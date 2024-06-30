На "Алтайской регате" во время заезда перевернулась лодка
Неудача постигла экипаж Altai Dragon
30 июня 2024, 10:41, ИА Амител
Источник: кадр видео "Катунь 24", vk.com/tvkatun24
На международном фестивале "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" перевернулась лодка. Об этом сообщает "Катунь 24".
Неудача постигла экипаж Altai Dragon. Они перевернулись спустя несколько секунд после старта.
Напомним, что в турнире принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. На старте соревнований лидерство продемонстрировали гости из Юго-Восточной Азии. В первом заезде уверенную победу одержали спортсмены Мьянмы, во втором – команда Камбоджи.
11:29:18 30-06-2024
Опозорили весь Алтайский край. И Россию.
12:02:00 30-06-2024
- "Неудача постигла экипаж Altai Dragon" Истина давно известная, как назовёшь, так и поплывет.
14:28:42 30-06-2024
Надо было Putin Team назваться. Вот попробовали бы вы перевернуться или рисовых не дернуть.
16:00:58 30-06-2024
почти в каждом предварительном заезде переворачивались по одной лодке...
поверхностное освещение события...!