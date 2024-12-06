"Ведомости": цены на колбасу и сосиски вырастут после Нового года

Компании уже предупреждают об увеличении отпускных цен

06 декабря 2024, 20:55, ИА Амител

Колбасные изделия / Фото: unsplash.com / Vije Vijendranath

Отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году. Как сообщают "Ведомости", крупные поставщики уже направили ретейлерам извещения о планах поднять отпускные цены.

В частности, на 10% вырастет стоимость продукции от "Черкизово", "Новой столицы" (бренд "Егорьевская") и "Атяшево" (ГК "Талина"). В этой категории повышение цен ожидается с февраля 2025 года.

Также увеличит цены Великолукский мясокомбинат – компания уведомила розничные сети о повышении стоимости на 7%. Организация выпускает колбасы и сосиски.

В исследовательской компании NTech добавили, что продажи вареных колбас и ветчины с июля 2023 года по июнь 2024-го выросли в денежном выражении на 8%, варено-копченых и полукопченых колбас – на 16%, а сосисок и сарделек – на 12%.