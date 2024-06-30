Гребной канал под Барнаулом затопило в последний день "Алтайской регаты"

Однако прибывшим на место людям это, судя по всему, не мешает

30 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Затопление гребного канала / Фото: amic.ru

Въезд на гребной канал под Барнаулом, где сейчас проходит "Алтайская регата. Фестиваль Драконов", затопило. Кадры происшествия запечатлел корреспондент amic.ru.

Судя по снимкам, вода вышла из берегов и затопила часть дороги. Однако присутствующих это не смущает, и некоторые не отказывают себе в удовольствии пройтись по водной глади и освежиться.

Напомним, что международный турнир завершится сегодня, 30 июня. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана.