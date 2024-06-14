Градостроительные тенденции на примере Барнаула обсуждают международные эксперты
Барнаул назвали "феноменом современного развития страны"
14 июня 2024, 10:25, ИА Амител
В Барнауле сегодня, 14 июня, проходит конференция по развитию городов с участием российских и международных экспертов. Такое мероприятие впервые проводится в столице Алтайского края. Его инициатор – Общественная палата региона.
Тема конференции: "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей". Участники обсуждают судьбу средних городов России с населением более 300 тысяч человек. А главным примером станет Барнаул, который назвали "феноменом современного развития страны".
О чем говорят на конференции?
О мировых и российских градостроительных тенденциях. Обсуждают разные факторы развития городов.
Кто участники конференции?
Среди участников – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, инициатор и создатель первого в России "частного города" Доброград Владимир Седов и другие.
Специальный гость – гендиректор URB, дизайнер, архитектор и автор книги "Человекоориентированные городские инновации" Бахараш Багериан.
Видеотрансляцию конференции смотрите на портале amic.ru 14 июня с 12 часов.
12:13:18 14-06-2024
Феномен чего ??)) Точеной застройки ????
Обшарпанных домов в самом центре?
Раздолбанных дорог почти на каждой улице ?
13:20:14 14-06-2024
На улицах города в изобилии песок с зимы. Дороги и тротуары не убираются от мусора и пуха. Такого грязного Барнаула я не видел за всю жизнь. К чему вся эта помпа?
13:37:18 14-06-2024
Лавочки верните.
Тополя пуховые спилите.
От комаров парки обработайте.
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Ерундовые вопросы решить не могут, а туда же.
Индуса приперли... Что он знает о морозах?
15:26:28 14-06-2024
Одни обсуждения и конференции, а толку нет. Одна болтовня.
16:04:29 14-06-2024
В самом центре (географическом), на пересечении улиц Бабуркина - Павловский тракт имеется большой (уже меньше стал в два раза с недавних пор, застроили ТЦ и парковкой, который строили как детский развивающий центр, а потом внезапно оказался у торгашей) участок, возле кондитерской фабрики с аллеей, елками и березами, который по сути заброшен: зарастает травой по грудь и кустарниками, валяется куча мусора, а вокруг куча домов и нет общественных пространств - вот вам типичный феномен современного развития страны.
16:20:37 17-06-2024
Обсуждают как ещё сильнее изуродовать наш город? Некогда город-сад окончательно превратить в город-бетон из человейников. Впихнуть точечное уродство-застройку не расширяя при этом дорог - ну, чтоб пробки переплюнули московские и теплоцентрали окончательно не выдержали и сделали большой "прорыв". Отмыть ещё денег на вечном недострое музея на пл. Октября. Как ещё поиздеваться на горожанам (видимо общественный транспорт не справляется с этим, как и СГК)