Греф назвал Путину сроки начала строительства нового аэропорта в Горно-Алтайске
Его мощность хотят увеличить до 1,5 млн человек в год, что даст ему статус международного
24 сентября 2024, 19:59, ИА Амител
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что организация собирается построить "суперсовременный" аэропорт в Горно-Алтайске. Как сообщает "Маяк" в Telegram-канале, он показал главе государства ролик, который описывает планы развития курорта Манжерок.
По его словам, строительство начнется в конце 2024 года. Планируется увеличить взлетно-посадочную полосу на 500 метров, что позволит обеспечить посадку всех типов воздушных судов, в том числе Ил-96. Увеличить мощность аэропорта хотят до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит ему получить статус международного, отмечает "Ъ".
Греф добавил, что планируется создание порядка 200 километров лыжных трасс, а также появление 15 тысяч рабочих мест.
21:05:28 24-09-2024
Сходил бы лучше таксистов проверил.
11:13:35 25-09-2024
Гость (21:05:28 24-09-2024) Сходил бы лучше таксистов проверил.... А он проверит. И поверьте, в новом терминале горноалтайского аэропорта будет приличное и цивилизованное такси. А это быдло в тапочках и футболках в сеточку пойдёт быкам хвосты крутить в сельское хозяйство, где им и место.
21:29:07 24-09-2024
Мелкая страна. Южная Корея. Международный аэропорт Инчхон. Пассажиропоток 90 тысяч в сутки........ Здесь международный аэропорт нужен ли? 4 тысячи пассажиров в сутки...
23:30:44 24-09-2024
Главное что бы мог садиться Ил-96. Наверное только ради этого все и задумалось
06:09:41 25-09-2024
Весь Алтай замусорят
11:14:35 25-09-2024
Саня (06:09:41 25-09-2024) Весь Алтай замусорят... А от вас так только запах дорогого парфюма остается, можно подумать) Значит дворники на уборке мусора заработают)
08:47:37 25-09-2024
Всё правильно - пускай толстосумы не в Куршавели летают, а здесь денежки тратят.
09:22:45 25-09-2024
Нью-Васюки
10:07:22 25-09-2024
Значит прямые рейсы будут туда, минуя Барнаул, тут и накроется медным тазом местный туркластер.
11:11:57 25-09-2024
Гость (10:07:22 25-09-2024) Значит прямые рейсы будут туда, минуя Барнаул, тут и накроет... А кому тут нужен туркластер? Что в Барнауле туристического? Что тут вообще смотреть?
12:09:57 25-09-2024
Гость (11:11:57 25-09-2024) А кому тут нужен туркластер? Что в Барнауле туристического? ... Так о том и пишу, пока туристам приходится денек другой в Барнауле провести по дороги в горный, а с новым портом в Горно-Алтайске и этот ручеек иссякнет.
10:11:17 25-09-2024
Грех прикольный чувак, как таксистов гонять, так это МОЙ аэропорт, как строить - так организация