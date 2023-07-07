Град размером с перепелиное яйцо выпал в Алтайском крае

Мощный град в Белокурихе засняли на видео

07 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: "ГОРОДок Белокуриха"

В алтайском городе-курорте Белокуриха 6 июля выпал крупный град, сообщает "ГОРОДок Белокуриха".

Осадки были настолько мощными и крупными (пример на фото выше), что один из водителей даже не рискнул добежать из укрытия до машины, чтобы отогнать ее в безопасное место:

А после непогоды град был очень даже заметен на полях:

Как обстоят дела у местных жителей с посадками и есть ли пострадавшие, не уточняется.

По прогнозу синоптиков, 7 июля в Алтайском крае ожидается жара до +30 градусов, при этом местами будут кратковременные дожди и грозы. Также возможен град.