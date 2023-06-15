Греф заявил, что системе "Мир" нужен конкурент

Он отметил, что этот вопрос обсуждается с представителями рынка

15 июня 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о том, что платежной системе "Мир" нужна конкуренция. Его слова передает РБК.

По словам Грефа, конкуренция нужна для того, чтобы развитие платежных систем ускорялось. Глава Сбербанка добавил, что этот вопрос сейчас обсуждается с представителями рынка.

В данный момент планируется изменение в Национальной системе платежных карт, где появится новый участник, или появление нового продукта на рынке.