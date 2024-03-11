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Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"

Фото с красной ковровой дорожки премии

11 марта 2024, 12:05, ИА Амител

"Оскар-2024" / Фото: AP/TASS

96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе вечером 10 марта. Мероприятие традиционно было организовано в театре "Долби". Ведущим в этом году был комик и продюсер Джимми Киммел. 

Лучшим фильмом 2023 года ожидаемо стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Ему же вручили статуэтку за лучшую режиссуру. 

Лучшим актером стал Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), лучшей актрисой – Эмма Стоун, которая сыграла в картине "Бедные-несчастные".

Блистательными на "Оскаре" были не только победы в номинациях, но и звезды на красной ковровой дорожке. Лучшие образы – в нашей фотоленте.

Комментарии 3

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Гость

12:14:11 11-03-2024

Только первое платье что-то новенькое, остальные все приелись уже, десятилетия в одном и том же стиле.

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Гость

12:55:33 11-03-2024

парад абсурда

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Гость

13:18:43 11-03-2024

Обычные бабы в странных нарядах, получающих бабла не пропорционально затраченным усилиям.

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