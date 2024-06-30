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На "Алтайской регате" во время заезда перевернулась лодка

Неудача постигла экипаж Altai Dragon

30 июня 2024, 10:41, ИА Амител

Источник: кадр видео "Катунь 24", vk.com/tvkatun24
Источник: кадр видео "Катунь 24", vk.com/tvkatun24

На международном фестивале "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" перевернулась лодка. Об этом сообщает "Катунь 24".

Неудача постигла экипаж Altai Dragon. Они перевернулись спустя несколько секунд после старта.

Напомним, что в турнире принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. На старте соревнований лидерство продемонстрировали гости из Юго-Восточной Азии. В первом заезде уверенную победу одержали спортсмены Мьянмы, во втором – команда Камбоджи.

Комментарии 4

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Гость

11:29:18 30-06-2024

Опозорили весь Алтайский край. И Россию.

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Гость

12:02:00 30-06-2024

- "Неудача постигла экипаж Altai Dragon" Истина давно известная, как назовёшь, так и поплывет.

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Гость

14:28:42 30-06-2024

Надо было Putin Team назваться. Вот попробовали бы вы перевернуться или рисовых не дернуть.

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Гость

16:00:58 30-06-2024

почти в каждом предварительном заезде переворачивались по одной лодке...
поверхностное освещение события...!

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