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"Граждане СССР" хотели взорвать вышки связи в Сибири

Так они собирались остановить рассылку повесток от Минобороны

17 августа 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сторонники запрещенной в России идеологии "Граждане СССР" хотели взорвать станции связи в Красноярском крае, чтобы Минобороны не смогло рассылать повестки через "Госуслуги". Об этом сообщает Kras Mash.

В ФСБ рассказали, что два человека искали возможность приобрести тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур, чтобы подорвать станции связи "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом". 

Завершить задуманное им не удалось – задержали сотрудники ФСБ. На злоумышленников завели сразу несколько уголовных дел. Их отправили в СИЗО.

Происшествия Красноярский край ФСБ

Комментарии 7

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Гость

13:13:15 17-08-2023

тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур - здесь явно что-то лишнее :)

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Гость

15:21:06 17-08-2023

Гость (13:13:15 17-08-2023) тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур - з... Лишнее это ГРАЖДАНЕ СССР

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Гость

14:32:19 17-08-2023

В СИЗО....щас признают умственно больными, хотя в данном случае похоже реально клиника. И отпустят в больничку лечиться ((((( а ведь это терракт по сути. точнее попытка.

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ворчун

15:35:21 17-08-2023

И ведь невдомёк этим дремучим людям, что кроме смеха, кручения у виска и статьи за попытку организации теракта ничего им не светит. Вышки связи. Ну-ну. Хотя бы почитали, что такое сервер, облачное хранилище там всякое...

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707

15:51:38 17-08-2023

Это бы их все равно не спасло от уведомлений =)

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Гость

16:31:22 17-08-2023

Звучит все как то нелогично, похоже на дискредитацию. Есть смысл почитать о чем это "граждане СССР"

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Гость

23:17:02 17-08-2023

Гость (16:31:22 17-08-2023) Звучит все как то нелогично, похоже на дискредитацию. Есть с... Там логикой и не пахнет. Я знаю нескольких людей из этой секты. Затянуло всю семью с высшими образованиями. Такую чушь несут, когда разговариваешь с ними. А раньше люди были нормальные, хотя и не без тараканчиков.

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