Гражданина Германии осудили за убийство пенсионерки в Новосибирской области

Преступление мужчина совершил 25 лет назад

21 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Гражданина Германии признали виновным в преступлении 25-летней давности. Он убил пенсионерку в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"В Ордынском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Германии. Он признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сообщили в ведомстве.

В октябре 1997 года 35-летний житель Кочковского района Новосибирской области забрался в один из частных домов села Быструха. Там его застигла 86-летняя хозяйка.

"Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности пенсионерки, а затем задушил ее. Дом убитой загорелся, а прибывшие на место пожарные обнаружили тело потерпевшей и следы поджога", – уточнили в агентстве.

После убийства мужчина уехал в Германию и стал гражданином этой страны.

В августе 2023 года он приехал в отпуск в Кочковский район, предварительно оформив визу и миграционную карту. Его местонахождение установили правоохранители, затем задержали и взяли под стражу.

По решению суда преступника лишили свободы на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.