Набиуллина рассказала, когда экономика вернется к докризисному уровню

При этом не исключено, что ЦБ поднимет ключевую ставку

10 июня 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", – цитируют ее "Известия".

Также она рассказала, что ЦБ намерен вернуть инфляцию к 4% в 2024 году и затем поддерживать ее на этом уровне.

При этом Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях для удержания инфляции, пишет РИА Новости.