В период праздников некоторые больницы и поликлиники перейдут на особый режим работы

28 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Больницы и поликлиники Алтайского края продолжат оказывать помощь жителям и в майские праздники. Впрочем, некоторые медучреждения изменят режим работы. Праздничный график опубликован на сайте краевого Минздрава.

Рассказываем, как больницы и поликлиники будут работать на Первомай и День Победы.

1 В какие дни медучреждения перейдут на особый режим работы? Выходными и праздничными будут два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. С 2 по 5 мая все медорганизации региона будут работать штатно.

2 Как поликлиники Алтайского края будут работать в майские праздники? В усечённом формате. В праздничные дни медики будут оказывать первичную помощь на дому и также неотложную помощь с 08:00 до 15:00. Терапевты и фельдшеры будут вести приём в фильтр-боксах для температурящих больных.

3 Будут ли работать травмпункты? Да. Все травматологические пункты, как и всегда, продолжат оказывать помощь в круглосуточном режиме.

4 Будет ли работать скорая помощь? Само собой. Экстренные службы, к которым относится скорая, вообще никогда не прерывают свою работу. Так что за помощью можно обратиться в любое время. Сделать это можно по номерам 03 или 112.

5 Будут ли работать стационары на майских праздниках? Да. Медпомощь в стационарных условиях, как и всегда, будет оказываться круглосуточно, сообщается на сайте крайздрава

6 Можно ли будет поставить иммуноглобулин, если укусил клещ в майские праздники? Да. В Барнауле, Бийске и Рубцовске это можно сделать в травмпунктах. В районах Алтайского края укол иммуноглобулина можно поставить в приёмном отделении местной ЦРБ. Детям до 18 лет иммуноглобулин ставят бесплатно: в г. Барнауле – в травматологическом пункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. О том, что делать, если укусил клещ, и где можно проверить его на энцефалит, читайте в материале amic.ru Кроме того, на майских праздниках на Алтае продолжат прививать и от коронавируса.