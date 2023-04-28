График выплаты пенсий в России в мае изменится
Из-за праздников день начисления средств перенесут
28 апреля 2023, 10:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В мае у россиян изменится график выплаты пенсий. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Как пояснила экономист Елена Григорьева, в том случае, если день выплаты пенсий выпадает на праздники, то он переносится на другую дату.
Отмечается, что получатели вправе самостоятельно выбирать, как забрать пенсионные начисления: на банковскую карту или через отделение "Почты России" по доверенности. При этом Григорьева добавила, что до 1 мая получить деньги можно через специальные службы, а с 1 мая этим будет заниматься только почта.
График в каждом случае обсуждается непосредственно с получателем.
16:50:38 28-04-2023
Лучше бы на каждый праздник только государственный давали гражданам по три тысячи если не платите природную ренту народу за его недра.