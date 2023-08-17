"Граждане СССР" хотели взорвать вышки связи в Сибири
Так они собирались остановить рассылку повесток от Минобороны
17 августа 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сторонники запрещенной в России идеологии "Граждане СССР" хотели взорвать станции связи в Красноярском крае, чтобы Минобороны не смогло рассылать повестки через "Госуслуги". Об этом сообщает Kras Mash.
В ФСБ рассказали, что два человека искали возможность приобрести тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур, чтобы подорвать станции связи "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом".
Завершить задуманное им не удалось – задержали сотрудники ФСБ. На злоумышленников завели сразу несколько уголовных дел. Их отправили в СИЗО.
13:13:15 17-08-2023
тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур - здесь явно что-то лишнее :)
15:21:06 17-08-2023
Гость (13:13:15 17-08-2023) тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур - з... Лишнее это ГРАЖДАНЕ СССР
14:32:19 17-08-2023
В СИЗО....щас признают умственно больными, хотя в данном случае похоже реально клиника. И отпустят в больничку лечиться ((((( а ведь это терракт по сути. точнее попытка.
15:35:21 17-08-2023
И ведь невдомёк этим дремучим людям, что кроме смеха, кручения у виска и статьи за попытку организации теракта ничего им не светит. Вышки связи. Ну-ну. Хотя бы почитали, что такое сервер, облачное хранилище там всякое...
15:51:38 17-08-2023
Это бы их все равно не спасло от уведомлений =)
16:31:22 17-08-2023
Звучит все как то нелогично, похоже на дискредитацию. Есть смысл почитать о чем это "граждане СССР"
23:17:02 17-08-2023
Гость (16:31:22 17-08-2023) Звучит все как то нелогично, похоже на дискредитацию. Есть с... Там логикой и не пахнет. Я знаю нескольких людей из этой секты. Затянуло всю семью с высшими образованиями. Такую чушь несут, когда разговариваешь с ними. А раньше люди были нормальные, хотя и не без тараканчиков.