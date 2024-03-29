Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области

В связи с растущей напряженностью

29 марта 2024, 14:14, ИА Амител

Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com

Посольство Казахстана на Украине в своем Telegram-канале рекомендовало гражданам республики покинуть Одесскую и Харьковскую области.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", - говорится в сообщении.

Для выезда рекомендовали воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, а далее на воздушном транспорте.

Также посольство призвало не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.