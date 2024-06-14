Градостроительные тенденции на примере Барнаула обсуждают международные эксперты

Барнаул назвали "феноменом современного развития страны"

14 июня 2024, 10:25, ИА Амител

В Барнауле сегодня, 14 июня, проходит конференция по развитию городов с участием российских и международных экспертов. Такое мероприятие впервые проводится в столице Алтайского края. Его инициатор – Общественная палата региона.

Тема конференции: "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей". Участники обсуждают судьбу средних городов России с населением более 300 тысяч человек. А главным примером станет Барнаул, который назвали "феноменом современного развития страны".

О чем говорят на конференции?

О мировых и российских градостроительных тенденциях. Обсуждают разные факторы развития городов.

Кто участники конференции?

Среди участников – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, инициатор и создатель первого в России "частного города" Доброград Владимир Седов и другие.

Специальный гость – гендиректор URB, дизайнер, архитектор и автор книги "Человекоориентированные городские инновации" Бахараш Багериан.

Видеотрансляцию конференции смотрите на портале amic.ru 14 июня с 12 часов.