График выплаты пенсий в России в мае изменится

Из-за праздников день начисления средств перенесут

28 апреля 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мае у россиян изменится график выплаты пенсий. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Как пояснила экономист Елена Григорьева, в том случае, если день выплаты пенсий выпадает на праздники, то он переносится на другую дату.

Отмечается, что получатели вправе самостоятельно выбирать, как забрать пенсионные начисления: на банковскую карту или через отделение "Почты России" по доверенности. При этом Григорьева добавила, что до 1 мая получить деньги можно через специальные службы, а с 1 мая этим будет заниматься только почта.

График в каждом случае обсуждается непосредственно с получателем.