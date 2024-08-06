Граната сдетонировала в многоэтажном доме в Москве

Инцидент произошел на втором этаже здания на улице Артамонова

06 августа 2024, 16:46, ИА Амител

Выбитые окна / Фото: pxhere.com

Взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Артамонова в Москве. Как сообщает телеканал "360", ЧП случилось в двухкомнатной квартире на втором этаже.

По предварительной информации, причиной стала детонация неизвестного устройства. По данным Telegram-каналов, речь идет о гранате, которую подорвал владелец жилого помещения.

Очевидец рассказал, что взрыв случился в зале – он увидел комнату через большие окна. В помещении никого не было.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве, после взрыва пожар не начался, хотя чувствовался запах гари. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены, конструкции не повреждены.