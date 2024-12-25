НОВОСТИОбщество

График работы РЭО ГИБДД Алтайского края изменится в новогодние праздники

В обычном режиме подразделения начнут работать с 9 января

25 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В период новогодних праздников изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Регистрационно-экзаменационные подразделения региональной Госавтоинспекции в новогодние каникулы будут работать так:

  • с 29 декабря 2024 года по 2 января 2025 года – выходные дни;
  • 3 января 2025 года – с 09:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00;
  • 4 января 2025 года – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
  • с 5 января по 8 января 2025 года – выходные дни.

С 9 января 2025 года подразделения будут работать в обычном режиме.

Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru

Как на новогодних праздниках будут работать больницы и поликлиники в Алтайском крае?

График составили так, чтобы даже в праздничные выходные жители региона могли получить помощь
НОВОСТИОбщество
Алтайский край ГИБДД

Комментарии 4

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Толк

10:38:28 25-12-2024

Расскажите сколько раз в новогодние праздники попадались пьяными за рулём машинисты тракторных тротуарных щеток. Тех самых дорожных белорусов которые метки тротуары. Трактористы уже какой год напиваются на работе и устраивают аварии в новый год. Спросите у барнаульского ДПС. Пусть правду расскажут про наших дорожников.

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Док

10:52:00 25-12-2024

Не автодор. А обитель зла прям. Воры алкаши предатели...

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Гость

11:18:25 25-12-2024

Вроде-бы ГИБДД взад,в ГАИ переименовали? Или корреспондентов об этом не оповестили?

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Гость

11:28:55 25-12-2024

с учетом наших сегодняшних пробок, ДПС помогает детишкам из районов и не только, посетить новогодние представления, и от всей души хочу сказать спасибо экипажам сопровождения!

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