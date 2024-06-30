Гребной канал под Барнаулом затопило в последний день "Алтайской регаты"
Однако прибывшим на место людям это, судя по всему, не мешает
30 июня 2024, 12:25, ИА Амител
Затопление гребного канала / Фото: amic.ru
Въезд на гребной канал под Барнаулом, где сейчас проходит "Алтайская регата. Фестиваль Драконов", затопило. Кадры происшествия запечатлел корреспондент amic.ru.
Судя по снимкам, вода вышла из берегов и затопила часть дороги. Однако присутствующих это не смущает, и некоторые не отказывают себе в удовольствии пройтись по водной глади и освежиться.
Напомним, что международный турнир завершится сегодня, 30 июня. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана.
13:03:52 30-06-2024
У природы свои планы. Пока что она властвует над человеком. Какое ей дело, до какой-то там, барнаульской грёбли...
Homo proponit, Deus disponit (Человек предполагает, Бог располагает)
14:58:09 30-06-2024
Бог, пока не может управлять человеками, а вот Природой, Бог управляет.
11:35:40 01-07-2024
Гость (14:58:09 30-06-2024) Бог, пока не может управлять человеками, а вот Природой, Бог... Как может управлять природой то, чего нет?
12:24:27 01-07-2024
Строили быстрее и дешевле. Плюс сколько слямзили при строительстве. Природа тут ни при чем. Уровни надо было учитывать, а не экономить.