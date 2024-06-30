На "Алтайской регате" во время заезда перевернулась лодка

Неудача постигла экипаж Altai Dragon

30 июня 2024, 10:41, ИА Амител

Источник: кадр видео "Катунь 24", vk.com/tvkatun24

На международном фестивале "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" перевернулась лодка. Об этом сообщает "Катунь 24".

Неудача постигла экипаж Altai Dragon. Они перевернулись спустя несколько секунд после старта.

Напомним, что в турнире принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. На старте соревнований лидерство продемонстрировали гости из Юго-Восточной Азии. В первом заезде уверенную победу одержали спортсмены Мьянмы, во втором – команда Камбоджи.