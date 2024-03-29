Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
В связи с растущей напряженностью
29 марта 2024, 14:14, ИА Амител
Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com
Посольство Казахстана на Украине в своем Telegram-канале рекомендовало гражданам республики покинуть Одесскую и Харьковскую области.
"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", - говорится в сообщении.
Для выезда рекомендовали воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, а далее на воздушном транспорте.
Также посольство призвало не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.
14:41:47 29-03-2024
За пару недель до теракта в Крокусе, в Германии жителям, собирающимся посетить Россию, рекомендовали не посещать культурно-массовые мероприятия на территории РФ... странное какое совпадение, да?
14:47:24 29-03-2024
Гость (14:41:47 29-03-2024) За пару недель до теракта в Крокусе, в Германии жителям, соб... Да, действительно странно. Предупредили, а никто не почесался, как будто вообще не готовы были. Начальник же сказал, что это провокация.
15:58:41 29-03-2024
Да вообще странно что гражданам Германии и Казахстана до сих пор не чешутся.
21:40:25 29-03-2024
Гость (15:58:41 29-03-2024) Да вообще странно что гражданам Германии и Казахстана до си... Неужели по этим гражданам клопы не ползают по ночам и они до сих пор не чешутся?