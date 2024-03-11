Греческие богини. Лучшие платья с церемонии вручения "Оскар-2024"
Фото с красной ковровой дорожки премии
11 марта 2024, 12:05, ИА Амител
"Оскар-2024" / Фото: AP/TASS
96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе вечером 10 марта. Мероприятие традиционно было организовано в театре "Долби". Ведущим в этом году был комик и продюсер Джимми Киммел.
Лучшим фильмом 2023 года ожидаемо стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Ему же вручили статуэтку за лучшую режиссуру.
Лучшим актером стал Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), лучшей актрисой – Эмма Стоун, которая сыграла в картине "Бедные-несчастные".
Блистательными на "Оскаре" были не только победы в номинациях, но и звезды на красной ковровой дорожке. Лучшие образы – в нашей фотоленте.
12:14:11 11-03-2024
Только первое платье что-то новенькое, остальные все приелись уже, десятилетия в одном и том же стиле.
12:55:33 11-03-2024
парад абсурда
13:18:43 11-03-2024
Обычные бабы в странных нарядах, получающих бабла не пропорционально затраченным усилиям.