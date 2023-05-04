Жительница Красноярска заказала убийство своих детей ради квартиры
За выполнение задачи исполнителю обещала заплатить 80 тысяч рублей
04 мая 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Красноярска предстанет перед судом по подозрению в заказе двойного убийства. Об этом сообщает Kras Mash.
Женщина хотела заполучить квартиру в Ленинском районе, а также остаться единственной собственницей.
Для того чтобы убить сына и дочь, она обратилась к киллеру. За выполнение задачи обещала 80 тысяч рублей.
Роль наёмника разыграли полицейские и поймали сибирячку с поличным.
15:38:06 04-05-2023
Страшнее человека зверя нет!
16:27:21 04-05-2023
Дичь какая-то. как много ...блюдков в нашей стране.
16:38:26 04-05-2023
Гость (15:38:06 04-05-2023) Страшнее человека зверя нет!... Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих детенышей съедают, снимите уже розовые очки, так любите животных, что не чего про них не знаете.
16:43:26 04-05-2023
тема вообще не раскрыта
17:26:35 04-05-2023
Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих детенышей съедают, снимите уже---- ну да, все верно, полная идентичность с человечками) а если нет никакой разницы - чего тогда кичиться тем, что ты на человека внешне похож?..
00:11:58 05-05-2023
Гость (17:26:35 04-05-2023) Звери тоже пожирают себе подобных, слабых загрызают, своих д... К животным отношусь хорошо, а вот к зоошизе плохо, столько в них зла и ненависти к людям, на их фоне животные действительно лучше.
10:46:04 05-05-2023
она вменяемая вообще?