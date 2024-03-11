Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"

Фото с красной ковровой дорожки премии

11 марта 2024, 12:05, ИА Амител

"Оскар-2024" / Фото: AP/TASS

96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе вечером 10 марта. Мероприятие традиционно было организовано в театре "Долби". Ведущим в этом году был комик и продюсер Джимми Киммел.

Лучшим фильмом 2023 года ожидаемо стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Ему же вручили статуэтку за лучшую режиссуру.

Лучшим актером стал Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), лучшей актрисой – Эмма Стоун, которая сыграла в картине "Бедные-несчастные".

Блистательными на "Оскаре" были не только победы в номинациях, но и звезды на красной ковровой дорожке. Лучшие образы – в нашей фотоленте.