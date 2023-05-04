Жительница Красноярска заказала убийство своих детей ради квартиры

За выполнение задачи исполнителю обещала заплатить 80 тысяч рублей

04 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Красноярска предстанет перед судом по подозрению в заказе двойного убийства. Об этом сообщает Kras Mash.

Женщина хотела заполучить квартиру в Ленинском районе, а также остаться единственной собственницей.

Для того чтобы убить сына и дочь, она обратилась к киллеру. За выполнение задачи обещала 80 тысяч рублей.

Роль наёмника разыграли полицейские и поймали сибирячку с поличным.