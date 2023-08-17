Опубликовано видео задержания повара, жестоко избившего барменшу в кафе

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину

17 августа 2023, 10:30, ИА Амител

В Камчатском крае в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство женщины в кафе, сообщает региональный СК.

"15 августа 2023 года сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы", – рассказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором повар Дмитрий Рязанов в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину, пинает по голове и телу, хватает за волосы и бьет головой об пол, а когда у пострадавшей потекла кровь, он начинает избивать ее за то, что она кровью пачкала его кроссовки, когда он пинал ее по лицу.

В какой-то момент из подсобки выглянула другая работница кафе и попросила остановить избиение, однако повар сказал ей не вмешиваться. После этого подошли двое мужчин и начали умолять его оставить женщину, один даже встал на колени, но повар при них продолжил жестоко избивать барменшу.