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Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области

В связи с растущей напряженностью

29 марта 2024, 14:14, ИА Амител

Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com
Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com

Посольство Казахстана на Украине в своем Telegram-канале рекомендовало гражданам республики покинуть Одесскую и Харьковскую области.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", - говорится в сообщении.

Для выезда рекомендовали воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, а далее на воздушном транспорте.

Также посольство призвало не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

украина Казахстан

Комментарии 4

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Гость

14:41:47 29-03-2024

За пару недель до теракта в Крокусе, в Германии жителям, собирающимся посетить Россию, рекомендовали не посещать культурно-массовые мероприятия на территории РФ... странное какое совпадение, да?

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Гость

14:47:24 29-03-2024

Гость (14:41:47 29-03-2024) За пару недель до теракта в Крокусе, в Германии жителям, соб... Да, действительно странно. Предупредили, а никто не почесался, как будто вообще не готовы были. Начальник же сказал, что это провокация.

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Гость

15:58:41 29-03-2024

Да вообще странно что гражданам Германии и Казахстана до сих пор не чешутся.

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Гость

21:40:25 29-03-2024

Гость (15:58:41 29-03-2024) Да вообще странно что гражданам Германии и Казахстана до си... Неужели по этим гражданам клопы не ползают по ночам и они до сих пор не чешутся?

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