Грация, сила и красота. Барнаул принимает лучших гимнасток России
Всероссийские соревнования "Золотой Алтай" проходят в СК "Победа"
09 ноября 2024, 06:50, ИА Амител
Соревнования по художественной гимнастике в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Алтайский край с гордостью принимает у себя лучшие таланты художественной гимнастики со всей России. В Барнауле с 7 по 10 ноября проходят всероссийские соревнования "Золотой Алтай", которые собрали более 700 спортсменок. Помимо хозяек турнира, за награды поборются представительницы Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областей. Также впервые в истории соревнований на ковер выйдут дуэты и трио.
Как проходят состязания – смотрите в нашем фоторепортаже.
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