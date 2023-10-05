ЖК с аллеей, рестораном и стеклянным паркингом построят у Барнаульского санатория
На участке будет пять домов с помещениями общественного назначения
05 октября 2023, 09:23, ИА Амител
Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"
Жилой комплекс, состоящий из пяти домов, построят на Змеиногорском тракте, 35б (рядом с санаторием и комплексом "Авальман"). Сейчас на площадке растут вековые сосны, есть березовая аллея: эти деревья почти не пострадают при возведении домов, они станут частью инфраструктуры ЖК. Также в мини-квартале появится подземный паркинг, зоны отдыха. Проект ЖК 4 октября презентовало на градсовете новосибирское архитектурное бюро "Салют". За что хвалили и ругали эскизы – в материале amic.ru.
Много зелени, мало квартир
Комплекс получил название "Вышка" из-за близкого расположения к городской телевышке. Также в окружении находятся пожарная часть, два ЖК ("Барнаульский лес" и "Змеиногорский"). Работать на площадке будет компания "Мой дом". По словам докладчика, руководителя компании "Салют" Артема Жубрина, совсем недавно инвестор смог оформить соседний участок, за счет чего общая площадь территории под застройку выросла до 1,5 га.
Архитекторы разместили на площадке пять домов в 8-9 этажей. Здания будут минималистичными, в отделке фасадов используют штукатурку белого, серого и темно-серого цветов, а также стекло и алюминий. В ЖК будет 245 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 579 человек.
Участок на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"
В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад.
"Особенность площадки в том, что есть перепад рельефа в 10-11 метров. Так как участок расположен на склоне, мы зарываем туда паркинг, минимизируя вывоз земли. Мы боролись за как можно меньшее пятно застройки, чтобы сохранить как можно больше деревьев", – отметил Артем Жубрин.
Паркинг рассчитан на 98 машино-мест, еще 36 расположили возле корпусов № 2 и № 3, 11 машино-мест оборудованы вдоль дорог.
"На присоединенном участке можно расположить около 100 машин. Также есть парковка в сторону медкластера", – отметил докладчик.
Чтобы на территории ЖК не скапливалась вода, архитекторы предложили оборудовать дренажные боксы, которые будут закопаны в самой нижней части участка.
Нужен мост или дамба
Обсуждали проект ЖК долго: комиссия задавала много вопросов, касающихся технической части строительства и особенностей участка. Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание, что южный проезд к участку проходит мимо существующий грунтовой заводи.
"Для организации подъезда с южной стороны придется строить дамбу или мост. А они будут не на вашей территории. Получается, вы возлагаете эти затраты на муниципалитет, чтобы сделать проезд к своему ЖК", – отметил эксперт.
Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что есть сложности с размещением парковок для коммерческих объектов: посетителям придется ставить автомобили в лесу и идти через весь двор. На это замечание архитектор ответил, что все помещения общественного назначения предназначены в основном для жильцов этого и соседних ЖК.
Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"
Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко заинтересовался, куда будет уходить скапливающаяся в дренажных боксах вода. На это Артем Жубрин ответил, что она и сейчас впитывается в землю, однако осенью и весной задерживается на поверхности, из-за чего на дне оврага образуется лужа.
"Система дренирования похожа на емкость для бутылок: зарыта в землю, наполнена щебнем. Это классический путь решения проблемы, когда нет ливневки, она просто тут не построена", – ответил архитектор.
Сергей Боженко попросил уточнить, на чьей территории будут закопаны дренажные боксы: ЖК или санатория. Присутствующий на заседании директор строительной компании "Мой дом" Павел Князев отметил, что системы расположат на трехметровой глубине на участке застройки, но близко к границе площадки.
Не по-сибирски
Членам градсовета не понравилось, что все дворовое благоустройство комплекса расположено в верхней части участка. Поэтому жильцам нижнего уровня придется преодолевать подъем высотой 11 метров. Это неудобно не только для людей, но и транспорта: специального и снегоуборочного.
Раскритиковали архитекторы и малое расстояние между домами: оно составляет всего 15 метров. Из-за этого страдает инсоляция.
"Существует санитарный норматив. Не могут здания "окно в окно" находиться на 15 метрах. Минимальный разрыв – 20 метров", – отметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.
Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание на внешний вид здания. Ему не понравились открытые балконы, распложенные в хаотичном порядке.
"Не сибирская архитектура, не наша. У нас полгода зима, снег, лед. Это касается еще и объемно-планировочного решения. Просто серая масса: одинаковые фасады, балконы, хотя они в разных материалах. На балконах будет снег. Это европейская архитектура, скандинавский минимализм".
Рассмотреть повторно
Впрочем, некоторые члены градсовета похвалили проект. Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание, что авторы проделали большой аналитический объем при разработке проекта. И архитектуру ЖК он поддержал.
"У меня практический опыт рассмотрения проектов, реализованных в Новосибирске. Все это работает – фасады, балконы. Жильцы говорят, что все убирается, чистится. Есть жесткий и четкий регламент по эксплуатации. Здесь подбор цветового решения правильный, с природой не нужно соперничать. Должна быть пластичная архитектура. Забота об экологическом каркасе очевидна", – сказал он.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров оценил заботу застройщика и архитектора о деревьях и сохранении их при строительстве. Он отметил, что в туристических зонах есть успешные примеры, когда проекты реализуют на участках с большим перепадом рельефа. Однако согласовывать эскизы комиссия не стала: члены градсовета рекомендовали автору и заказчику уточнить соблюдение всех нормативов и повторно представить проект на рассмотрение.
Застройщик отметил, что проект уже прошел экспертизу (это значит, все нормативы соблюдены), но менять свое решение комиссия не стала: на следующем заседании инвестору предложили озвучить решение экспертизы по каждому спорному вопросу.
09:53:25 05-10-2023
Хватит застраивать гору. Деревья у них "почти не пострадают"
09:58:58 05-10-2023
Ну до Авальмана там еще территория Лисавенко, какое "рядом"?
12:03:51 05-10-2023
Гость (09:58:58 05-10-2023) Ну до Авальмана там еще территория Лисавенко, какое "рядом"?... смотрите на мечты застройщика шире
10:24:18 05-10-2023
Так и лезут к этим обрывам со своими дурацкими человейниками.Там зона рекреации ,не черта вам там делать.
10:36:52 05-10-2023
По этой логике и Кордон - это около Авальмана, ну плюс-минус.
10:38:02 05-10-2023
Вообще-то чётная сторона Змеиногорского на другой стороне. Хотя-бы глобус купите...
12:10:20 05-10-2023
Развязками, кластерами уничтожают Ленточный бор, посмотрите сколько сосен засохло и вырублено....уродуют лес и город эти строители, кроме Барнаула городов - нет в крае?
12:44:33 05-10-2023
Гость (12:10:20 05-10-2023) Развязками, кластерами уничтожают Ленточный бор, посмотрите ... В этом весь ужас, что уничтожают Ленточный бор, это наше достояние, вместо того чтобы перенести аэропорт и расстраиваться в эту сторону.
14:09:05 05-10-2023
Этот участок прямо возле базы Динамо. Змеиногорский тракт 36 б - сразу за остановкой Телецентр. Только по четной стороне, т. е. напротив телецентра – это лес вокруг территории базы Динамо. Это будет катастрофа – для всех жителей г. Барнаула. Там гуляют и восстанавливают здоровье множество горожан. То есть и от лыжни, видимо, ничего не останется. Все намереваются жить в сосновом лесу, а в итоге окажутся в бетонных джунглях. Так как от леса на горе ничего после строительства этого квартала ничего не останется. Вот она человеческая жадность - вернее, капиталистическая погоня за прибылью - любой ценой. Мы, несколько человек, с 2017 года пытаемся помешать этой стройке. Этот участок Карлин как-то вывел из лесного фонда участки на 650 га зарезервировал якобы для рекреационных целей, то есть для постройки больниц и санаториев. Но там уже все это построено. И всем было понятно, что собираются строить что-то коммерческое. Но нас просто все время пытались загасить. Чиновники из городской адм-ции отфутболивали в краевую, а те - в обратную сторону. И плюс еще журналисты из Банкфакса выставили нас дебилами в своей, видимо, очень для них дорогой публикации после очередного круглого стола с помощником губернатора , это было примерно года 2,5 назад. И народ в целом мало придавал значения этой проблеме. Многие не могли предположить, что через несколько лет "ревизорские" чиновники выбреют наш родной нагорный бор под бритву. А участки леса здесь находятся давно в подвешенном состоянии - в нарушение всех положенных процедур. Их вроде бы как передали в управление городской администрации из категории Лесного фонда - это статус Федерального значения, то есть под управлением краевой администрации. Но не провели инвентаризацию, после которой эта территория должна была получить статус - лесопарковой зоны, перестать быть бесхозной, за ней должны были ухаживать и нести ответственность за ее состояние чиновники администрации города. В 2018 году круглый стол в защиту нагорного леса в Барнауле проводила депутат АКЗС Е. А. Боровикова. Ей удалось собрать ученых, специалистов в области лесного дела и активных горожан. Чтобы выйти на материал о работе круглого стола, размещенный на сайте, нужно набрать его заголовок в поисковой строке - Мнение экспертов: необходимо срочно предотвратить вырубку барнаульского леса!
14:39:08 05-10-2023
Ребята журналисты, вы немеренно такой квест нам устроили? Указываете в начале материала адрес застройки - Змеиногорском тракте, 36б. На карте-схеме стоит адрес - Змеиногорском тракте, 35б. Это большая разница - есть четная сторона и там база Динамо. Есть нечетная сторона - и там рядом санаторий Барнаульский. Уточните, а то как-то несолидно вся эта каша с адресами и описанием территории выглядит.
16:01:40 05-10-2023
[Ирина (14:39:08 05-10-2023) Ребята журналисты, вы немеренно такой квест нам устроили? Ук... А какая разница? Лес как бы и там и там, что с четной что с нечетной.
15:23:43 05-10-2023
еще и авальман приплели...а это змеиноргский 73б...чудаки
15:39:20 05-10-2023
Неужели кто-то ещё не понял, что вся гора вплоть до Южного будет застроена "элитарными" высотками, а весь частный сектор, все сады и остатки леса пойдут под тотальный снос?