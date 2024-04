Награду за лучший фильм 2023 года получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана

11 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Кадр из фильма "Оппенгеймер"/ Фото: film.ru

96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" состоялась в США. Больше всего наград ожидаемо забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана – картина о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Она получила семь статуэток, в том числе за лучший фильм, режиссерскую работу и мужские роли первого и второго плана. На втором месте по наградам оказались "Бедные несчастные" Йоргоса Лантимоса, которые получили четыре "Оскара". Вообще не получили статуэтки, например, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Маэстро" Брэдли Купера. Amic.ru рассказывает, кто взял "Оскар" в 2024 году и кто был номинирован на награды.

Лучший фильм

Победитель – "Оппенгеймер".

Другие номинанты:

• "Анатомия падения";

• "Убийцы цветочной луны";

• "Бедные-несчастные";

• "Зона интересов";

• "Американское чтиво";

• "Барби";

• "Оставленные";

• "Маэстро";

• "Прошлые жизни".

Лучший режиссер

Победитель – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• Жюстин Трие ("Анатомия падения");

• Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");

• Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");

• Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Лучшая мужская роль

Победитель – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• Пол Джаматти ("Оставленные");

• Джеффри Райт ("Американское чтиво");

• Брэдли Купер ("Маэстро");

• Колман Доминго ("Растин").

Лучшая женская роль

Победитель – Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

Другие номинанты:

• Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");

• Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");

• Сандра Хюллер ("Анатомия падения");

• Кэри Маллиган ("Маэстро");

Кадр из фильма "Бедные-несчастные"/ Фото: film.ru

Лучший актер второго плана

Победитель – Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");

• Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны");

• Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер");

• Райан Гослинг ("Барби");

• Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Лучшая актриса второго плана

Победитель – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

Другие номинанты:

Джоди Фостер ("Дайана Найэд");

• Америка Феррера ("Барби");

• Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");

• Эмили Блант ("Оппенгеймер").

Лучшая операторская работа

Победитель – Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• Эдвард Лахман ("Граф");

• Родриго Прието ("Убийцы цветочной луны");

• Мэттью Либатик ("Маэстро");

• Робби Райан ("Бедные-несчастные").

Лучший оригинальный сценарий

Победитель – "Анатомия падения".

Другие номинанты:

• "Оставленные";

• "Маэстро";

• "Май декабрь";

• "Прошлые жизни".

Кадр из фильма "Анатомия падения"/ Фото: film.ru

Лучший адаптированный сценарий

Победитель – "Американское чтиво".

Другие номинанты:

• "Зона интересов";

• "Оппенгеймер";

• "Барби";

• "Бедные-несчастные".

Лучший международный фильм

Победитель – "Зона интересов".

Другие номинанты:

• "Идеальные дни";

• "Я – капитан";

• "Общество снега";

• "Учительская".

Лучший анимационный фильм

Победитель – "Мальчик и птица".

Другие номинанты:

• "Элементарно";

• "Нимона";

• "Мечты робота";

• "Человек-паук: Паутина вселенных".

Кадр из фильма "Мальчик и птица"/ Фото: film.ru

Лучший оригинальный саундтрек

Победитель – Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• "Американское чтиво";

• "Индиана Джонс и колесо судьбы";

• "Убийцы цветочной луны";

• "Бедные-несчастные".

Лучшая песня

Победитель – What Was I Made for ("Барби").

Другие номинанты:

• The Fire Inside ("Обжигающе горячий");

• I’m Just Ken ("Барби");

• It Never Went Away – ("Американская симфония");

• Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны").

Лучшие визуальные эффекты

Победитель – "Годзилла: Минус один".

Другие номинанты:

• "Создатель";

• "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";

• "Стражи Галактики. Часть 3";

• "Наполеон".

Лучший монтаж

Победитель – Дженнифер Лэйм ("Оппенгеймер").

Другие номинанты:

• "Анатомия падения";

• "Убийцы цветочной луны";

• "Оставленные";

• "Бедные-несчастные".

Лучший звук

Победитель – "Зона интересов".

Другие номинанты:

• "Создатель";

• "Маэстро";

• "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";

• "Оппенгеймер".

Кадр из фильма "Зона интересов"/ Фото: film.ru

Лучший грим и прически

Победитель – "Бедные-несчастные".

Другие номинанты:

• "Голда. Судный день";

• "Маэстро";

• "Оппенгеймер";

• "Общество снега".

Лучшие костюмы

Победитель – Холли Уоддингтон ("Бедные-несчастные").

Другие номинанты:

• Жаклин Дюрран ("Барби");

• Жаклин Уэст ("Убийцы цветочной луны");

• Дэвид Кроссман и Джэнти Йэтс ("Наполеон");

• Эллен Мирожник ("Оппенгеймер").

Лучшая работа художника-постановщика

Победитель – Шона Хит и Джеймс Прайс ("Бедные-несчастные").

Другие номинанты:

• Сара Гринвуд ("Барби");

• Джек Фиск ("Убийцы цветочной луны");

• Рут де Йонг ("Оппенгеймер");

• Артур Макс ("Наполеон").

Лучший игровой короткометражный фильм

Победитель – "Чудесная история Генри Шугара".

Другие номинанты:

• "После";

• "Непобедимый";

• "Рыцарь удачи";

• "Красный, белый и голубой".

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

Другие номинанты:

• "Письмо свинье";

• "Девяносто пять чувств";

• "Наша униформа";

• "Толстокожий".

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель – "Последняя ремонтная мастерская".

Другие номинанты:

• "Азбука запрета на книги";

• "Парикмахер из Литл-Рок";

• "Остров посреди";

• "Бабушка и бабуля".