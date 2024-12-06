"Ведомости": цены на колбасу и сосиски вырастут после Нового года
Компании уже предупреждают об увеличении отпускных цен
06 декабря 2024, 20:55, ИА Амител
Отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году. Как сообщают "Ведомости", крупные поставщики уже направили ретейлерам извещения о планах поднять отпускные цены.
В частности, на 10% вырастет стоимость продукции от "Черкизово", "Новой столицы" (бренд "Егорьевская") и "Атяшево" (ГК "Талина"). В этой категории повышение цен ожидается с февраля 2025 года.
Также увеличит цены Великолукский мясокомбинат – компания уведомила розничные сети о повышении стоимости на 7%. Организация выпускает колбасы и сосиски.
В исследовательской компании NTech добавили, что продажи вареных колбас и ветчины с июля 2023 года по июнь 2024-го выросли в денежном выражении на 8%, варено-копченых и полукопченых колбас – на 16%, а сосисок и сарделек – на 12%.
23:27:20 06-12-2024
Колбаса не тот продукт о котором можно беспокоится!
08:23:32 07-12-2024
Диверсия очередная в тылу.
09:45:33 07-12-2024
они и до нового года поднимутся
10:25:31 07-12-2024
Достаточно одного сообщения во всех СМИ - подорожает ВСЁ и очень сильно! Зачем эти выступленя каких-то "экспертов" по поводу повышения цен например, на спички!? Этот процесс в обозримом будущем не остановить. Рост цен в разы, а обвал цен на сотые доли процента.
13:38:00 07-12-2024
рецептов приготовления колбаски-полно!Все необходимое приобрести-не проблема!И получите вкусное блюдо !