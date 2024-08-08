Узкое горлышко. Как и когда перестроят душный и тесный аэропорт Горно-Алтайска?

Разговоры о необходимости расширения авиагавани начались еще при Александре Бердникове, продолжились при Олеге Хорохордине, но так разговорами и остались.

08 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Горно-Алтайский аэропорт / Фото: ga-airport.ru

Республика Алтай всегда притягивала отдыхающих со всего мира. В последние несколько лет поток туристов сюда вырос в разы – из Горного Алтая создают центр туризма как для рядовых путешественников, так и для VIP-персон. При этом местный аэропорт уже буквально трещит по швам.

Воздушную гавань Республики Алтай часто называли уютной и даже домашней. Так, например, говорили новозеландские пенсионеры, приземлявшиеся здесь на личном самолете в 2019 году. Сейчас же аэропорт все чаще пассажиров раздражает. Путешественникам он не нравится из-за постоянной толкучки, тесноты и духоты. Новому владельцу Герману Грефу он не нравится тоже – устаревший терминал олигарх решил заменить суперсовременным, просторным и модным.

Вместит ли аэропорт в итоге всех отдыхающих и как намерены решать проблему власти – разбирался amic.ru.

Новый авиапорт при новом владельце

Аэропорт Горно-Алтайска изначально рассчитан на обслуживание 100 тыс. человек в год. Когда его реконструировали в первый раз, 13 лет назад, в год через него проходило около 30 тыс. человек. Поэтому аэровокзал не расширили – не было необходимости. В последние три года стало очевидно – то решение было просчетом.

Справка: Аэропорт Горно-Алтайска построен в 1968 году. Изначально он принимал только самолеты типа Як-40 и Ан-2, вертолеты. После простоя 1990-х годов, когда аэропорт даже выполнял роль бильярдного клуба, его реконструировали впервые. Полосу удлинили, обеспечив возможность приземления среднемагистральных самолетов, в 2011-м году аэропорт возобновил работу.Так, в прошлом году через аэропорт прошли 430 тыс. человек, на треть больше, чем годом ранее. Расчетные цифры этого года – не менее 500 тыс. человек. Он работает с большой перенагрузкой, буквально на переделах возможностей. Еще в прошлом году Герман Греф, председатель правления Сбера, на тот момент – совладельца авиагавни, заявлял, что полностью перестроит аэропорт.

"Аэропорт Горно-Алтайска сегодня – это узкое горлышко. Мы будем строить новый аэропорт. Существующий снесем после постройки, потому что регион требует значительно большей мощности. Проектируем аэропорт сейчас на 1,2 млн пассажиров, а правительство должно свою часть инфраструктуры сделать – удлинить полосу, построить перроны", – заявлял он.

В этом году Сбербанк выкупил у АФК "Система" 60% аэропорта и стал его единственным владельцем. Почти сразу после объявления об этом Греф на приаэропортовой парковке жестко отчитал местных таксистов за внешний вид и общую наглость.

"Если еще раз соберетесь вот так здесь, вас больше тут не будет, где угодно собирайтесь. Хочешь здесь работать, так чтобы не был одет, понятно? Я – собственник этого аэропорта, а ты кто? Эту банду разогнать, чтобы близко больше не было", – говорит на распространившемся в соцсетях видео мужчина, представившийся Германом Грефом.

История вызвала большой резонанс. Грефа сравнивали со средневековым помещиком, латифундистом, осерчавшим на крепостных. Другие поддержали его, заявив, что "бомбил", задирающих непомерную цену на поездки и не дающих людям прохода, давно пора было поставить на место.

Сбер, владеющий и местным популярным курортом "Манжерок", происшествие не комментировал. Греф же тогда поделился планами со временем сделать аэропорт международным хабом.

В тесноте, на головах друг у друга

Теснота и скученность – объективная проблема аэропорта. В утренние часы пиковых нагрузок, когда одновременно прилетает несколько рейсов и несколько готовятся к отбытию, аэропорт, по данным руководства, пропускает 600-650 человек в час, работая на пределе.

Пассажирам, ожидающим вылета, становится тесно. В "стерильной зоне" всего один выход на посадку. Расписание составлено так, чтобы максимально развести потоки пассажиров, но если один из вылетов задерживается, начинаются сложности. "Заторы" случаются и в зале прибытия, который здесь также один, с одной багажной лентой.

Ксения из Горно-Алтайска поделилась совсем не редким для аэропорта Горно-Алтайска случаем. В июне она с подругой проходила досмотр перед вылетом в Москву, одновременно в зале вылета находились пассажиры новосибирского рейса, вылет которого задержался.

"Поговорка про селедок в бочке была актуальна, как никогда. Люди буквально на головах друг у друга сидели, стояли впритирку. Дышать было нечем. Добавьте сюда еще крошечный туалет, детский плач, все более раздражающихся людей – атмосфера волшебная. А если здесь соберутся пассажиры трех "Боингов"... подумать даже боюсь, а случаи же бывали", – рассказала она.

Еще одна ситуация – в апреле этого года Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что из-за снегопада в Горно-Алтайске задерживался вылет четырех рейсов "Аэрофлота" и S7, около 300 человек провели здесь более суток.

На перронах также непросто. Сейчас здесь всего шесть мест для стоянки воздушных судов малой авиации, для среднемагистральных воздушных судов – четыре места. Два года назад теперь уже бывший директор аэропорта Сергей Круглов публиковал в соцсетях фото с самолетными заторами.

С тех пор лучше не стало, наоборот. Неудивительно, сегодня аэропорт Горно-Алтайска прямые рейсы связывают с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском, Екатеринбургом, Салехардом, Новым Уренгоем, Сургутом, Оренбургом, Омском и Улан-Удэ. Полеты выполняют девять авиакомпаний. Летом за сутки в Москву и Новосибирск отправляется сразу несколько бортов разных авиакомпаний.

Кстати, разговоры о необходимости расширения аэропорта, перестройки терминала начались еще при главе Александре Бердникове, продолжились при его преемнике Олеге Хорохордине, возглавившем регион в 2019 году, но так разговорами, как про международный статус, и остались.

В июне регион возглавил Андрей Турчак и сразу занялся вопросом всерьез. Уже обсудил тему и с руководством Сбера, и с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, и премьером Михаилом Мишустиным.

Сроки работ и объем финансирования пока не называют. Ранее сообщалось, что на проектно-изыскательские работы по реконструкции направлено более 180 млн рублей. А Сергей Круглов уточнял, что работы займут около трех лет и потребуют порядка 5 млрд рублей.

Расширить и вписать в ландшафт

Андрей Турчак уверен, реконструкция аэропорта важна для экономики всего региона.

"В совместных планах – правительства республики и инвестора – провести масштабную реконструкцию всего аэродромного комплекса и построить новый терминал… Это не только и не столько вопрос повышения качества сервиса и комфорта пассажиров, это важный вопрос развития экономической базы нашей республики. Это позволит нам увеличить количество рейсов, открыть новые направления, в том числе международные. И главное – создать новые рабочие места", – подчеркнул врио.

Зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал премьеру Мишустину, что взлетно-посадочную полосу, которая сейчас длиной 2,3 км, продлят на 500 м. Также здесь построят магистральную рулежную дорожку, создадут новые перроны на 24 воздушных судна. Закупят и современное диспетчерское оборудование.

"Горно-Алтайский аэродром в части взлетной полосы превратится в полноценный хаб, который сможет принимать различные воздушные суда, пропускная способность достигнет около 1,2 млн пассажиров в год", – уточнил Кузнецов.

Здание аэропорта, безнадежно устаревшее, в скором времени изменится до неузнаваемости. Рассмотрев десятки вариантов проектов, инвестор остановился на принципиально новой концепции, которая позволит гармонично вписать новое здание в пейзаж и ландшафт. Например, форма крыши нового терминала будет повторять узнаваемые очертания окружающих гор.

Идея Мишустину понравилась. Он призвал сохранять исторический дух Горного Алтая и подчеркнул – важно, чтобы объект вобрал в себя историю той местности, в которой появится.

"В этом случае жители, их семьи смогут помнить природу Алтая такой, какой ее знали их дедушки и бабушки. Поскольку корни – это очень важная составляющая для всех, кто здесь живет", – отметил премьер.

Позиция жителей

Местные жители, и сами недовольные своим аэропортом, при этом считают, что государство не должно вкладывать в него деньги, раз аэропорт – частный. Впрочем, ситуация для российских аэропортов типовая.

Сергей Круглов объяснил: многие не знают, что взлетно-посадочные полосы – это объекты двойного назначения. Они могут использоваться как в гражданской, так и в военной авиации. Потому они, как и прочая аэродромная инфраструктура, находятся в собственности государства. За ее аренду и использование владельцы аэропортов ежегодно платят в бюджет.

Эксперты отмечают, что в развитии транспортного узла заинтересованы все – и частники, и власти. Поэтому в России на протяжении уже многих лет вопрос реконструкции воздушных гаваней решается на уровне государственно-частного партнерства. Федеральная власть вкладывает средства в развитие стратегически важной аэродромной инфраструктуры, частники занимаются терминалами, а власти регионов – подъездными путями. За последние годы в стране заключены десятки подобных концессионных соглашений. Подпишут такое и на Алтае.

Еще один вопрос, связанный с расширением, волнует жителей близлежащего к аэропорту поселка Карлушка. Они тревожатся о перспективе изъятия домов и земельных участков. Власти Майминского района в соцсетях на подобные вопросы отвечали – проект пока находится в разработке. В любом случае, никаких действий без встречи и обсуждений с населением, без других необходимых по закону процедур никто не предпримет.

Международный хаб

Собственник работает с Минтрансом и над тем, чтобы аэропорт стал международным пунктом пропуска. Кузнецов со ссылкой на расчеты экспертов сообщил, что через три-четыре года сюда могли бы прибывать около 250 тыс. иностранных туристов, из которых около 150 тыс. – из Китая, а также из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Перспектива международного авиасообщения жителей воодушевляет. Они просят в будущем обязательно предусмотреть такие маршруты, как Горно-Алтайск – Ереван, Горно-Алтайск – Баку, Горно-Алтайск – Тбилиси, Горно-Алтайск – Пекин.

Проектирование фактически стартовало. Заключение концессионного соглашения между Росавиацией и аэропортом, изначально намеченное на март следующего года, планируется раньше. Ориентировочно – в октябре-ноябре.

Михаил Мишустин поддержал предложение о переносе сроков, поэтому преображение главных воздушных ворот Горного Алтая может стартовать до конца этого года.

"Воздушная гавань – это главные ворота. Очень важно, что частный инвестор — вот так, с душой, думает о том, каким образом построить новый аэропорт на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим все то, что будет связано со скоростью этих работ. Главное – это безопасность, качество работ", — отметил Мишустин.

Справка: Аэропорт Горно-Алтайска построен в 1968 году. Изначально он принимал только самолеты типа Як-40 и Ан-2, вертолеты. После простоя 1990-х годов, когда аэропорт даже выполнял роль бильярдного клуба, его реконструировали впервые. Полосу удлинили, обеспечив возможность приземления среднемагистральных самолетов, в 20011-м году аэропорт возобновил работу.