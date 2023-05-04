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Жительница Красноярска заказала убийство своих детей ради квартиры

За выполнение задачи исполнителю обещала заплатить 80 тысяч рублей

04 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Красноярска предстанет перед судом по подозрению в заказе двойного убийства. Об этом сообщает Kras Mash.

Женщина хотела заполучить квартиру в Ленинском районе, а также остаться единственной собственницей.

Для того чтобы убить сына и дочь, она обратилась к киллеру. За выполнение задачи обещала 80 тысяч рублей.

Роль наёмника разыграли полицейские и поймали сибирячку с поличным. 

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

15:38:06 04-05-2023

Страшнее человека зверя нет!

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гостьЯ

16:27:21 04-05-2023

Дичь какая-то. как много ...блюдков в нашей стране.

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Гость

16:38:26 04-05-2023

Гость (15:38:06 04-05-2023) Страшнее человека зверя нет!... Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих детенышей съедают, снимите уже розовые очки, так любите животных, что не чего про них не знаете.

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Гость

16:43:26 04-05-2023

тема вообще не раскрыта

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Гость

17:26:35 04-05-2023

Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих детенышей съедают, снимите уже---- ну да, все верно, полная идентичность с человечками) а если нет никакой разницы - чего тогда кичиться тем, что ты на человека внешне похож?..

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Гость

00:11:58 05-05-2023

Гость (17:26:35 04-05-2023) Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих д... К животным отношусь хорошо, а вот к зоошизе плохо, столько в них зла и ненависти к людям, на их фоне животные действительно лучше.

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Гость

10:46:04 05-05-2023

она вменяемая вообще?

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