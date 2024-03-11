Торжество "Оппенгеймера". Кто стал победителем "Оскара-2024"
Награду за лучший фильм 2023 года получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана
11 марта 2024, 11:20, ИА Амител
96-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" состоялась в США. Больше всего наград ожидаемо забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана – картина о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Она получила семь статуэток, в том числе за лучший фильм, режиссерскую работу и мужские роли первого и второго плана. На втором месте по наградам оказались "Бедные несчастные" Йоргоса Лантимоса, которые получили четыре "Оскара". Вообще не получили статуэтки, например, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Маэстро" Брэдли Купера. Amic.ru рассказывает, кто взял "Оскар" в 2024 году и кто был номинирован на награды.
Лучший фильм
Победитель – "Оппенгеймер".
Другие номинанты:
• "Анатомия падения";
• "Убийцы цветочной луны";
• "Бедные-несчастные";
• "Зона интересов";
• "Американское чтиво";
• "Барби";
• "Оставленные";
• "Маэстро";
• "Прошлые жизни".
Лучший режиссер
Победитель – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• Жюстин Трие ("Анатомия падения");
• Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");
• Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");
• Джонатан Глейзер ("Зона интересов").
Лучшая мужская роль
Победитель – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• Пол Джаматти ("Оставленные");
• Джеффри Райт ("Американское чтиво");
• Брэдли Купер ("Маэстро");
• Колман Доминго ("Растин").
Лучшая женская роль
Победитель – Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").
Другие номинанты:
• Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");
• Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");
• Сандра Хюллер ("Анатомия падения");
• Кэри Маллиган ("Маэстро");
Лучший актер второго плана
Победитель – Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");
• Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны");
• Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер");
• Райан Гослинг ("Барби");
• Марк Руффало ("Бедные-несчастные").
Лучшая актриса второго плана
Победитель – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").
Другие номинанты:
Джоди Фостер ("Дайана Найэд");
• Америка Феррера ("Барби");
• Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");
• Эмили Блант ("Оппенгеймер").
Лучшая операторская работа
Победитель – Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• Эдвард Лахман ("Граф");
• Родриго Прието ("Убийцы цветочной луны");
• Мэттью Либатик ("Маэстро");
• Робби Райан ("Бедные-несчастные").
Лучший оригинальный сценарий
Победитель – "Анатомия падения".
Другие номинанты:
• "Оставленные";
• "Маэстро";
• "Май декабрь";
• "Прошлые жизни".
Лучший адаптированный сценарий
Победитель – "Американское чтиво".
Другие номинанты:
• "Зона интересов";
• "Оппенгеймер";
• "Барби";
• "Бедные-несчастные".
Лучший международный фильм
Победитель – "Зона интересов".
Другие номинанты:
• "Идеальные дни";
• "Я – капитан";
• "Общество снега";
• "Учительская".
Лучший анимационный фильм
Победитель – "Мальчик и птица".
Другие номинанты:
• "Элементарно";
• "Нимона";
• "Мечты робота";
• "Человек-паук: Паутина вселенных".
Лучший оригинальный саундтрек
Победитель – Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• "Американское чтиво";
• "Индиана Джонс и колесо судьбы";
• "Убийцы цветочной луны";
• "Бедные-несчастные".
Лучшая песня
Победитель – What Was I Made for ("Барби").
Другие номинанты:
• The Fire Inside ("Обжигающе горячий");
• I’m Just Ken ("Барби");
• It Never Went Away – ("Американская симфония");
• Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны").
Лучшие визуальные эффекты
Победитель – "Годзилла: Минус один".
Другие номинанты:
• "Создатель";
• "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
• "Стражи Галактики. Часть 3";
• "Наполеон".
Лучший монтаж
Победитель – Дженнифер Лэйм ("Оппенгеймер").
Другие номинанты:
• "Анатомия падения";
• "Убийцы цветочной луны";
• "Оставленные";
• "Бедные-несчастные".
Лучший звук
Победитель – "Зона интересов".
Другие номинанты:
• "Создатель";
• "Маэстро";
• "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
• "Оппенгеймер".
Лучший грим и прически
Победитель – "Бедные-несчастные".
Другие номинанты:
• "Голда. Судный день";
• "Маэстро";
• "Оппенгеймер";
• "Общество снега".
Лучшие костюмы
Победитель – Холли Уоддингтон ("Бедные-несчастные").
Другие номинанты:
• Жаклин Дюрран ("Барби");
• Жаклин Уэст ("Убийцы цветочной луны");
• Дэвид Кроссман и Джэнти Йэтс ("Наполеон");
• Эллен Мирожник ("Оппенгеймер").
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель – Шона Хит и Джеймс Прайс ("Бедные-несчастные").
Другие номинанты:
• Сара Гринвуд ("Барби");
• Джек Фиск ("Убийцы цветочной луны");
• Рут де Йонг ("Оппенгеймер");
• Артур Макс ("Наполеон").
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель – "Чудесная история Генри Шугара".
Другие номинанты:
• "После";
• "Непобедимый";
• "Рыцарь удачи";
• "Красный, белый и голубой".
Лучший короткометражный анимационный фильм
Победитель – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
Другие номинанты:
• "Письмо свинье";
• "Девяносто пять чувств";
• "Наша униформа";
• "Толстокожий".
Лучший короткометражный документальный фильм
Победитель – "Последняя ремонтная мастерская".
Другие номинанты:
• "Азбука запрета на книги";
• "Парикмахер из Литл-Рок";
• "Остров посреди";
• "Бабушка и бабуля".
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