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Греф заявил, что системе "Мир" нужен конкурент

Он отметил, что этот вопрос обсуждается с представителями рынка

15 июня 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о том, что платежной системе "Мир" нужна конкуренция. Его слова передает РБК.

По словам Грефа, конкуренция нужна для того, чтобы развитие платежных систем ускорялось. Глава Сбербанка добавил, что этот вопрос сейчас обсуждается с представителями рынка.

В данный момент планируется изменение в Национальной системе платежных карт, где появится новый участник, или появление нового продукта на рынке. 

банки

Комментарии 2

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однако

07:13:15 15-06-2023

никак Греф Сбер платежную систему продвигать хочет?

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Гость

12:07:44 15-06-2023

он бы лучше спросил нужен ли сбер

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