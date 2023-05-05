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Грабители открыли огонь по полицейским в Москве

Злоумышленникам удалось скрыться, их ищут

05 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве грабители открыли огонь по сотрудникам полиции во время задержания. Об этом сообщает Mash.

Предварительно установлено, что около пяти утра на Профсоюзной улице группа злоумышленников пыталась вскрыть банкомат. На место приехали сотрудники полиции, началась перестрелка.

В результате никто не пострадал, но бандиты сумели уехать. Сейчас их ищут.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска обратилась к киллеру, чтобы расправиться со своими детьми. 

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

12:50:05 05-05-2023

Сотрудники полиции не очень быстро за ними бежали.

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