Большую частную поликлинику планируют построить в Барнауле в районе Солнечной Поляны
Проект представили 13 июня на заседании градсовета города
14 июня 2024, 06:15, ИА Амител
Поликлинику, рассчитанную на 300 пациентов в сутки, планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 96. За последние годы на участке появилось много новых жилых комплексов. В настоящее время хотят возвести рядом гараж на 300 автомобилей и новую школу. Проект частной поликлиники представили 13 июня на заседании градсовета города.
Какой будет поликлиника?
Инвестором выступает компания ООО "Альфа-строй". За разработку проекта отвечало архитектурное бюро Владимира Золотова. Он лично представлял эскизы будущего объекта, который разместят вдоль красных линий на улице Солнечная Поляна.
По задумке авторов, поликлинику построят на участке в середине микрорайона рядом с будущей школой. Общая площадь участка составляет 3673 квадратных метра. Под застройку уйдет участок площадью 711 квадратных метров.
По словам Владимира Золотова, реализовывать проект будут в несколько этапов. Во время первого освоят только 20% от предполагаемого объема застройки. Его и представили на заседании градсовета. Второй этап планируют реализовывать в ближайшем будущем, при необходимости. Предполагается строительство парковки, также на прилегающей территории высадят деревья.
Что думают о проекте поликлиники члены градсовета?
Все сошлись во мнении, что медицинское учреждение в данной части Барнаула очень нужно. Однако эксперты отметили, что презентовать надо было проект, который предусматривает два этапа строительства медцентра. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин уверен, что нужно рассматривать в комплексе.
"Я вот смотрю сейчас на эскиз и мне непонятно, где строить вторую часть поликлиники", – заявил Шадрин.
В итоге проект отправили на доработку.
06:35:08 14-06-2024
«нет здоровых людей, есть недообследованные»...
07:13:16 14-06-2024
А как же бесплатная медицина, всё?
08:59:22 14-06-2024
Сергей (07:13:16 14-06-2024) А как же бесплатная медицина, всё?... Она как бы есть. Но на приём в поликлинике у врача есть несколько минут. Так что вроде как и нет её.
12:44:21 14-06-2024
Сергей (07:13:16 14-06-2024) А как же бесплатная медицина, всё?... Если нужен больничный, иду в государственную, если хочу вылечиться - в частную.
07:46:06 14-06-2024
Государство которое не заботится о людях умрет! Строим ещё больше частных клиник.
10:15:49 14-06-2024
Да! Нас упорно выгоняют из более передовой Советской медицины будущего, в отсталую капиталистическую...
Для этого перекрыли кислород гос мед учреждениям, что бы крикуны сейчас на меня накинулись с криками - вы видели, сравнивали гос и кап клиники...
Жизнь ни что! Прибыль всё!!!
А то что несколько миллионов не вписались в рынок, так это ни чего...
Человек уже сбежал из страны, но дело его живёт!...
10:40:01 14-06-2024
Почему частную? Частных клиник и так везде есть. Тогда хотя бы напополам - платные и бесплатные врачи, сейчас многие так работают. К платным идут обеспеченные и кто не любит ждать очереди.
18:36:07 14-06-2024
А бесплатную слабо построить?