Опубликовано видео задержания повара, жестоко избившего барменшу в кафе
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину
17 августа 2023, 10:30, ИА Амител
В Камчатском крае в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство женщины в кафе, сообщает региональный СК.
"15 августа 2023 года сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы", – рассказали в ведомстве.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором повар Дмитрий Рязанов в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину, пинает по голове и телу, хватает за волосы и бьет головой об пол, а когда у пострадавшей потекла кровь, он начинает избивать ее за то, что она кровью пачкала его кроссовки, когда он пинал ее по лицу.
В какой-то момент из подсобки выглянула другая работница кафе и попросила остановить избиение, однако повар сказал ей не вмешиваться. После этого подошли двое мужчин и начали умолять его оставить женщину, один даже встал на колени, но повар при них продолжил жестоко избивать барменшу.
10:37:31 17-08-2023
Будет теперь в колонии лет восемь поварить. И отметку ему в личном деле как лицо, склонное к агрессии
11:21:42 17-08-2023
Заметьте, никто даже не заикается об отмене декриминализации побоев. Обсуждает лишь садиста, а не первопричину. Всех устраивает что шушера распоясана донельзя?
11:52:54 17-08-2023
Бил женщину - поступить, как с женщиной. И полную конфискацию в адрес потерпевшей.
14:53:56 17-08-2023
.....что с нами стало?...
17:08:03 17-08-2023
Сволочь... нет слов
18:50:15 17-08-2023
Все с ног на голову. За избиение максимум условка. за репост 15 лет.