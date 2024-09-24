Греф назвал Путину сроки начала строительства нового аэропорта в Горно-Алтайске

Его мощность хотят увеличить до 1,5 млн человек в год, что даст ему статус международного

24 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что организация собирается построить "суперсовременный" аэропорт в Горно-Алтайске. Как сообщает "Маяк" в Telegram-канале, он показал главе государства ролик, который описывает планы развития курорта Манжерок.

По его словам, строительство начнется в конце 2024 года. Планируется увеличить взлетно-посадочную полосу на 500 метров, что позволит обеспечить посадку всех типов воздушных судов, в том числе Ил-96. Увеличить мощность аэропорта хотят до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит ему получить статус международного, отмечает "Ъ".

Греф добавил, что планируется создание порядка 200 километров лыжных трасс, а также появление 15 тысяч рабочих мест.