Большая конференция по благоустройству с иностранными экспертами пройдет в Барнауле

На конференции выступят эксперты мирового уровня, также ее посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк

13 июня 2024, 11:35, ИА Амител

Благоустройство территорий / Фото: amic.ru

Большая конференция по благоустройству и развитию городов "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" состоится в администрации Барнаула 14 июня. Инициатором мероприятия является Общественная палата Алтайского края, сообщает пресс-служба органа.

В конференции поучаствуют губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, российский предприниматель, инициатор и создатель первого в России "частного города" Доброград Владимир Седов и другие персоны. Специальным гостем мероприятия будет гендиректор URB, дизайнер, архитектор и автор книги "Человекоориентированные городские инновации" Бахараш Багериан.

Эксперты будут говорить о развитии средних городов России с населением более 300 тысяч человек на примере Барнаула. Они обсудят реальный потенциал Алтайского края, практики по развитию регионов, мировые и российские градостроительные тенденции, факторы развития городов от масштабных инфраструктурных проектов до туристических фестивалей и локальных инициатив и другие темы.

Журналистов также пустят на мероприятие. Репортаж с него читайте скоро на портале amic.ru.