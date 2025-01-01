График составили так, чтобы даже в праздничные выходные жители региона могли получить помощь

01 января 2025, 10:00, ИА Амител

Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru

В Минздраве Алтайского края уже составили график, по которому медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники. Об этом в ходе конференции рассказала начальник отдела ведомства по организации медпомощи взрослому населению Ирина Ковалева.

О том, какие больницы и поликлиники будут работать и в какие дни, – в материале amic.ru.

Как будут работать поликлиники?

Все поликлиники региона будут работать четыре дня – 30 декабря, 3, 6 и 8 января. С 08:00 до 18:00 пациентам будет доступен весь объем медицинской помощи, включая процедуры и перевязки, лабораторные и инструментальные исследования. На работу выйдут не только терапевты, но и узкие специалисты.

Медучреждения также будут оформлять и закрывать больничные листы.

Как будут работать кол-центры поликлиник?

Кол-центры будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00.

Когда будут работать специализированные больницы, стационары и диагностические центры?

В стационарах, как и всегда, никаких выходных не будет. Они продолжат работать круглосуточно.

А вот краевые диагностические центры и специализированные медучреждения будут работать в те же дни, что и поликлиники, – 30 декабря, 3, 6, 8 января.

Как будут работать скорая и неотложная помощь?

У службы скорой помощи тоже нет выходных – врачи и фельдшеры будут оказывать экстренную помощь круглосуточно.

Неотложная помощь также будет работать каждый день с 08:00 до 20:00.

Как будут работать льготные аптеки?

В Барнауле на январских праздниках будут работать три государственные льготные аптеки, рассказала директор АГУП "Аптеки Алтая" Марина Годова. По ее словам, будут открыты наиболее популярные у горожан пункты:

на пр. Ленина, 87;

ул. Малахова, 111;

ул. Юрина, 180.

В районах Алтайского края аптеки будут работать по тому же графику, что и поликлиники.