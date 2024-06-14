Большую частную поликлинику планируют построить в Барнауле в районе Солнечной Поляны

Проект представили 13 июня на заседании градсовета города

14 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Проект поликлиники на Солнечной Поляне

Поликлинику, рассчитанную на 300 пациентов в сутки, планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 96. За последние годы на участке появилось много новых жилых комплексов. В настоящее время хотят возвести рядом гараж на 300 автомобилей и новую школу. Проект частной поликлиники представили 13 июня на заседании градсовета города.

Какой будет поликлиника?

Инвестором выступает компания ООО "Альфа-строй". За разработку проекта отвечало архитектурное бюро Владимира Золотова. Он лично представлял эскизы будущего объекта, который разместят вдоль красных линий на улице Солнечная Поляна.

По задумке авторов, поликлинику построят на участке в середине микрорайона рядом с будущей школой. Общая площадь участка составляет 3673 квадратных метра. Под застройку уйдет участок площадью 711 квадратных метров.

По словам Владимира Золотова, реализовывать проект будут в несколько этапов. Во время первого освоят только 20% от предполагаемого объема застройки. Его и представили на заседании градсовета. Второй этап планируют реализовывать в ближайшем будущем, при необходимости. Предполагается строительство парковки, также на прилегающей территории высадят деревья.

Что думают о проекте поликлиники члены градсовета?

Все сошлись во мнении, что медицинское учреждение в данной части Барнаула очень нужно. Однако эксперты отметили, что презентовать надо было проект, который предусматривает два этапа строительства медцентра. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин уверен, что нужно рассматривать в комплексе.

"Я вот смотрю сейчас на эскиз и мне непонятно, где строить вторую часть поликлиники", – заявил Шадрин.

В итоге проект отправили на доработку.