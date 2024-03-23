Градсовет одобрил офисник в Барнауле, попросив убрать с фасада цвета флага Эстонии

Проект рассмотрели 21 марта на заседании градсовета

23 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Проект офисного здания на улице Смирнова в Барнауле

"Офисник" спроектировали на улице Смирнова на месте частного сектора. Проект приняли со второй попытки 21 марта на заседании градсовета. Архитектор Владимир Золотов кардинально переработал его, добавив зданию еще один этаж, балконы и изменил цветовое решение фасадов. Они-то и не удовлетворили экспертов, которые заметили цвета флага Эстонии на фасаде. А это в условиях геополитической ситуации, по мнению архитекторов, не совсем правильно в нынешней ситуации.

Каким будет "офисник" на Смирнова?

Здание общественного назначения (так указано в документации) планируют построить на ул. Смирнова, 21, недалеко от пересечения с ул. Северо-Западной. Еще несколько лет назад на этом участке находился частный дом.

Общая площадь будущего объекта – 712 квадратных метров. В нем, согласно проекту, располагаются помещения делового управления, санузлы, теплогенераторная, подсобные и технические помещения, комнаты для персонала, приема пищи и оргтехники.

По сравнению с первым вариантом проекта, во втором появились более крупные витражи, что увеличило масштаб здания. Это необходимо было для того, что рядом строят высотные дома. Чтобы облагородить фасад, Владимир Золотов решил добавить туда ярких цветов, в том числе синий, белый и черный. Также в "офиснике" появилось несколько балконов. Подразумевается строительство парковки для сотрудников и гостей компании, которая разместится в здании.

Что сказали о проекте эксперты?

Некоторые члены градсовета посчитали, что первый вариант, представленный осенью 2023 года, более интересный. Многим не понравились балконы, который Владимир Золотов добавил в проект. Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров поинтересовался, зачем они там нужны. Автор проекта объяснил, что балконы необходимы, чтобы люди могли выйти на них и "насладиться окружающей красотой, подышать и посмотреть на развивающуюся улицу Смирнова".

Главный инженер "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров уверен, что фасад здания получился "политизированным". (Имеется в виду, что синий, черный и белый вместе напоминают флаг Эстонии. – Прим. ред.)

"Сразу начинаешь думать, какому государству ты служишь, Владимир Иванович. Мне не нравятся эти цветовые решения", – обратился Башкиров к Владимиру Золотову.

С ним согласился Андрей Федоров, который попросил архитектора пересмотреть цветовое решение фасада и представить его отдельно.

"Паспорт цветового решения без политики представим отдельно", – пообещал Владимир Золотов.

В остальном же у экспертов не было замечаний и проект одобрили.