Град размером с перепелиное яйцо выпал в Алтайском крае
Мощный град в Белокурихе засняли на видео
07 июля 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: "ГОРОДок Белокуриха"
В алтайском городе-курорте Белокуриха 6 июля выпал крупный град, сообщает "ГОРОДок Белокуриха".
Осадки были настолько мощными и крупными (пример на фото выше), что один из водителей даже не рискнул добежать из укрытия до машины, чтобы отогнать ее в безопасное место:
А после непогоды град был очень даже заметен на полях:
Как обстоят дела у местных жителей с посадками и есть ли пострадавшие, не уточняется.
По прогнозу синоптиков, 7 июля в Алтайском крае ожидается жара до +30 градусов, при этом местами будут кратковременные дожди и грозы. Также возможен град.
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