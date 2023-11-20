Градсовет одобрил возведение в барнаульском лесу ЖК с аллеей и стеклянным паркингом

Первые этажи домов отдадут под магазин, ресторан, спортзал, частный детский сад

20 ноября 2023, 08:22, ИА Амител

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

В лесу недалеко от Барнаульского санатория скоро начнут строить ЖК на 245 квартир. Дома разместят в окружении сосен и березовой аллеи, которые максимально сохранят при строительстве. Проект комплекса повторно представили на градсовете архитекторы бюро "Салют". Специалисты внесли коррективы в эскизы, а также аргументировали разработанные ранее решения.

В пределах нормы

Архитектуру ЖК составляют три дома, один из которых укореняется подземной парковкой и имеет три одноподъездных корпуса, "посаженных" на общий стилобат. Еще два отдельно стоящих дома также будут иметь по одному подъезду и отдельные входы в квартиры на первых этажах. Всего в ЖК, по расчетам архитекторов, смогут проживать 579 человек.

На прошлом заседании у комиссии возникли вопросы, касающиеся дренажной системы. Она необходима, чтобы на участке не скапливалась вода. Установку при строительстве ЖК разместят под навесом парковки. Мощностей системы, по словам докладчика, достаточно, чтобы обеспечивать пропуск воды как с участка ЖК, так и соседних территорий.

А вот менять расположение домов на участке и увеличивать расстояние между зданиями (как предлагали архитекторы) авторы не стали. Докладчик объяснил: все нормы, в том числе по инсоляции, соблюдены.

"Мы находимся в стесненных и сложных градостроительных условиях, мы не ухудшаем инсоляцию соседних домов и наших домов. Способы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы избежать эффекта "окна в окна", – рефлективное стекло с определенной степенью отражения, балконные "вуали", – отметил архитектор.

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

Не тронули авторы и перепад рельефа на участке (он составляет 11 метров, а в пределах зданий – пять метров), что позволило сохранить существующие деревья. Ранее члены градсовета отмечали, что жителям будет неудобно добираться от домов до площадок. При этом территорию детских площадок проектировщики увеличили на 15%.

"Для маломобильных групп населения есть пандус, обход, минуя все лестницы. Все уклоны – проезды и тротуары – нормативны. Мы стараемся сохранить как можно больше деревьев, поэтому не ставим дома-пластины", – сообщил архитектор.

Проблема разрешима

Замруководителя МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко обратил внимание, что с южной стороны участка есть ненормативная грунтовая дорога и земляная дамба. Там застройщик планирует организовать движение спецтехники.

"Уклоны ненормативные, запуск грузовиков сложный. Вам придется эту проблему решать, укреплять ее, снижать уклоны", – предположил Боженко.

Докладчик отметил, что сейчас застройщик (компания "Мой Дом") и архитекторы создают проект организации работ (ПОС). Этот документ позволит организовать все работы в соответствии с нормативами.

"Техническая возможность организации этого проезда, не ущемляя права соседних землепользователей, есть", – отметил он.

"Фасадная" защита

Тема открытых балконов также взволновала комиссию. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предположил, что через несколько лет часть балконов будет застеклена на собственное усмотрение, вкус, конструктив, нарезку витражей.

"Мы оставляем непаханое поле для жителей", – сказал Четошников.

Докладчик отметил, что такая проблема существует преимущественно в старом фонде. У современных домов есть документ, который защищает их от изменений.

"В новом фонде есть паспорт фасада, который запрещает это делать на юридической основе, и собственник по собственной инициативе не может что-то застеклить. Но даже если бы его не было, подавляющее большинство балконов расположено так, что у них нет сверху другого балкона и нет крыши. Процесс остекления будет проблематичный", – объяснил архитектор мастерской "Салют".

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

Такое же мнение высказал и первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

"Эта тема часто затрагивается, архитекторы предлагают разные концепции. Но исходить из того, что изначально мы все испортим, не нужно. Да, это возможно, делают так. Но бывают управляющие организации недобросовестно обслуживают крыши, теперь бункеры везде делать? Нет, наверное", – сказал он.

В результате проект ЖК утвердили, а в рабочем порядке застройщику нужно обосновать показатели по автостоянкам и озеленению.

Кстати, на градсовете 16 ноября компания "Мой Дом" представила еще один проект. Это 9-этажный объект в районе ВРЗ. В нем запроектировали 238 квартир, рассчитанных на проживание 571 человека. У здания предусмотрен подземный паркинг на 59 машино-мест. Там же находятся технические помещения и кладовые для хранения сезонных товаров.

Проект ЖК ул. Сизова, 20 / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

У части квартир, выходящих на проезд, будут отдельные входы. Фасады здания выполнены в нейтральной цветовой гамме из кирпича. Его комиссия предложила рассмотреть еще раз после исправления некоторых замечаний.