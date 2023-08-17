"Граждане СССР" хотели взорвать вышки связи в Сибири

Так они собирались остановить рассылку повесток от Минобороны

17 августа 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сторонники запрещенной в России идеологии "Граждане СССР" хотели взорвать станции связи в Красноярском крае, чтобы Минобороны не смогло рассылать повестки через "Госуслуги". Об этом сообщает Kras Mash.

В ФСБ рассказали, что два человека искали возможность приобрести тротиловые шашки, машинку для взрывания и бикфордов шнур, чтобы подорвать станции связи "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом".

Завершить задуманное им не удалось – задержали сотрудники ФСБ. На злоумышленников завели сразу несколько уголовных дел. Их отправили в СИЗО.