На участке будет пять домов с помещениями общественного назначения

05 октября 2023, 09:23, ИА Амител



















Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

Жилой комплекс, состоящий из пяти домов, построят на Змеиногорском тракте, 35б (рядом с санаторием и комплексом "Авальман"). Сейчас на площадке растут вековые сосны, есть березовая аллея: эти деревья почти не пострадают при возведении домов, они станут частью инфраструктуры ЖК. Также в мини-квартале появится подземный паркинг, зоны отдыха. Проект ЖК 4 октября презентовало на градсовете новосибирское архитектурное бюро "Салют". За что хвалили и ругали эскизы – в материале amic.ru.

Много зелени, мало квартир

Комплекс получил название "Вышка" из-за близкого расположения к городской телевышке. Также в окружении находятся пожарная часть, два ЖК ("Барнаульский лес" и "Змеиногорский"). Работать на площадке будет компания "Мой дом". По словам докладчика, руководителя компании "Салют" Артема Жубрина, совсем недавно инвестор смог оформить соседний участок, за счет чего общая площадь территории под застройку выросла до 1,5 га.

Архитекторы разместили на площадке пять домов в 8-9 этажей. Здания будут минималистичными, в отделке фасадов используют штукатурку белого, серого и темно-серого цветов, а также стекло и алюминий. В ЖК будет 245 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 579 человек.

Участок на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад.

"Особенность площадки в том, что есть перепад рельефа в 10-11 метров. Так как участок расположен на склоне, мы зарываем туда паркинг, минимизируя вывоз земли. Мы боролись за как можно меньшее пятно застройки, чтобы сохранить как можно больше деревьев", – отметил Артем Жубрин.

Паркинг рассчитан на 98 машино-мест, еще 36 расположили возле корпусов № 2 и № 3, 11 машино-мест оборудованы вдоль дорог.

"На присоединенном участке можно расположить около 100 машин. Также есть парковка в сторону медкластера", – отметил докладчик.

Чтобы на территории ЖК не скапливалась вода, архитекторы предложили оборудовать дренажные боксы, которые будут закопаны в самой нижней части участка.

Нужен мост или дамба

Обсуждали проект ЖК долго: комиссия задавала много вопросов, касающихся технической части строительства и особенностей участка. Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание, что южный проезд к участку проходит мимо существующий грунтовой заводи.

"Для организации подъезда с южной стороны придется строить дамбу или мост. А они будут не на вашей территории. Получается, вы возлагаете эти затраты на муниципалитет, чтобы сделать проезд к своему ЖК", – отметил эксперт.

Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что есть сложности с размещением парковок для коммерческих объектов: посетителям придется ставить автомобили в лесу и идти через весь двор. На это замечание архитектор ответил, что все помещения общественного назначения предназначены в основном для жильцов этого и соседних ЖК.

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко заинтересовался, куда будет уходить скапливающаяся в дренажных боксах вода. На это Артем Жубрин ответил, что она и сейчас впитывается в землю, однако осенью и весной задерживается на поверхности, из-за чего на дне оврага образуется лужа.

"Система дренирования похожа на емкость для бутылок: зарыта в землю, наполнена щебнем. Это классический путь решения проблемы, когда нет ливневки, она просто тут не построена", – ответил архитектор.

Сергей Боженко попросил уточнить, на чьей территории будут закопаны дренажные боксы: ЖК или санатория. Присутствующий на заседании директор строительной компании "Мой дом" Павел Князев отметил, что системы расположат на трехметровой глубине на участке застройки, но близко к границе площадки.

Не по-сибирски

Членам градсовета не понравилось, что все дворовое благоустройство комплекса расположено в верхней части участка. Поэтому жильцам нижнего уровня придется преодолевать подъем высотой 11 метров. Это неудобно не только для людей, но и транспорта: специального и снегоуборочного.

Раскритиковали архитекторы и малое расстояние между домами: оно составляет всего 15 метров. Из-за этого страдает инсоляция.

"Существует санитарный норматив. Не могут здания "окно в окно" находиться на 15 метрах. Минимальный разрыв – 20 метров", – отметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание на внешний вид здания. Ему не понравились открытые балконы, распложенные в хаотичном порядке.

"Не сибирская архитектура, не наша. У нас полгода зима, снег, лед. Это касается еще и объемно-планировочного решения. Просто серая масса: одинаковые фасады, балконы, хотя они в разных материалах. На балконах будет снег. Это европейская архитектура, скандинавский минимализм".

Рассмотреть повторно

Впрочем, некоторые члены градсовета похвалили проект. Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание, что авторы проделали большой аналитический объем при разработке проекта. И архитектуру ЖК он поддержал.

"У меня практический опыт рассмотрения проектов, реализованных в Новосибирске. Все это работает – фасады, балконы. Жильцы говорят, что все убирается, чистится. Есть жесткий и четкий регламент по эксплуатации. Здесь подбор цветового решения правильный, с природой не нужно соперничать. Должна быть пластичная архитектура. Забота об экологическом каркасе очевидна", – сказал он.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров оценил заботу застройщика и архитектора о деревьях и сохранении их при строительстве. Он отметил, что в туристических зонах есть успешные примеры, когда проекты реализуют на участках с большим перепадом рельефа. Однако согласовывать эскизы комиссия не стала: члены градсовета рекомендовали автору и заказчику уточнить соблюдение всех нормативов и повторно представить проект на рассмотрение.

Застройщик отметил, что проект уже прошел экспертизу (это значит, все нормативы соблюдены), но менять свое решение комиссия не стала: на следующем заседании инвестору предложили озвучить решение экспертизы по каждому спорному вопросу.