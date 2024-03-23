Грация и красота. Соревнования по фигурному катанию прошли в Барнауле

В состязаниях приняли участие спортсмены от 6 до 19 лет

23 марта 2024, 07:30, ИА Амител

Краевые соревнования по фигурному катанию / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Краевые соревнования по фигурному катанию на коньках прошли в барнаульской "Карандин-Арене" 22 марта. Состязались в силе, грации и красоте дети от 6 до 19 лет – от третьего юношеского до первого спортивного разряда включительно.

В основном участвовали девочки с произвольной программой. Участницы очень активно поддерживали друг друга, несмотря на то, что они соперницы. Поддержать спортсменов пришли и родители, которые были основными зрителями выступлений.

Как прошли соревнования – в нашем фоторепортаже.