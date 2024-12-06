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"Ведомости": цены на колбасу и сосиски вырастут после Нового года

Компании уже предупреждают об увеличении отпускных цен

06 декабря 2024, 20:55, ИА Амител

Колбасные изделия / Фото: unsplash.com / Vije Vijendranath
Колбасные изделия / Фото: unsplash.com / Vije Vijendranath

Отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году. Как сообщают "Ведомости", крупные поставщики уже направили ретейлерам извещения о планах поднять отпускные цены.

В частности, на 10% вырастет стоимость продукции от "Черкизово", "Новой столицы" (бренд "Егорьевская") и "Атяшево" (ГК "Талина"). В этой категории повышение цен ожидается с февраля 2025 года.

Также увеличит цены Великолукский мясокомбинат – компания уведомила розничные сети о повышении стоимости на 7%. Организация выпускает колбасы и сосиски.

В исследовательской компании NTech добавили, что продажи вареных колбас и ветчины с июля 2023 года по июнь 2024-го выросли в денежном выражении на 8%, варено-копченых и полукопченых колбас – на 16%, а сосисок и сарделек – на 12%.

цены Продукты

Комментарии 5

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Сергей

23:27:20 06-12-2024

Колбаса не тот продукт о котором можно беспокоится!

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Гость

08:23:32 07-12-2024

Диверсия очередная в тылу.

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Гость

09:45:33 07-12-2024

они и до нового года поднимутся

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Гость

10:25:31 07-12-2024

Достаточно одного сообщения во всех СМИ - подорожает ВСЁ и очень сильно! Зачем эти выступленя каких-то "экспертов" по поводу повышения цен например, на спички!? Этот процесс в обозримом будущем не остановить. Рост цен в разы, а обвал цен на сотые доли процента.

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Петр

13:38:00 07-12-2024

рецептов приготовления колбаски-полно!Все необходимое приобрести-не проблема!И получите вкусное блюдо !

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