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Грация, сила и красота. Барнаул принимает лучших гимнасток России

Всероссийские соревнования "Золотой Алтай" проходят в СК "Победа"

09 ноября 2024, 06:50, ИА Амител

Соревнования по художественной гимнастике в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край с гордостью принимает у себя лучшие таланты художественной гимнастики со всей России. В Барнауле с 7 по 10 ноября проходят всероссийские соревнования "Золотой Алтай", которые собрали более 700 спортсменок. Помимо хозяек турнира, за награды поборются представительницы Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областей. Также впервые в истории соревнований на ковер выйдут дуэты и трио.

Как проходят состязания – смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии 3

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Гость

08:39:27 09-11-2024

Самая лучшая гимнастика сегодня это Алина Кабаева!

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Элен без ребят

23:36:27 10-11-2024

Гость (08:39:27 09-11-2024) Самая лучшая гимнастика сегодня это Алина Кабаева!... живёте прошлым? она с 2007 года не гимнастка. возвращайтесь в реальность.

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Musik

17:49:58 09-11-2024

Милота!

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