Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу, заявил немецкий генерал

Харальд Куят оценил потери Киева словом "непомерны"

10 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: mil.ru

Российские военные разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу, заявил экс-председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.

По его данным, потери Киева "непомерны", особенно в ходе контрнаступления. А ВС РФ, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне.

"Их цель – не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага – и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли", – цитирует немецкого генерала в отставке РИА Новости.

Куят отметил, что русские уже в скором времени могут начать "мощное наступление". "Они сосредоточили огромные силы в тылу. Говорят о 350 тысячах солдат", – отметил он.

Генерал не назвал возможную дату российского наступления, но предположил, что Москва как минимум попытается вернуть Одессу и дойти до Приднестровья.