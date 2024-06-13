Большая конференция по благоустройству с иностранными экспертами пройдет в Барнауле
На конференции выступят эксперты мирового уровня, также ее посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк
13 июня 2024, 11:35, ИА Амител
Большая конференция по благоустройству и развитию городов "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" состоится в администрации Барнаула 14 июня. Инициатором мероприятия является Общественная палата Алтайского края, сообщает пресс-служба органа.
В конференции поучаствуют губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, российский предприниматель, инициатор и создатель первого в России "частного города" Доброград Владимир Седов и другие персоны. Специальным гостем мероприятия будет гендиректор URB, дизайнер, архитектор и автор книги "Человекоориентированные городские инновации" Бахараш Багериан.
Эксперты будут говорить о развитии средних городов России с населением более 300 тысяч человек на примере Барнаула. Они обсудят реальный потенциал Алтайского края, практики по развитию регионов, мировые и российские градостроительные тенденции, факторы развития городов от масштабных инфраструктурных проектов до туристических фестивалей и локальных инициатив и другие темы.
Журналистов также пустят на мероприятие. Репортаж с него читайте скоро на портале amic.ru.
11:50:39 13-06-2024
Так всё-таки барнаульцев должно быть чуть меньше, чем сейчас:)
Представлен план, готовый наряд и поддержка администрации региона.
Огонь тема!
12:02:45 13-06-2024
Своих не замечать это уже традиция, кто угодно, только не свои)
12:14:41 13-06-2024
Может хоть иностранные эксперты объяснят что благоустройство это не когда бульдозеры расчищают от деревьев тропинки под укладку брусчатки и асфальта шириной 10 метров, а вписываются инфраструктуру в ландшафт и имеющиеся насаждения.
12:33:42 13-06-2024
Барахаш Багериан.
Я так понимаю,Багериан будет учить укладывать асфальт Багдасаряна?
Особенно порадовало: журналистов - "допустят"!
14:42:14 13-06-2024
вы сначала городом займитесь а не кустами, на которых куча народа греется. Пол-города машинами брошенными заставлена, администрация и службы работают КРАЙНЕ медленно, опасно размещены многие брошеные машины - у пожарных гидрантов, на газонах, у общежития АГУ, и пр. Почему нет активности в этом направлении? это же безопасность города, возможность для всяких террористов и пр. Крайне плохо работа в этом отношении поставлена.
15:33:01 13-06-2024
Лея (14:42:14 13-06-2024) вы сначала городом займитесь а не кустами, на которых куча ... Машинами поуехавших заставлено
15:00:58 13-06-2024
Иностранные эксперты - таджики и иже с ними??