Говядина – почти на сотню. Как подорожало мясо в Алтайском крае с начала 2025 года

Меньше всего за три прошедших месяца изменилась стоимость курицы

07 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

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Килограмм говядины в Алтайском крае с января 2025 года стал стоить в среднем на 92 рубля дороже. Это следует из данных Алтайкрайстата: мы сравнили сводки по средней стоимости продуктов в начале января и в конце марта. Сейчас цена составляет 729,71 рубля – на 14,5% выше, чем была в самом начале года.

Впрочем, все остальные виды мяса тоже подорожали, следует из данных ведомства.

Свинина

К концу марта средняя стоимость свинины в регионе составила 376 рублей. Это на 3% больше, чем было в начале января, – тогда то же количество мяса обходилось примерно в 364,80 рубля.

Баранина

Баранина в Алтайском крае сейчас обходится в среднем на 28,25 рубля дороже, чем в январе. Усредненная стоимость за килограмм равняется 755,21 рубля, а три месяца назад составляла 726,96 рубля.

Курица

Стоимость курицы изменилась всего на 0,7%. Килограмм к концу марта обходился в среднем в 218,01 рубля, хотя в начале года за него приходилось платить примерно 216,42 рубля.

Отметим, что Алтайкрайстат подсчитывает именно средние цены на продукты. Так что эти данные могут отличаться от тех, которые жители региона видят в магазинах. Также в сводках указано, что в случае с говядиной, свининой и бараниной не учитывается бескостное мясо.

Колбасы и сосиски

За три месяца подорожала и вся колбасная продукция.

Так, средняя стоимость сосисок и сарделек выросла с 520,65 до 533,93 рубля за килограмм, полукопченой колбасы – с 648,80 до 662,51 рубля за килограмм, а вареной – с 526,43 до 546,40 рубля за килограмм.

А сколько стоит рыба?

Алтайкрайстат отслеживает не какой-то конкретный вид рыбы, а "рыбу мороженую неразделанную". Килограмм в конце марта обходился в среднем в 276,27 рубля. Это на 5,5% (14,47 рубля) больше, чем было в начале года.