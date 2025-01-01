Как на новогодних праздниках будут работать больницы и поликлиники в Алтайском крае?
График составили так, чтобы даже в праздничные выходные жители региона могли получить помощь
01 января 2025, 10:00, ИА Амител
В Минздраве Алтайского края уже составили график, по которому медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники. Об этом в ходе конференции рассказала начальник отдела ведомства по организации медпомощи взрослому населению Ирина Ковалева.
О том, какие больницы и поликлиники будут работать и в какие дни, – в материале amic.ru.
Как будут работать поликлиники?
Все поликлиники региона будут работать четыре дня – 30 декабря, 3, 6 и 8 января. С 08:00 до 18:00 пациентам будет доступен весь объем медицинской помощи, включая процедуры и перевязки, лабораторные и инструментальные исследования. На работу выйдут не только терапевты, но и узкие специалисты.
Медучреждения также будут оформлять и закрывать больничные листы.
Как будут работать кол-центры поликлиник?
Кол-центры будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00.
Когда будут работать специализированные больницы, стационары и диагностические центры?
В стационарах, как и всегда, никаких выходных не будет. Они продолжат работать круглосуточно.
А вот краевые диагностические центры и специализированные медучреждения будут работать в те же дни, что и поликлиники, – 30 декабря, 3, 6, 8 января.
Как будут работать скорая и неотложная помощь?
У службы скорой помощи тоже нет выходных – врачи и фельдшеры будут оказывать экстренную помощь круглосуточно.
Неотложная помощь также будет работать каждый день с 08:00 до 20:00.
Как будут работать льготные аптеки?
В Барнауле на январских праздниках будут работать три государственные льготные аптеки, рассказала директор АГУП "Аптеки Алтая" Марина Годова. По ее словам, будут открыты наиболее популярные у горожан пункты:
- на пр. Ленина, 87;
- ул. Малахова, 111;
- ул. Юрина, 180.
В районах Алтайского края аптеки будут работать по тому же графику, что и поликлиники.
08:33:15 25-12-2024
Очень хорошая новость, значит можно пить спокойно, если что спасут🤗
12:14:33 01-01-2025
Мать перед НГ ходила в поликлинику появилась какая-то опухоль и нужен узкий специалист. Талон предложили на апрель