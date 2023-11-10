Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу, заявил немецкий генерал
Харальд Куят оценил потери Киева словом "непомерны"
10 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Российские военные разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу, заявил экс-председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.
По его данным, потери Киева "непомерны", особенно в ходе контрнаступления. А ВС РФ, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне.
"Их цель – не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага – и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли", – цитирует немецкого генерала в отставке РИА Новости.
Куят отметил, что русские уже в скором времени могут начать "мощное наступление". "Они сосредоточили огромные силы в тылу. Говорят о 350 тысячах солдат", – отметил он.
Генерал не назвал возможную дату российского наступления, но предположил, что Москва как минимум попытается вернуть Одессу и дойти до Приднестровья.
10:16:05 10-11-2023
РИА новости врать же не будут да? И экс какой то там генерал . Завтра всё , победа? ))
12:30:47 10-11-2023
Гость (10:16:05 10-11-2023) РИА новости врать же не будут да? И экс какой то там генерал... перед выборами в аккурат закончат
10:20:55 10-11-2023
С июля 2016 года Куят является членом наблюдательного совета берлинского НИИ «Диалог цивилизаций» [4] (DOC), предположительно финансируемого Владимиром Якуниным , [5] до 2015 года генеральным директором РЖД и некоторыми Источники считают его членом ближайшего окружения президента России Владимира Путина .
13:14:57 10-11-2023
Гость (10:20:55 10-11-2023) С июля 2016 года Куят является членом наблюдательного совета... Вот и открылся ларчик, от куда чьи уши торчат. Позолотили генералу ручку, он и набрехал с три короба.
10:26:41 10-11-2023
А тебе авторитет хохло-агентство УНИАН, канал Перший, и Кулеба с Ермаком? Так ты страной ошибся, упырек. Твои с другой стороны фронта.
10:34:54 10-11-2023
Гость (10:26:41 10-11-2023) А тебе авторитет хохло-агентство УНИАН, канал Перший, и Куле... Ну вот смотрите опять, как только человек в чём то усомнился . Но сразу украинец и "упырек" В храм не ходишь, ты не Русский. Не с этого ли всё начиналось у соседей, которых вы так любите. И сдается мне если вот таким патриотам как вы предоставится возможность. Они с радостью сожгут тех кто не правильно родину любит, в каком-нибудь доме правительства например
10:30:19 10-11-2023
""Их цель – не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы." и это правильно, торопится не надо. Планомерное перемалывание всего "западного зоопарка" и лишь потом Одесса и выход к Приднестровью.
10:55:36 10-11-2023
Гость (10:30:19 10-11-2023) ""Их цель – не удержать любой ценой территории, а уничтожить... Ну да куда торопиться то, с нашей стороны потерь ведь нет. А мобилизованные домой совсем не хотят. Всё идёт по плану
11:07:35 10-11-2023
Гость (10:55:36 10-11-2023) Ну да куда торопиться то, с нашей стороны потерь ведь нет. А... Предлагаете применить ядерное оружие для ускорения процесса ?
17:09:07 10-11-2023
Одесса русский город!..