остальные виды мяса тоже подорожали, следует из данных ведомства.
Свинина
К концу марта средняя стоимость свинины в регионе составила 376 рублей. Это на 3% больше, чем было в начале января, – тогда то же количество мяса обходилось примерно в 364,80 рубля.
Баранина
Баранина в Алтайском крае сейчас обходится в среднем на 28,25 рубля дороже, чем в январе. Усредненная стоимость за килограмм равняется 755,21 рубля, а три месяца назад составляла 726,96 рубля.
Курица
Стоимость курицы изменилась всего на 0,7%. Килограмм к концу марта обходился в среднем в 218,01 рубля, хотя в начале года за него приходилось платить примерно 216,42 рубля.
Отметим, что Алтайкрайстат подсчитывает именно средние цены на продукты. Так что эти данные могут отличаться от тех, которые жители региона видят в магазинах. Также в сводках указано, что в случае с говядиной, свининой и бараниной не учитывается бескостное мясо.
Колбасы и сосиски
За три месяца подорожала и вся колбасная продукция.
Так, средняя стоимость сосисок и сарделек выросла с 520,65 до 533,93 рубля за килограмм, полукопченой колбасы – с 648,80 до 662,51 рубля за килограмм, а вареной – с 526,43 до 546,40 рубля за килограмм.
А сколько стоит рыба?
Алтайкрайстат отслеживает не какой-то конкретный вид рыбы, а "рыбу мороженую неразделанную". Килограмм в конце марта обходился в среднем в 276,27 рубля. Это на 5,5% (14,47 рубля) больше, чем было в начале года.
08:41:45 07-04-2025
не только мясо.
имортозамещатели, показали свою полную несостоятельность.
ни государство не может на них положиться, в продовольственной безопасности, ни покупатели, которых обдирают.
и так везде.
отечественный машины, которые 600-700 тр долны стоить. стоять как качественная поезженная тойота.
отдых в стране, дороже чем во Вьетнаме и в Таиланде.
строители с банками слепёшились, и на выходе 2х кратный рост цен на жилье.
и кроме высоки цен - отвратительное качество.
молодцы, хорошо работаете.
09:06:04 07-04-2025
Ага, мясо стоит 726 руб говядина и 376 руб свинина - среднеарифметически 551 руб . А колбаса вареная 546 руб. а производителю еще что то надо заработать, а магазину тоже что то надо заработать. Из чего делают колбасу и когда наконец то будут штрафовать производителей?
09:44:47 07-04-2025
Гость (09:06:04 07-04-2025) Из чего делают колбасу и когда наконец то будут штрафовать производителей? а зачем вы покупаете колбасу за 546 рублей? берите дороже
09:37:41 07-04-2025
После чтения этот статьи возникает ощущение , что автор не бывает ни в магазинах, ни на базарах. И не знает, сколько стоило мясо в январе 2025 года, ни сейчас.Может, эта цена , что указана в статье, вернее ,её рост, указан для мясных костей., рёбрышек.Тогда действительно, почти соответствует.Но боюсь, что для пенсионера и цена ребрышек ( от 677 до 766 руб в разных магазинах),т.е. в среднем около 700 руб несколько дороговата.
09:38:30 07-04-2025
Курица не изменилась в цене, а вы ее есть пробовали? Непередаваемые ощущения! Особенно в сравнении с домашней, как и в цене на домашнюю.
09:50:24 07-04-2025
Гость (09:38:30 07-04-2025) Курица не изменилась в цене, а вы ее есть пробовали? Неперед... есть? курицу?? магазинскую???
одумайтесь, не ешьте каку!
09:41:31 07-04-2025
Когда уже доходы перестанут рекордно расти
09:53:42 07-04-2025
Гость (09:41:31 07-04-2025) Когда уже доходы перестанут рекордно расти ... мясо - вредно!
а доходы - не трог!
09:45:31 07-04-2025
Кушайте, не подавитесь. И чувствуйте заботу партии и правительства.
10:51:28 07-04-2025
Сейчас говядина на Новом рынке - 850 - 1000руб. Во "Вкусной жизни- 1200 - 1300
10:22:22 08-04-2025
Гость (10:51:28 07-04-2025) Сейчас говядина на Новом рынке - 850 - 1000руб. Во "Вкусной ... Сбрасывайтесь с соседями езжайте в село покупайте бычка руб по 450кг и кушайте на здоровье
10:27:13 08-04-2025
Гость (10:22:22 08-04-2025) Сбрасывайтесь с соседями езжайте в село покупайте бычка руб ... А хранить его где? Четверть быка ни в один холодильник не влезет. Я уж молчу о том, что везти полтонны мяса в легковой машине - тот еще квест.
10:32:50 08-04-2025
Гость (10:27:13 08-04-2025) А хранить его где? Четверть быка ни в один холодильник не вл... мне четверть влезет в холодильник.
но вот как бык будет пастись в комплектации 3/4 - это было бы интересно.
11:17:56 07-04-2025
Килограмм к концу марта обходился в среднем в 218,01 рубля, ------- курица?! 218 р?! Где?! А 418 не хотите? ((
12:34:08 07-04-2025
Гость (11:17:56 07-04-2025) Килограмм к концу марта обходился в среднем в 218,01 рубля, ... речь идет про мясо же. Но почему то ценник курицы - вся тушка с костями! Тогда и стоимость остального мяса вместе с его костями оценивайте)))
15:04:36 07-04-2025
красное мясо вредно в крае полезнее есть рыбу и морепродукты.