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Гребной канал под Барнаулом затопило в последний день "Алтайской регаты"

Однако прибывшим на место людям это, судя по всему, не мешает

30 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Затопление гребного канала / Фото: amic.ru

Въезд на гребной канал под Барнаулом, где сейчас проходит "Алтайская регата. Фестиваль Драконов", затопило. Кадры происшествия запечатлел корреспондент amic.ru.

Судя по снимкам, вода вышла из берегов и затопила часть дороги. Однако присутствующих это не смущает, и некоторые не отказывают себе в удовольствии пройтись по водной глади и освежиться.

Напомним, что международный турнир завершится сегодня, 30 июня. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана.

Барнаул Происшествия гребля

Комментарии 4

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Гость

13:03:52 30-06-2024

У природы свои планы. Пока что она властвует над человеком. Какое ей дело, до какой-то там, барнаульской грёбли...
Homo proponit, Deus disponit (Человек предполагает, Бог располагает)

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Гость

14:58:09 30-06-2024

Бог, пока не может управлять человеками, а вот Природой, Бог управляет.

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Гость

11:35:40 01-07-2024

Гость (14:58:09 30-06-2024) Бог, пока не может управлять человеками, а вот Природой, Бог... Как может управлять природой то, чего нет?

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Гость

12:24:27 01-07-2024

Строили быстрее и дешевле. Плюс сколько слямзили при строительстве. Природа тут ни при чем. Уровни надо было учитывать, а не экономить.

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