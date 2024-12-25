График работы РЭО ГИБДД Алтайского края изменится в новогодние праздники

В обычном режиме подразделения начнут работать с 9 января

25 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В период новогодних праздников изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Регистрационно-экзаменационные подразделения региональной Госавтоинспекции в новогодние каникулы будут работать так:

с 29 декабря 2024 года по 2 января 2025 года – выходные дни;

3 января 2025 года – с 09:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00;

4 января 2025 года – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

с 5 января по 8 января 2025 года – выходные дни.

С 9 января 2025 года подразделения будут работать в обычном режиме.