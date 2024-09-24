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Греф назвал Путину сроки начала строительства нового аэропорта в Горно-Алтайске

Его мощность хотят увеличить до 1,5 млн человек в год, что даст ему статус международного

24 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru
Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что организация собирается построить "суперсовременный" аэропорт в Горно-Алтайске. Как сообщает "Маяк" в Telegram-канале, он показал главе государства ролик, который описывает планы развития курорта Манжерок.

По его словам, строительство начнется в конце 2024 года. Планируется увеличить взлетно-посадочную полосу на 500 метров, что позволит обеспечить посадку всех типов воздушных судов, в том числе Ил-96. Увеличить мощность аэропорта хотят до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит ему получить статус международного, отмечает "Ъ".

Греф добавил, что планируется создание порядка 200 километров лыжных трасс, а также появление 15 тысяч рабочих мест.

Туризм Аэропорт Республика Алтай

Комментарии 12

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Гость

21:05:28 24-09-2024

Сходил бы лучше таксистов проверил.

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Гость

11:13:35 25-09-2024

Гость (21:05:28 24-09-2024) Сходил бы лучше таксистов проверил.... А он проверит. И поверьте, в новом терминале горноалтайского аэропорта будет приличное и цивилизованное такси. А это быдло в тапочках и футболках в сеточку пойдёт быкам хвосты крутить в сельское хозяйство, где им и место.

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Бдыщ...

21:29:07 24-09-2024

Мелкая страна. Южная Корея. Международный аэропорт Инчхон. Пассажиропоток 90 тысяч в сутки........ Здесь международный аэропорт нужен ли? 4 тысячи пассажиров в сутки...

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Сёма

23:30:44 24-09-2024

Главное что бы мог садиться Ил-96. Наверное только ради этого все и задумалось

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Саня

06:09:41 25-09-2024

Весь Алтай замусорят

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Гость

11:14:35 25-09-2024

Саня (06:09:41 25-09-2024) Весь Алтай замусорят... А от вас так только запах дорогого парфюма остается, можно подумать) Значит дворники на уборке мусора заработают)

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гость

08:47:37 25-09-2024

Всё правильно - пускай толстосумы не в Куршавели летают, а здесь денежки тратят.

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Гость

09:22:45 25-09-2024

Нью-Васюки

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Гость

10:07:22 25-09-2024

Значит прямые рейсы будут туда, минуя Барнаул, тут и накроется медным тазом местный туркластер.

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Гость

11:11:57 25-09-2024

Гость (10:07:22 25-09-2024) Значит прямые рейсы будут туда, минуя Барнаул, тут и накроет... А кому тут нужен туркластер? Что в Барнауле туристического? Что тут вообще смотреть?

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Гость

12:09:57 25-09-2024

Гость (11:11:57 25-09-2024) А кому тут нужен туркластер? Что в Барнауле туристического? ... Так о том и пишу, пока туристам приходится денек другой в Барнауле провести по дороги в горный, а с новым портом в Горно-Алтайске и этот ручеек иссякнет.

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Гость

10:11:17 25-09-2024

Грех прикольный чувак, как таксистов гонять, так это МОЙ аэропорт, как строить - так организация

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