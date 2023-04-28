Как будут работать медучреждения Алтайского края на майские праздники?
В период праздников некоторые больницы и поликлиники перейдут на особый режим работы
28 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Больницы и поликлиники Алтайского края продолжат оказывать помощь жителям и в майские праздники. Впрочем, некоторые медучреждения изменят режим работы. Праздничный график опубликован на сайте краевого Минздрава.
Рассказываем, как больницы и поликлиники будут работать на Первомай и День Победы.
1
В какие дни медучреждения перейдут на особый режим работы?
Выходными и праздничными будут два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. С 2 по 5 мая все медорганизации региона будут работать штатно.
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Как поликлиники Алтайского края будут работать в майские праздники?
В усечённом формате. В праздничные дни медики будут оказывать первичную помощь на дому и также неотложную помощь с 08:00 до 15:00. Терапевты и фельдшеры будут вести приём в фильтр-боксах для температурящих больных.
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Будут ли работать травмпункты?
Да. Все травматологические пункты, как и всегда, продолжат оказывать помощь в круглосуточном режиме.
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Будет ли работать скорая помощь?
Само собой. Экстренные службы, к которым относится скорая, вообще никогда не прерывают свою работу. Так что за помощью можно обратиться в любое время.
Сделать это можно по номерам 03 или 112.
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Будут ли работать стационары на майских праздниках?
Да. Медпомощь в стационарных условиях, как и всегда, будет оказываться круглосуточно, сообщается на сайте крайздрава.
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Можно ли будет поставить иммуноглобулин, если укусил клещ в майские праздники?
Да. В Барнауле, Бийске и Рубцовске это можно сделать в травмпунктах. В районах Алтайского края укол иммуноглобулина можно поставить в приёмном отделении местной ЦРБ.
Детям до 18 лет иммуноглобулин ставят бесплатно: в г. Барнауле – в травматологическом пункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства.
О том, что делать, если укусил клещ, и где можно проверить его на энцефалит, читайте в материале amic.ru.
Кроме того, на майских праздниках на Алтае продолжат прививать и от коронавируса.
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Будут ли медучреждения выдавать лекарства в майские праздники?
Да. Выдачу лекарственных препаратов продолжат и в праздничные дни. Как сообщили в пресс-службе крайздрава, в регионе создан необходимый запас лекарств, чтобы медучреждения отработали длинные выходные без перебоев.
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